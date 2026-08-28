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熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身
娛樂新聞

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　英超新球季正式展開，雖然只是第一輪賽事，但已經足夠讓球迷看到不少端倪。

 

　　衛冕冠軍阿仙奴主場3比0輕取升班馬高雲地利，延續上季強勢；曼城在新帥馬列斯卡帶領下以2比1擊敗般尼茅夫；車路士亦順利打開勝利之門；利物浦則只能作客2比2逼和紐卡素。

 

　　但最令人失望的兩支球隊，無疑是熱刺和阿士東維拉。前者作客0比3慘負賓福特，後者更被白禮頓4球羞辱，兩支原本被寄予厚望的球隊首周便被潑下冷水。

 

　　若要總結首輪賽事的共通點，其實只有一個字，就是「穩」。阿仙奴過去數年一直沿用阿迪達的建隊藍圖，即使今夏大手增兵，甘馬雷斯等新援加盟後，球隊原有核心架構並沒有改變，因此整體運作依然流暢。

 

　　曼城雖然告別哥迪奧拿年代，但核班底依然存在，無論是比賽節奏、控球模式還是場上職責都沒有翻天覆地的改變，因此即使未達最佳狀態，仍比大部分對手高出一班。

 

　　穩定性從來都是爭冠球隊最大的本錢，而阿仙奴和曼城正正展示出這種優勢。

　　

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

曼城今夏屬於典型的新舊交替。球會先後放走洛迪、貝拿度施華、彌敦艾基、列達斯及沙維奧等，中場控制力和經驗無可避免受到影響；不過同時引入保亞迪及艾利洛安達臣等年輕新星，並保留夏蘭特、戴亞斯和科頓等核心骨幹。

 

　　相比之下，利物浦則處於另一個階段。

 

　　伊拉奧拿接掌後，外界普遍期待他把般尼茅夫時期的壓迫足球帶到晏菲路，但首場作客紐卡素的演出未見鮮明特色。球隊最終靠補時取得十二碼追平2比2，避免首戰落敗。

 

　　於比賽內容言，利物浦仍需要時間。車路士則給人另一種感覺，在新領隊帶領下，進攻火力有復甦跡象，踢法亦較過往直接，但後防問題仍然存在，若面對更高級別對手恐怕仍有隱憂。

 

　　至於曼聯，或許才是真正令人擔心的一隊。上季成功重返前三，今夏亦繼續增兵，理論上應該更進一步，但首戰竟爆冷0比2不敵升班馬侯城。

 

　　最令人不解的地方並非輸波，而是整體表現毫無說服力。球隊創造力不足、進攻組織混亂，防線面對簡單反擊已手忙腳亂。如果上季的成功建基於穩定，今季第一場已經找不到這種基礎。

　　

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

曼聯今夏斥資約1.6億鎊收購山度士、巴利巴及泰利文斯等中場，但首輪表現反映問題不在陣容，而在戰術執行及體系建設不足，新援難以融入並發揮作用。

 

　　話說回來，最值得深入討論的球隊，仍然是熱刺和維拉。

 

　　兩支球隊就像今夏英超市場最極端的兩個例子。

 

　　熱刺選擇大刀闊斧改革，球會讓去年把護級邊緣救亡成功的領隊迪沙比在轉會市場豪擲近3億資金，希望一步到位重返前四甚至挑戰冠軍。

 

　　理論上，大量引援代表實力提升，但現實卻未必如此簡單。首輪0比3慘負賓福特，球隊無論攻守節奏、組織還是比賽閱讀能力都明顯不足。問題不一定是領隊能力不夠，也未必代表買錯球員，而是一下子加入太多新元素，原有平衡被徹底打破。

 

　　真實的足球始終不是電腦遊戲，不是把高評分球員放進陣容就能立刻贏波。

　　

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

熱刺今夏豪花逾3億英鎊，簽入東拿利、費南迪斯及沙維奧等球星，卻於首輪0比3慘負賓福特，證明金錢未必能即時換來成績。

 

