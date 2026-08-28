美國能否「靠嚇」，迫世界拋棄伊朗？

美國財長貝森特8月24日開新聞發布會，宣稱要進行一個名喚Economic Outcast的行動，號召全球各經濟體一同離棄伊朗，大家有如諾曼第盟軍登陸日般猛攻伊朗，一個銅板也不能流到伊朗的帳戶中。

誰敢不聽從這號召和伊朗有經濟來往，便會遭到美國的制裁，無人逃得了！對伊朗的制裁，又擴大到航空、數字資產、黃金、航運及技術行業，總之是要切斷伊朗所有的經濟生命線。

把中國趕離SWIFT，美做得到嗎？

若美國說得出又有能力做到，那麼全球經濟都會受到頗大影響。中國是伊朗石油最大的買家，當然受創很大，因這意味著連中國也會被趕離美元交收系統SWIFT，全球經貿活動會一片混亂。但美國做得到嗎？

美軍在伊朗戰事一敗塗地，航母林肯號沒有補給，士兵士氣低落。(Shutterstock)

今年2月底，特朗普說要把伊朗炸回石器時代，但結果是美國的彈藥消耗得自己受不了，在中東的基地卻被伊朗一窩端；美航母林肯號沒有補給，在海上「漂流」8個多月，食物不足、廁所堵塞、電力失靈，士兵士氣低落，跳海自盡的情緒蔓延。伊朗則開動深藏於九地之下的軍工機器，愈打愈強。

既然如此，世界都可清楚看到，美國是因軍事上一敗塗地後，不得已才在經濟上開闢一道新戰線，希望能挽回一局。但這場經濟戰是更難打的，因沒有其他國家合作，它便注定失敗。而其中伊朗最大的貿易夥伴中國，會蠢到幫美國打擊伊朗嗎？

迫各國就範，美元霸權加快衰落

用SWIFT系統去威脅各國就範，也正中中國下懷，大家不用這系統，等於加快美元霸權衰落，諒美國也不會笨至於斯。

打不過便靠嚇，嚇不倒便靠增加所用詞語的恫嚇強度，此種打嘴炮竟然是美國的主要工具，真不可思議！其實美國在中東本來佔有不少優勢，但整個局面卻被自己玩殘了。中東歷史上本有不少部落，互相爭奪利益，被英國人利用，分而治之。二戰後英國勢力在中東衰落，她又故伎重施，把一個以色列塞在巴勒斯坦人世居的土地上，埋下中東多方衝突的禍根。

打嘴炮成為特朗普處理外交問題的主要工具 (AP)

在60年代開始，美國的軍工綜合體力量成形，逐漸左右了美國的外交政策，當中的以色列游說集團，其操控力更是巨大，美國政治學家米爾斯海默(John Mearsheimer)的巨著對此有充分分析。以色列有美國支援，實力強大，足可替美國看守在中東的利益，其他國家不服也無可奈何。

但時移世易，以色列游說集團對美國政府的操控力愈發強大，反成美國違反自己利益，要為以色列服務。特朗普發動伊朗戰爭，美國人民反對者眾、支持者少，它不但不符美國利益，對特朗普政府亦非常不利。

美國政府近年思茲念茲的是集中力量對付中國，但她在中東脫不了身。有兩件大事把美國牢牢地拖住：一是以色列在加沙搞種族滅絕，而美國還是無法不支持以色列；二是美國不知所謂地發動對伊朗的戰爭，深陷泥沼，退身不得。

以色列在加沙的種族滅絕行徑，世人有目共睹，以色列政府也沒有多作掩飾。這對美國的軟實力及在中東的地位破壞很大，她決定硬撐以色列後，還有甚麼道德地位去做人權民主自由的教師爺？中東各國利益雖然不同，但對滅絕巴勒斯坦人都看不順眼，她們更會警覺美國為以色列辦事，可以毫無底線。

美國無視以色列在加沙搞種族滅絕，已無道德地位可言。(AP)

加沙問題揭露出美國政府道德敗壞，對伊朗開戰則使人發現，原來美國的軍力虛有其表，連伊朗也對付不了，搞得灰頭土臉。更有甚者，美國在中東提供的保護傘原來不太管用，伊朗的飛彈來襲時，美國抵擋不了，站在美國一邊，得罪伊朗，豈不吃虧？以色列轟炸伊朗的儲油設施，美國轟炸伊朗的儲水設施，引起中東諸國的憤怒，因為伊朗同樣有能力摧毀美國在中東盟友的民生設施，美以此例一開，容易引來伊朗的報復。

華購石油伊續存活，對中國有利

對世界各國而言，美國失敗的標誌是霍爾木茲海峽完全被伊朗控制著，此事對美國面子的破壞無與倫比，以致要把華盛頓號航母抽離亞太調到中東也在所不惜。要知道，中國附近便再無美國航母戰鬥群了。美國就算如何自吹自擂，只要霍爾木茲海峽一日不通，說甚麼也是枉然。

爛船有三斤釘，美國雖已呈敗象，但在中東的勢力不會一夜崩潰，膠著的狀態會維持很久，真正的突破不易出現。此種態勢對中國十分有利，中東的壓力不解，以色列成為中東的公敵，伊朗成為武器製造大國，都可把美國死死的拖住。只要中國願意進口伊朗的石油，伊朗經濟便可存活下去，上述的局面便可維持。中國會響應美國的號召，不和伊朗貿易嗎？中國的國運很是不錯。

中國持續進口伊朗的石油，便能令美國繼續深陷泥沼。(Shutterstock)

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【知識庫】投行如何評估美國發動經濟戰？

—花旗：將0至3個月的金價預測上調至每盎司4800美元，並維持6至12個月每盎司5000美元的目標價。

—大摩：分析師警告，若油價持續攀升，將推高通脹與美債殖利率，進而壓縮美股估值，成為當前美股面臨的最大風險。

—摩通：如這場針對伊朗經濟的極限施壓，實質干擾持續長達3個月，國際油價的月均價格將被推高至每桶114美元左右。

—花旗：警告如果二級制裁迫使主要買家（如亞洲及中國的煉油廠與金融機構）全面退場，或引發伊朗採取激烈的反制行動，導致紅海與霍爾木茲海峽航道同時長期中斷，油價可能衝破每桶120美元。

（本文原載於8月28日《香港經濟日報》）