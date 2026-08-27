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宇樹腰斬，證券倍升
股市動向

宇樹腰斬，證券倍升

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　追風，可能追瘋，守老登，可能步步登，何解？

 

　　8月26日，具身智能龍頭宇樹科技(滬:688836)連跌6天，股價從上市時的1100元（人民幣．下同）開盤價，一路跌至571元，（圖一）幾近「腰斬」，總市值較峰值4449億元蒸發超2000億元。

 

6個交易日跌48%

 

　　宇樹科技昨（26日）收市報591.53元，下跌1.9%，盤中再創上市以來新低，全天振幅達7.2%，成交額33.2億元。

 

　　8月19日，宇樹科技以150.8元發行價登陸科創板，當天高開至1100元，較發行價暴漲629%，隨後便開啟單邊下行通道。短短6個交易日，股價跌去48%，上演了一場情緒估值向現實基本面快速回歸的劇烈行情。

 

　　市場炒作宇樹科技的核心邏輯在於其「A股機械人」、「人形機器人第一股」的稀缺標籤。公司專注於高性能通用人形機械人、四足機械人及具身智能模型的研發生產。2025年人形機械人出貨量位居全球第一，曾兩度亮相央視春晚，品牌知名度極高。

 

　　同時，人形機械人被視為繼家電、手機、新能源車之後的第4大產業賽道，萬億級遠期市場空間疊加極少的流通盤，上市初期流通股僅佔總股本7.4%，使得少量資金即可將股價推至脫離基本面的高度。

 

增收不增利，估值回歸

 

　　宇樹科技2026年上半年營收增速已從2025年的332%大幅回落至48.5%，經調整淨利潤按年下滑19.3%，出現增收不增利跡象，創始人王興興公開表示具身智能機械人走進家庭「快則2至3年，慢則5至10年」，多家機構給出的合理目標價遠低於當前市場交易價格，估值回歸成為當前行情的主旋律。

 

掛牌爆升，主席黑面

 

　　所以宇樹主席王興興在上市後，見宇樹股價爆升逾600%，竟然面黑黑，原因心知肚明，宇樹營收下滑是公開事，投資者貿然買進，盈虧自負。但使王興興面黑黑的，應是有人做局，高位割了無知股民的韭菜，使王興興蒙上陷股民於危的不白之冤。投資者應明白，過分追風會變瘋，一如追SpaceX(US.SPCX)者同。

 

中資券商股派息吸引

 

　　反之，港股中資券商股集體拉升上漲，其中，中金公司(03908)漲8.3%，招商證券(06099)漲6.6%，中國銀河(06881)漲4.7%，中信證券(06030)漲6.4%，國泰海通(02611)漲近4%、中信建投(06066)漲近5%，光大證券(06178)漲2.4%、廣發證券(01776)漲近5%，東方證券(03958)、申萬宏源(06806)、國聯民生(01456)均漲超2%以上。

 

　　消息面上，隨著半年報密集披露，多家券商亮眼的業績和豐厚的分紅方案直接點燃了市場情緒，個別公司盈利更倍升。數據顯示，截至8月25日，已有10家上市券商公布了中期分紅預案，合計擬派現金額高達近170億元。中信證券、國泰海通等頭部機構計劃派現規模較大，例如中信證券擬每10股派現4.27元人民幣，合計派現66.72億元人民幣。

 

估值處於相對低位

 

　　在業績增長的同時，券商板塊的估值卻處於相對低位，這種「業績與估值」的背離吸引了機構資金的關注。業內人士認為，當前券商板塊配置價值有望進一步提升，尤其是綜合型龍頭券商和在某些特色領域（如科創債、中小微債等）具備差異化優勢的券商，被認為超額收益機會更值得重視。

 

　　阿爺反覆話過要扶持金融市場，證券股必然受益，聽話的，點都有湯有肉。

 

宇樹腰斬，證券倍升

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宇樹腰斬，證券倍升

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#機器人技術#宇樹科技#金世紀#中資券商#股息#太空探索科技公司#中國政府#金融市場#王興興#A股
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