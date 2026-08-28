歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陳永陸專訪】資金回流舊科技股？BATMXJ邊D可看好？邊D勿憧憬？新科技股點部署？（6月25日錄影，繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股
港元存款 | 一周高息合集，銀行高息定存迎銀債，建行亞洲3個...
財富管理 財智攻略

港元存款 | 一周高息合集，銀行高息定存迎銀債，建行亞洲3個...
草間彌生:從幻覺開始織出無限的網、無限的人生
Art & Culture

草間彌生:從幻覺開始織出無限的網、無限的人生
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
以色列將在10月27日舉行新一屆議會大選，距離投票日愈近，政壇氛圍愈趨微妙。市場輿論多參照公開民調觀察走勢，但真正具備參考價值的，往往是執政核心的內部判斷。一向以沉穩老練、掌控大局見稱的總理內塔尼亞胡，近期卻在閉門場合流露濃厚悲觀情緒，足以反映今次選情的隱憂，遠較外界想象嚴峻。
國際評論

內塔尼亞胡選情遇冷，比例代表制深藏變局

飛常談
鄧飛
飛常談

　　以色列將在10月27日舉行新一屆議會大選，距離投票日愈近，政壇氛圍愈趨微妙。市場輿論多參照公開民調觀察走勢，但真正具備參考價值的，往往是執政核心的內部判斷。一向以沉穩老練、掌控大局見稱的總理內塔尼亞胡，近期卻在閉門場合流露濃厚悲觀情緒，足以反映今次選情的隱憂，遠較外界想象嚴峻。

 

內塔尼亞胡在內部認輸？

 

　　據以色列公共媒體披露，內塔尼亞胡在高層閉門談話中坦言，利庫德集團已實質流失十個議席，且難以修補票倉缺口。他更直言，除非出現突發重大局勢逆轉，否則執政陣營很大機會在今次大選落敗。值得留意的是，他並不認同市面偏穩的民調數據，認為公開調查過度美化局勢，真實基層支持度比數字更差。與領導人私下悲觀截然不同，利庫德官方對外態度依舊強硬，否認選情危機，聲言將穩取勝利。

 

內塔尼亞胡選情遇冷，比例代表制深藏變局

內塔尼亞胡在高層閉門談話中坦言，利庫德集團已實質流失十個議席，且難以修補票倉缺口。(AP)

 

　　這種「內冷外硬」的矛盾姿態，並非單純的公關攻防，而是執政黨票倉鬆動、派系離心、局勢脫控的真實訊號，也為今次大選增添極高的不確定性。

 

以色列的比例代表制

 

　　要看懂內塔尼亞胡的選情壓力，必須先掌握以色列特殊的選舉制度，這亦是當地政壇多亂、聯合執政常態化的底層邏輯。以色列實行全國單一選區比例代表制，全國劃為一個選區，選民只投票給政黨名單，不直接選出個別議員或總理。全國議會合共120席，政黨須達3.25%有效選票門檻方可進入議會，未達門檻的政黨選票全數作廢，不參與議席分配。最關鍵的制度特徵，是從無單一政黨能夠獨立過半組閣。組閣需要61席多數議席，歷屆大選皆沒有政黨能夠單獨達標，聯合政府因此成為以色列政治的必然常態。

 

　　這種制度設計，造就兩大政治後果：一是政黨林立、派系細碎，大小政黨眾多、票源高度分散；二是小黨掌握「造王能力」，單憑小量議席，便能左右大黨能否成功組閣。早年以色列曾嘗試總理直選改革，希望強化執政穩定性，惟實行多年，反而削弱總理權威、放大派系博弈，最終宣告廢止，重回現行比例代表制，制度積弊始終未有根治。

 

內塔尼亞胡選情遇冷，比例代表制深藏變局

在以色列特殊的選舉制度下，從無單一政黨能夠獨立獲得過半票數組閣。(Shutterstock)

 

解讀內塔尼亞胡選情悲觀邏輯

 

　　媒體報道的內塔尼亞胡消極判斷，並非主觀情緒，而是基於現實選情的多重利空疊加。第一，執政黨議席優勢不再。利庫德當前預測議席與中間派在野黨不相伯仲，十席左右的票倉缺口，足以直接扭轉組閣形勢，令執政陣營由穩健區落入被動局面。

 

　　第二，右翼陣營嚴重內耗分裂。近期新成立的右翼新政黨搶走大量傳統右翼選票，不僅分薄利庫德的基本盤，更可能令原有右翼小黨跌出3.25%參議門檻，出現「右翼票分散、整體票作廢」的畸形結果。

 

　　第三，派系整合能力失效。過往選舉，內塔尼亞胡最擅長團結右翼派系、集中票源，避免選票浪費。惟今次多名前執政黨重量級人物出走參選，右翼力量徹底碎片化，難以重新凝聚。

 

　　第四，選舉門檻變相抬升。隨著合資格選民基數擴大，新政黨入閣所需有效選票大幅增加，小黨生存空間收窄、選票報廢風險上升，進一步放大選舉變數。

 

內塔尼亞胡選情遇冷，比例代表制深藏變局

利庫德集團面臨其他政黨威脅而優勢不再，落入被動局面。(Shutterstock)

 

　　種種因素交織，令一向穩固的右翼基本盤鬆動，亦是今次選情急轉直下的核心關鍵。

 

後續觀察重點：選舉結果與長遠政制變局

 

　　今次10月大選，不只是一次簡單的政黨輪替，更是觀察以色列未來政局走向的重要指標，後續可聚焦三大重點：

 

　　首先是右翼陣營的修補能力。若選前無法止裂整合，即使利庫德維持第一大黨地位，亦未必能夠湊足聯合執政席位。其次是小黨門檻效應的影響規模，大量小黨參選一旦造成大範圍選票作廢，議會整體格局將出現劇烈重組。最後是選後組閣博弈，在法定短暫時限內，若各派僵持不下，以色列或再度陷入政治僵局、重啟提前大選。

 

內塔尼亞胡選情遇冷，比例代表制深藏變局

10月的大選，是觀察以色列未來政局走向的重要指標。(Shutterstock)

 

　　整體而言，內塔尼亞胡今次的選情危機，是個人政治周期、派系分裂與制度缺陷的三重共振。以色列比例代表制容易造成碎片化，決定其政壇長期處於合縱連橫的博弈狀態。今次大選結果，不僅左右執政權更替，更會深刻影響以色列未來數年的管治穩定性與政治生態。

Tags:#飛常談#大國博弈#以色列大選#內塔尼亞胡#利庫德集團#右翼政黨#比例代表制#選舉制度#議會選舉#政治不確定性#民調#政治聯盟
Add a comment ...Add a comment ...
美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利
更多飛常談文章
美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利

投票區

美加關稅談判破裂，特朗普政府對加國商品施加懲罰性關稅
132
|
0

你認為加拿大能夠贏取對美國的關稅戰嗎？

能夠
47%
不能夠
39%
不確定
14%
投票期：2026-08-24 ~ 2026-09-24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處