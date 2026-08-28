一年一度的央行年會今周末舉行，每年央行年會基本上會讓全球主要央行對來年環球央行的息率走向，相互通氣。美聯儲局主席沃什初次登場，他的發言，舉足輕重。

CNBC調查顯示，在31名受訪者中，80%認為沃什應更多闡述自己的經濟判斷；但對於他是否應明確透露利率路徑，受訪者意見則存在分歧，48%支持、48%反對。

Nationwide首席美國經濟學家博斯特揚奇奇(Kathy Bostjancic)表示，考慮到長期利率大幅上升，以及通脹走勢和聯儲局反應函數存在高度不確定性，沃什此次演講「極為關鍵」。

「少說」策略開始出現反作用

這是沃什出任聯儲局主席後首次在Jackson Hole發表主題演講。上任以來，他刻意減少對經濟和利率前景的直接表態，理由是希望看到沒有聯儲局政策指引干擾的市場真實定價。

但這種「少說」策略也開始引發反作用。經濟學家亨特(Constance Hunter)直言，沃什在拒絕前瞻指引時「把嬰兒和洗澡水一起倒掉了」，因為聯儲局對政策反應函數的溝通空間，正在被其他官員的講話和會議紀要填補。

調查顯示，45%的受訪者預計沃什周五仍不會提供任何利率指引；32%預計其措詞偏鷹派，19%認為他會保持中性。

財長攪動債市，反增溝通壓力

芝加哥大學經濟學家卡什亞普(Anil Kashyap)則認為，沃什不能只談原則而迴避具體判斷。「如果你不告訴別人你如何理解經濟運行機制，就不可能推動任何改變。」他甚至直言：「蜜月期已經結束。」

沃什原本希望通過減少政策指引，讓市場自身提供更乾淨的訊號。但美國財長貝森特近期對債市的干預，恰恰讓這一策略變得更加困難。

美國財政部上周突然宣布增加對長期、非基準美債的購買，被市場普遍視為壓低長期收益率的舉措。但CNBC調查中，77%的受訪者認為這一行動不會成功。

One Point BFG Wealth Partners首席投資官布克瓦(Peter Boockvar)認為，財政部進一步提前發行短期國債，實際上是在增加聯儲局的政策難度。

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)則稱，財政部試圖壓低長期利率，卻是在與伊朗戰爭、巨額財政赤字以及市場對聯儲局政策的不確定性「逆風而行」。

債市本身也沒有明顯接受財政部的干預。調查預計，10年期美債收益率到明年年底仍將在4.6厘至4.7厘之間。

受訪者認為，近期收益率上升主要來自全球債務供應增加、通脹預期升溫、對聯儲局加息預期增強以及經濟增長前景改善。其中，全球債務供應增加佔37%，通脹預期佔28%，聯儲局利率預期佔21%，經濟增長前景佔19%。

聯儲局前副主席理克拉里達(Richard Clarida)將當前局面稱為債券收益率的「代際重置」。美國財政狀況惡化、政策不確定性上升，以及AI投資熱潮帶來的資本需求，都可能令長期利率維持高位。

這意味著，沃什此次演講很難只談長期改革而迴避眼前的債市動盪。美國企業AI投資正在推動增長和生產率，但也增加了芯片等關鍵投入品的需求，並通過科技企業大規模融資推高資本成本。

加息還是等待：沃什處十字路口

利率問題同樣充滿分歧。調查顯示，未來一年，53%的受訪者預計將加息，30%預計減息，16%認為利率不會變化。聯邦基金期貨顯示，市場目前預計9月加息概率約40%，到12月升至70%；而46%的調查受訪者已經將至少一次加息納入今年剩餘時間的預測。

聯儲局7月以9比3維持利率不變，但3名官員支持加息。當前聯邦基金利率目標區間為3.5厘至3.75厘。

沃什真正需要回答的，是通脹究竟會自行降溫，還是需要更高利率壓制。

一派認為，當前通脹壓力可能主要來自關稅、能源價格和伊朗戰爭等衝擊，只要這些因素消退，通脹就會回落；另一派則認為，AI投資、強勁消費和穩健的勞動力需求表明經濟需求仍然過熱，聯儲局必須提前收緊政策，否則未來可能被逼大幅加息。

過去兩個月較溫和的通脹數據暫時緩解了9月加息壓力，但並沒有解決這一根本分歧。

沃什的困境因此並不只是「加不加息」，而是如何在堅持降低通脹、推動聯儲局改革的同時，讓市場相信他真的願意在必要時採取行動。

調查顯示，仍有65%的受訪者認同沃什關於「聯儲局應該少說話、更多傾聽市場訊號」的理念。但當前市場更需要的，或許不是更多利率指引，而是沃什能夠講清楚：甚麼樣的通脹、增長和金融條件變化，會真正改變他的政策判斷。

但沃什能講清楚嗎？難矣！周一（31日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）