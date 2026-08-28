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銀色債券 | 4厘25保底的實戰盤算
理財智慧

4厘25保底的實戰盤算

財智談
陳家揚
財智談

　　政府新一批銀色債券正在認購，三年期，每半年派息，最低年息4.25厘，實際息率按香港通脹掛鈎息率與保底息率兩者取其高。未來三年通脹會否高於這水平沒有人知道，我不把通脹掛鈎當成主要賣點，4.25厘保底才是實際盤算的起點。

 

　　判斷這個回報是否吸引，要有比較。現時美國三年期國債收益率亦在4厘多，但屬美元資產；香港較短年期政府相關低風險債券收益率則較低。銀債由香港政府發行，政府主權評級屬高投資級別，以港元低風險資產比較，這個回報已有競爭力。

 

4厘25保底的實戰盤算銀債雖然沒有二手市場，但持有人可在到期前申請按本金原價贖回，減少在利率上升後被迫低價出售的風險。（資料圖片）

 

　　首先三年期亦有配置作用，外圍息口仍然波動，短期定存到期後要重新續定，買太長年期債券又增加利率變動對價格的影響。聯儲局議息，市場總會猜下一步，但投資不必先猜中息口。若回報已符合需要，鎖定部分資金三年，本身就是個好決定。對退休或接近退休人士而言，部分資金需要穩定現金流，未必要與股票一起追逐最高回報。

 

　　其次流動性亦比表面好，銀債雖然沒有二手市場，但持有人可在到期前申請按本金原價贖回，並收取應計未付利息，減少一般債券在利率上升後被迫低價出售的風險。不同銀行及經紀的認購費用和優惠有差異，認購前仍應比較。

 

　　不過這個選擇也有代價，未來低風險利率升至更高水平，已認購資金便有機會成本；三年後到期，利率若大幅下降，又面對再投資風險。保底息率也是名義回報，還要考慮通脹後的購買力，政府債券信用風險雖低，亦非絕對沒有風險。

 

　　買開銀債的人，今批條件與配置穩定收入的目的相符，繼續認購並不難理解。從未買過的人，我反而認為今次值得認真考慮，不是因為「眾志成城」，而是保底回報相對其他低風險港元選擇已有吸引力。

 

　　實戰投資，與其估最高回報，不如先管理自己的回報預期。本身符合資格，又有一部分未來三年毋須追求高增長的港元資金，衡量回報、信用、流動性和機會成本後，我會傾向認購。不是因為銀債沒有風險，而是目前的回報足以讓部分資金換取三年的確定性。市場可以繼續猜息，自己的資金始終要作決定。

Tags:#財智談#政府債券#銀色債券#利率#通脹#投資#風險#聯儲局#美國國債收益率#香港
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