　　熱刺今夏不是一般補強，而是幾乎推倒重來。東拿利、費南迪斯、沙維奧與雲赫基全部屬於即戰力收購，總支出超過3億英鎊。問題不在於球員級數，而在於迪沙比需要時間把一支全新球隊組合出化學作用，並不容易。

 

　　反觀維拉則走向另一極端。管理層似乎深信艾馬利有化腐朽為神奇的能力，因此今夏接連出售重要球員，希望藉此平衡財政及重整陣容。

 

　　然而問題在於，補充回來的球員質素明顯未能填補空缺。當球隊失去多名核心後，再優秀的主帥亦難以立即建立競爭力。首輪被白禮頓4比0擊潰，過程中無論控球、反擊還是防守都處於下風。

 

　　艾馬利或許仍是英超最出色的領隊之一，但巧婦難為無米之炊，再好的戰術都需要相應級數的球員去執行。

　　

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

維拉今夏先後失去羅渣士、泰利文斯、干沙及迪治尼等核心球員，涵蓋前中後三線。這批主力不僅貢獻入球與組織，更是戰術骨幹，流失後戰力難免大幅下滑。

 

　　事實上，足球從來不是簡單的加減遊戲。換領隊不等於進步，增兵亦不代表實力必然提升。每名球員都有不同特質，每位教練也有自己的足球理念。當兩者不能匹配時，再昂貴的收購亦可能變成包袱。同樣地，出售球員亦不只是計算轉會費收入，而要考慮戰術價值、更衣室影響及球隊文化。熱刺與維拉究竟會成功還是失敗，現階段言之尚早，但至少首場已經說明，改變需要時間，而代價往往比想像中更大。

 

　　更重要的是，今年英超整體格局似乎比以往更加難測。阿仙奴與曼城仍然穩定，但BIG 6其他球隊卻充滿變數。強隊未必真的強，中游球隊亦可能化身黑馬。侯城擊敗曼聯、賓福特大勝熱刺，已經證明今屆聯賽或許不再是傳統六強獨大的世界。球季才剛開始，真正的好戲還在後頭。

 

本週焦點

 

　　維拉主場迎戰阿仙奴。維拉雖然於聯賽盃成功反彈，稍稍挽回顏面，但聯賽首輪慘敗白禮頓暴露出陣容深度不足的問題。面對衛冕冠軍阿仙奴，難度無疑更高。

 

　　阿仙奴近年對維拉整體佔據優勢，而且目前狀態明顯較佳。首輪3比0擊敗高雲地利後，球隊攻守運作成熟，新援融入速度亦超出預期。維拉主場當然具備一定威脅，但目前兩隊狀態及實力都有距離。只要阿仙奴正常發揮，帶走三分機會甚高。

 

　　另一場焦點戰則是熱刺對紐卡素。首輪紐卡素雖然未能擊敗利物浦，但全場表現絕不失禮，最終2比2賽和已反映球隊具備不俗戰鬥力。

 

　　相反，熱刺面對賓福特完全失去競爭力。領隊迪沙比仍未建立成熟體系，大批新兵亦未完成磨合。即使坐鎮主場，但面對體系較完整、信心較充足的紐卡素，優勢未必存在。若按照近況而言，紐卡素至少可保不敗。

　　

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

皇馬在新球季首輪順利打開勝利之門，摩連奴重新執掌後展現清晰戰術思維。球隊攻守轉換更有效率，進攻組織層次分明，防線亦保持高度紀律，證明其執教能力仍具頂級水準。

　　

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

洛迪週中已經地標登場，巴塞首輪已踢出具觀賞性的進攻足球。多名年輕球員展現明顯進步，中前場配合流暢且創造力十足，若洛迪成功溶入體系，實力有望進一步提升。

　　

熱刺三億增兵，未變強先自亂；維拉瘋狂賣人，陣容弱難翻身

洛迪最終選擇加盟巴塞隆拿，而班拿度施華則轉投皇家馬德里。兩人的職業生涯發展方向與童年支持的球會有所不同，再次反映現代足球充滿變數與有趣的人生際遇。

Tags:#足球#英超#熱刺#維拉#阿仙奴#車路士#利物浦#紐卡素
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