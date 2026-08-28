三戰欠一仗，北京穩朝韓

隨著俄羅斯出兵烏東打了4年，美以對伊朗不宣而戰亦拉鋸了半年，連《紐約時報》等美國主流媒體，現在也開始討論世界爆發第三次大戰的可能性。

有一種意見認為，如果全球範圍內再爆發一場大規模衝突，就意味著三戰正式打響了。這種意見未嘗沒有道理，因為無論是「俄烏」還是「美以伊」之戰，都已經有聯合國安理會常任理事國直接下場。

安理會常任理事國有兩大關鍵共通點：其一她們都是二戰勝利國，其二是都擁有核武。在俄烏戰場上，除了俄羅斯是參戰方，聯合國五常中的另外三常，即美國、英國和法國，都在間接支援烏克蘭作戰。而在美以伊之戰中，不僅美國是五常之一，以色列擁核是公開的秘密，就連伊朗距離擁有核武也只差一道門檻。

三戰風險的兩大硬指標

換言之，在當前已經爆發的兩場戰爭中，出現了兩個危險的「硬指標」訊號：一，在聯合國五常中，已有四個直接或間接參戰；二，參戰各方要麼擁有核武，要麼隨時可以研製出核武。五常的政治經濟影響，和核武的軍事威力，確實給上述兩場戰爭塗上了「三戰前奏」的色彩。

韓國總統李在明早前視察韓國坦克部隊（美聯社）

中國是唯一還沒有直接或間接捲入戰爭的五常國。這就不由得令筆者想起內地近期上畫電影《歡迎來龍餐館》的一段情節——身陷伊拉克戰場的中國廚子徐福被美軍扣押，調查其恐怖主義嫌疑。徐福被這飛來橫禍嚇懵了，向美軍軍官力證自己清白。結果對方說了句意味深長的話：「你以為自己真的和這場戰爭無關嗎？」

回到現實中，一個不幸的事實是，如果三戰還欠一仗才算打響的話，這場戰爭最可能爆發的潛在地點，就在圍堵中國的第一島鏈上——依次包括在南海，美日支持菲律賓對華叫陣，試圖挑起潛在衝突，破壞地區穩定。

在台海，日本極右翼首相高市早苗在特朗普政府幕後支持下，升級「台灣有事論」，公開把台灣納入日本存亡危機事態；在東海，日本獲得美方開綠燈，以中、俄、朝為假想敵，加速再軍事化。防相小泉進次郎更公開表示，日本討論核武政策是「理所當然的事」。

俄烏及美以伊戰事外溢影響嚴重

在東北亞，俄烏和美以伊戰爭的外溢影響嚴重，這體現在俄烏戰爭爆發後，日本和韓國作為美國盟友，第一時間對俄實施制裁，向北約提供武器支援，並以此為藉口，配合北約東進亞洲；與此同時，俄朝強化軍事同盟關係，朝鮮直接派兵赴俄羅斯作戰。俄朝與美日韓兩個軍事集團在東北亞亦形成對峙狀態。

美國單方面腰斬美韓年度軍演（美聯社）

至美以伊戰爭爆發後，韓國又因拒絕美方的援助要求而觸怒特朗普，後者直接下令縮短美韓「乙支自由護盾(UFS)」年度聯合軍演。該軍演的目的，是展示一旦韓國遭到朝鮮進攻，美韓聯合防禦及反擊的能力。特朗普在腰斬該軍演的同時，還向朝鮮領導人金正恩示好，表明有意在年內再度舉行「特金會」。

不難發現，在上述潛在衝突點中，到處都有「美日」的影子。美國基於自身國力下降，需要休養生息，提出在全球戰略收縮。但為了阻止中國崛起，她同時給日韓的擴軍計劃開了綠燈，一方面刺激西太平洋的軍事競爭升級，另一方面仍不斷要求日韓服從其全球戰略述求。

把日本新型軍國主義關回籠子裏

以高市為代表的日本極右翼政治勢力為洗脫二戰戰敗國地位，恢復對外擴張，是最為積極配合美國，甚至主動攪局的區內國家。高市及小泉等人染指台海，且有意向核武國邁進的動作，已引發中俄兩大安理會常任理事國的共同關切，視之為地區和平穩定的主要亂源。

王毅訪問首爾，獲李在明接見。（美聯社）

中俄兩國將之定性為日本的「新型軍國主義」復辟，並基於自身戰略安全判斷作出了回應：在中國一方，這包括在政治上雪藏中日雙邊交往，在經濟上禁止稀土輸日，在軍事上動員海空力量，展示阻斷日本南下台海的能力。在俄羅斯一方，總統普京本月身穿戎裝，登上了南千島群島的伊圖魯普島，在日本的版圖上，這就是北方四島之一的擇捉島，引發日方強烈反應。

中俄兩國的動作歸納而言，就是試圖把日本的「新型軍國主義」關回籠子裏——中國自南而北，壓縮日本染指台海、南海的意圖；俄羅斯則加強對南千島群島的控制，阻嚇日本北上。但在中俄的南北合圍過程，顯然還有一個缺口，這就是朝鮮半島。

也正是在此背景下，政治局委員、外長王毅本月中旬訪問了韓國，並獲得李在明政府的高規格接待。王毅訪韓之時，正值美韓關係因伊朗問題鬧僵之際。不少輿論分析因此認為，王毅會在此行重點突出中韓友好、相向而行的外交勢頭

對韓外交戰略走向清晰

然而，王毅在首爾之行中作出的兩點表述，卻引發當地高度關注：一，他面對媒體時公開表示，中國「樂見韓國和朝鮮兩個國家，能夠逐步走向和平共處的道路，最終實現半島的長治久安」；二，他與韓國總統李在明及國家安保室長魏聖洛會晤時，建言韓國外交應「實現真正的戰略自主，不搞陣營對抗、選邊站隊」，要求韓方並行不悖地發展與中美兩個大國的關係。

特朗普向金正恩表達再次舉行「特金會」的意向（資料圖片）

綜合韓國輿論對這兩點表述的理解，就是北京淡化對朝韓統一以及朝核問題的傳統關注，轉為以維持朝韓關係現狀為底線，防範半島爆發衝突。與此同時，北京提升了對韓外交政策的戰略清晰度，明確提醒其在中美博弈中維持中立，基於自身利益實現戰略自主，拒絕加入美日主導的陣營對抗。

由此可見，面對當前嚴峻的地區形勢，北京對半島形勢的拿捏是冷靜而現實的，旨在規劃一個可控的地緣博弈範圍，來完成「把日本新型軍國主義關回籠子裏」的階段性戰略目標。