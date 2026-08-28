內塔尼亞胡選情遇冷，比例代表制深藏變局

以色列將在10月27日舉行新一屆議會大選，距離投票日愈近，政壇氛圍愈趨微妙。市場輿論多參照公開民調觀察走勢，但真正具備參考價值的，往往是執政核心的內部判斷。一向以沉穩老練、掌控大局見稱的總理內塔尼亞胡，近期卻在閉門場合流露濃厚悲觀情緒，足以反映今次選情的隱憂，遠較外界想象嚴峻。

內塔尼亞胡在內部認輸？

據以色列公共媒體披露，內塔尼亞胡在高層閉門談話中坦言，利庫德集團已實質流失十個議席，且難以修補票倉缺口。他更直言，除非出現突發重大局勢逆轉，否則執政陣營很大機會在今次大選落敗。值得留意的是，他並不認同市面偏穩的民調數據，認為公開調查過度美化局勢，真實基層支持度比數字更差。與領導人私下悲觀截然不同，利庫德官方對外態度依舊強硬，否認選情危機，聲言將穩取勝利。

內塔尼亞胡在高層閉門談話中坦言，利庫德集團已實質流失十個議席，且難以修補票倉缺口。(AP)

這種「內冷外硬」的矛盾姿態，並非單純的公關攻防，而是執政黨票倉鬆動、派系離心、局勢脫控的真實訊號，也為今次大選增添極高的不確定性。

以色列的比例代表制

要看懂內塔尼亞胡的選情壓力，必須先掌握以色列特殊的選舉制度，這亦是當地政壇多亂、聯合執政常態化的底層邏輯。以色列實行全國單一選區比例代表制，全國劃為一個選區，選民只投票給政黨名單，不直接選出個別議員或總理。全國議會合共120席，政黨須達3.25%有效選票門檻方可進入議會，未達門檻的政黨選票全數作廢，不參與議席分配。最關鍵的制度特徵，是從無單一政黨能夠獨立過半組閣。組閣需要61席多數議席，歷屆大選皆沒有政黨能夠單獨達標，聯合政府因此成為以色列政治的必然常態。

這種制度設計，造就兩大政治後果：一是政黨林立、派系細碎，大小政黨眾多、票源高度分散；二是小黨掌握「造王能力」，單憑小量議席，便能左右大黨能否成功組閣。早年以色列曾嘗試總理直選改革，希望強化執政穩定性，惟實行多年，反而削弱總理權威、放大派系博弈，最終宣告廢止，重回現行比例代表制，制度積弊始終未有根治。

在以色列特殊的選舉制度下，從無單一政黨能夠獨立獲得過半票數組閣。(Shutterstock)

解讀內塔尼亞胡選情悲觀邏輯

媒體報道的內塔尼亞胡消極判斷，並非主觀情緒，而是基於現實選情的多重利空疊加。第一，執政黨議席優勢不再。利庫德當前預測議席與中間派在野黨不相伯仲，十席左右的票倉缺口，足以直接扭轉組閣形勢，令執政陣營由穩健區落入被動局面。

第二，右翼陣營嚴重內耗分裂。近期新成立的右翼新政黨搶走大量傳統右翼選票，不僅分薄利庫德的基本盤，更可能令原有右翼小黨跌出3.25%參議門檻，出現「右翼票分散、整體票作廢」的畸形結果。

第三，派系整合能力失效。過往選舉，內塔尼亞胡最擅長團結右翼派系、集中票源，避免選票浪費。惟今次多名前執政黨重量級人物出走參選，右翼力量徹底碎片化，難以重新凝聚。

第四，選舉門檻變相抬升。隨著合資格選民基數擴大，新政黨入閣所需有效選票大幅增加，小黨生存空間收窄、選票報廢風險上升，進一步放大選舉變數。

利庫德集團面臨其他政黨威脅而優勢不再，落入被動局面。(Shutterstock)

種種因素交織，令一向穩固的右翼基本盤鬆動，亦是今次選情急轉直下的核心關鍵。

後續觀察重點：選舉結果與長遠政制變局

今次10月大選，不只是一次簡單的政黨輪替，更是觀察以色列未來政局走向的重要指標，後續可聚焦三大重點：

首先是右翼陣營的修補能力。若選前無法止裂整合，即使利庫德維持第一大黨地位，亦未必能夠湊足聯合執政席位。其次是小黨門檻效應的影響規模，大量小黨參選一旦造成大範圍選票作廢，議會整體格局將出現劇烈重組。最後是選後組閣博弈，在法定短暫時限內，若各派僵持不下，以色列或再度陷入政治僵局、重啟提前大選。

10月的大選，是觀察以色列未來政局走向的重要指標。(Shutterstock)

整體而言，內塔尼亞胡今次的選情危機，是個人政治周期、派系分裂與制度缺陷的三重共振。以色列比例代表制容易造成碎片化，決定其政壇長期處於合縱連橫的博弈狀態。今次大選結果，不僅左右執政權更替，更會深刻影響以色列未來數年的管治穩定性與政治生態。