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惠康88折︱8月29日超市買滿$168全場88折＋DREYER’S家庭裝雪糕$26.4/件＋買4支牙膏送$300贈品
著數優惠
Jetso

惠康88折︱8月29日超市買滿$168全場88折＋DREYER’S家庭裝雪糕$26.4/件＋買4支牙膏送$300贈品

著數速遞
著數速遞
TEXT:Eunice ChowPHOTO:惠康

　　今個星期六惠康超市88折！全線惠康門市將於 8月 29 日（星期六）推出限時一日「開學大『折』日」快閃優惠，只需於門市買滿 HK$168，即可享有全場 88 折優惠。8月29日至9月3日門市任選2件或以上家庭裝/多件裝雪糕、雪條最抵，除即享額外9折優惠， 8 月 29 日購買再有88折。另外，買4支高露潔全效專業牙膏單支裝110克只需$187.5，送總值$300贈品包括衛生紙、洗衣球、洗手液及沐浴乳等，超值回本非常吸引！

 

惠康88折︱8月29日超市買滿$168全場88折＋DREYER’S家庭裝雪糕$26.4/件＋買4支牙膏送$300贈品

 

　　8 月29日當日限定至抵價，買滿 HK$168 即享有全場 88 折！越南業務用原隻熟白蝦 1公斤88 折實價$87.1 /包、Royal Farm 急凍泰國雞中翼1公斤88 折實價$61.6 /包、金鳳 泰國頂級茉莉香米10公斤88 折實價$145.2 /包、紐西蘭大裝艾菲蘋果88 折實價$24.6/4 個（平均：$6.14 /個）。

 

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　　當日買DREYER’S 皇牌家庭裝雪糕750毫升 買 2件或以上即享9折，9 及88折後折實價$79.2 /3件 ，平均$26.4/件，超平！新紀元卵日本白蛋 10 隻裝88 折實價$44 /2盒，平均$22/盒，正！

 

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任選 2 件或以上家庭裝/多件裝雪糕雪條 9 折

 

　　即日起至 9 月 3 日，惠康一連7天推出夏日雪糕驚喜！全線門市任選2件或以上家庭裝/多件裝雪糕、雪條，即享額外9折優惠，要慳到盡於 8 月 29 日星期六購買更可與「開學大『折』日」快閃優惠重疊使用，盡享折上折優惠！

 

惠康88折︱8月29日超市買滿$168全場88折＋DREYER’S家庭裝雪糕$26.4/件＋買4支牙膏送$300贈品

韓國BINGGRAE  藍莓/士多啤梨乳酪雪條 4條裝 標準價：$68/盒 優惠價：$29/盒 9折及88折後折實價：$46/2盒 （平均：$23/盒）

HAAGEN-DAZS雪糕批3件裝標準價：$95/盒 優惠價： $95 (買1送1)  9折及88折後折實價：$75.3/2盒（平均：$37.7/盒）

 

　　除了全場 88 折，惠康更帶來多個「折上折」加碼優惠：全線紅/白餐酒^買滿HK$300，額外享有 85 折優惠；買6支香檳/氣泡酒及茶額外享有 88 折優惠！心動不如行動，記得把握黃金時機，今個星期六親臨惠康搶盡各項快閃與折上折驚喜，滿載而歸！8月29日至9月3日門市限定著數推薦，買4支高露潔全效專業牙膏單支裝110克只需$187.5，卻送總值$300贈品包括衛生紙、洗衣球、洗手液及沐浴乳等，非常吸引，超值回本！

 

　　•    買4排道地6包裝茶類飲品6x250毫升，送總值$35贈品。  

 

　　總值$35贈品包括：阿華田朱古力麥脆球90克 1包 (價值$20)  、 維達超韌抽取式面紙4/5包裝1袋 (價值$15)  

 

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　　•    買4支高露潔全效專業牙膏單支裝110克，送總值$300贈品

 

　　總值$300贈品包括：  唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝1條（價值$41）、白蘭香氛洗衣球23粒裝1包（價值$54.9）、威露士洗手液450毫升1支（價值$34）、 麗仕沐浴乳1公升1支（價值$56）、維達4D抽取式面紙5包裝1袋（價值$28）、獅球嘜純正粟米/芥花籽油600毫升1支（價值$37）、$50票尾現金劵 1張（價值$50）   （現金劵於下次買女性衛生用品，頭髮護理，沐浴洗手，男士剃鬚用品及家庭計劃安全套產品滿$200可作$50使用，此優惠不能與其他優惠同時使用）

 

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　　•    買3罐安記迷你溏心鮑魚180克，送總值$53贈品。 

 

　　總值$53贈品包括：  農心薯仔麵4x100克1袋（價值$25）、藍罐1963午餐肉340克1罐（價值$20）、家樂牌純鮮清雞湯250毫升1盒（價值$8）

 

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Tags:#著數優惠#Jetso#Hot Deals#惠康#Shopping
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