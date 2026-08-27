中秋節好去處2026︱維園首辦國際中秋綵燈匯3,000盞綵燈大街＋8米超巨榕樹燈＋7米巨月打卡＋特色月餅攤位

中秋節打卡熱點推介！旅發局將於9月17至27日首辦「國際中秋綵燈匯」，活動以「團圓」為主題，大家可以一次過欣賞來自 20 個國家及地區的國際特色綵燈、國家級非物質文化遺產南京秦淮燈，以及香港地道手工燈籠，沉浸式置身驗璀璨燈影之中。屆時，場內更有慈善特色月餅攤位，和康文署同於維園舉辦的「丙午年中秋綵燈會」，歡樂氣氛再升溫，絕對是今年中秋節一家大小或遊客慶祝佳節的熱點。

今個中秋節打卡熱點非銅鑼灣維園莫屬！旅發局將於 9 月 17 至 27 日首次在維多利亞公園舉辦大型「國際中秋綵燈匯」，齊集三大元素中西燈影藝術，市民及旅客走入世界綵燈大街，沉浸於超過三千盞來自 20 個國家及地區的特色綵燈包圍，當中包括韓國傳統祝願家人安康的晉州絲綢燈籠、展現熱情活力的巴西七彩拼布燈籠、突顯民間傳統「洛維奇」剪紙工藝的波蘭綵燈等。

世界綵燈大街（設計圖片）

逾 1,700 年歷史的南京秦淮燈藝，被列入國家級非物質文化遺產名錄，享譽國際。旅發局特別邀請南京秦淮綵燈製作團隊，為是次綵燈匯量身訂造四組別具心思的巨型南京秦淮燈。南京秦淮綵燈的製作遵循「紮、糊、繪、剪」四大精巧工藝，並以通透絢麗的色彩及豐富文化寓意聞名，透過綵燈展現濃厚民俗風情，寄託對美好生活的嚮往。

樹影流光（設計圖片）

當中最矚目的是位於維園正門、高達八米的巨型主題綵燈「樹影流光」。作品以香港標誌性的大榕樹為設計靈感，旅客及市民可穿梭於璀璨的榕樹燈影之間，抬頭細賞以彩色紗布黏貼而成的樹冠，多層立體地突顯繁茂形態。

魚戲荷間（設計圖片）呈現多組巨型荷葉整齊排列，栩栩如生的彩鯉在荷葉光影中靈巧穿梭。

為呼應「團圓」主題，場內多款綵燈融入圓形設計元素，邀請市民旅客與至親共聚打卡，當中包括兩組別具特色的南京秦淮綵燈﹕「魚躍龍門」以一雙於水中躍動的鯉魚，勾勒優美弧線交匯成圓，象徵圓滿吉祥；荷塘上七米高巨型明月的「荷塘月色」，與池中荷花燈交相輝映，好讓大家在同一明月下團圓歡聚。

魚躍龍門（設計圖片）

荷塘月色（設計圖片）

香港綵燈庭有逾 400 盞香港經典手紮花燈，玉兔、楊桃和金魚等經典造型燈籠高掛，大家記得前往維園小山丘涼亭打卡。

香港綵燈庭（設計圖片）

特色月餅團圓滋味

9 月 17 至 20 日期間，旅發局將與保良局合作，在維園南亭廣場設置特色月餅攤位，售賣來自中國內地不同地區及香港的月餅，包括上海的蘇式月餅、雲南雲腿月餅，以及潮式芋泥、烏豆沙和綠豆蓉月餅等，為活動增添節慶消費選擇。旅客及市民賞燈之餘，亦可品嚐各地特色風味，以及選購月餅作為應節禮品，與親友共享團圓滋味。是次售賣月餅收益將全數撥捐保良局作慈善用途。

除了「國際中秋綵燈匯」和城中多項大型中秋活動，包括 9 月 24 至 26 日舉行的大坑舞火龍，以及康樂文化事務署在維園舉辦的中秋綵燈會外，旅發局亦會推介全港多個商場及商戶於中秋期間推出的應節主題活動、購物及餐飲禮遇，以及大型綵燈佈置，和匯聚特色應節美饌的美食市集，鼓勵市民及旅客深入探索不同地區，促進地區經濟。

「國際中秋綵燈匯」活動詳情

地點：維多利亞公園

日期：9 月 17 日至 27 日

亮燈時間：下午 6 時 30 分至晚上 11 時（9 月 25 日中秋節正日將延長亮燈至午夜 12 時）

「中秋月」專頁

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