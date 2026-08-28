香港限定炸Pizza登場！灣仔POCOFINO以蛋撻、榴槤玩轉拿坡里街頭小食

全球擁有6間分店的 POCOFINO 正式進駐灣仔船街，成為全港唯一同時獲意大利拿坡里薄餅協會（AVPN）權威「雙認證」的外賣專門店，既獲准製作正宗拿坡里薄餅，亦掌握了拿坡里炸薄餅（Pizza Fritta）的工藝。今次更特別邀請登頂「50 Top Pizza Asia-Pacific 2025」第 48 位的意籍總廚 Chef Matteo Minante 再來香港，大膽玩將港人最愛的「蛋撻」與「榴槤」融入傳統意式麵糰，研發出兩款香港限定炸薄餅。隔住個 mon 都感受到陣陣「意港」香味。

香港限定｜蛋撻炸薄餅 外脆內嫩一咬爆餡

港人對蛋撻的執著近乎一種生活信仰，但把蛋撻餡包進拿坡里炸薄餅（Pizza Fritta）中，絕對是一場驚喜企劃。Chef Matteo 以拿坡里百年街頭美食為基礎，將發酵24小時的空氣感麵糰對摺，裹入幼燉蛋內餡，並下鍋炸至金黃酥脆。一口咬下外香脆、內嫩滑。大師分享靈感時笑言，初訪香港時看見港人「蛋撻配奶茶」的日常，跟家鄉拿坡里人「薄餅配濃縮咖啡」的習慣如出一轍。兼具兩地街頭靈魂的美食。

蛋撻炸薄餅 $25

香港限定｜榴槤炸薄餅 鹹甜交錯反而幾夾

除了蛋撻，POCOFINO亦知道香港人對榴槤的喜愛，所以推出另一款衝擊味蕾的榴槤炸薄餅。嚴選香濃兼果肉綿密的菲律賓榴槤，在高溫油炸的過程中，果肉與拉絲芝士融為一體。油炸麵糰的酥香襯托出芝士的奶香，果肉的甜與芝士的鹹，層次分明，味道濃郁但不膩。無疑是榴槤愛好者不可錯過的邪惡滋味。

榴槤炸薄餅 $25

地道意式 Grab & Go！特製三奶咖啡配搭街頭日常

在拿坡里，「一隻手攞炸薄餅、另一隻手拎濃縮咖啡」是當地的外賣日常。POCOFINO 將這種正宗意式 Grab & Go 模式移至灣仔，更針對港人偏好奶香的味道，研發兩款特調咖啡：注入雲呢拿與煉奶的 Pocofino Latte，以及一口氣融合鮮奶、花奶與煉奶的 Tre Latte（三奶咖啡）。深烘焙咖啡豆的苦與三重奶香互相平衡，入口順滑。邊食熱辣辣炸薄餅，邊喝一口特調咖啡，隨時隨地都能解鎖最地道的「意港」風情。

Tre Latte $42（左）

Pocofino Latte $45（右）

辣肉腸薄餅 $138

四重芝士薄餅 $178

所有薄餅均在店內即時以 430°C 猛火烘焗。

POCOFINO

地址：灣仔船街 8 號地舖

營業時間：早上7時 - 晚上9時30分