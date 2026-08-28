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香港單車節2026︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情
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香港單車節2026︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

玩樂假期
玩樂假期

　　旅發局主辦香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於 10 月 11 日 （星期日）舉行，其中升級版「56公里組」將首度加入中九龍繞道路段，讓參加者挑戰「五隧三橋」，並沿途遠眺啟德體育園，即日起接受報名！ 前港將梁志賢更分享體能、飲食、路況及安全的 4 大備戰秘訣，首次踩上全新「中九龍繞道」路段注意小貼士。

 

香港單車節︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

路線途經啟德體育園等多項香港地標，參加者將穿梭新舊城區之間，更可以平日難得一見的角度欣賞香港城市景觀，享受不一樣的騎行樂趣。

 

56公里組首踩中九龍繞道

 

　　香港單車節今年提供超過6,500個名額，大受歡迎的「50 公里組」今年升級為「56 公里組」，帶領參加者橫跨香港六區。除穿越長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋和昂船洲大橋外，更將首度踩上中九龍繞道，挑戰別具特色的「五隧三橋」路線。

 

香港單車節︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

 

　　除了全新升級的 56公里組外，亦設有穿越「二隧二橋」的32公里組，讓參加者踩上多條平日難得開放予單車的長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及汀九橋，讓參加者在維港兩岸景致下享受騎行樂趣。

 

香港單車節︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

深受歡迎的「32 公里組」則沿用「二隧二橋」路線

 

挑戰貼士︰中九龍繞道斜度陡斜

 

　　有興趣參加「56公里組」 「32公里組」的朋友，于不妨先聽前港將梁志賢Kenji的小貼士。Kenji 表示「中九龍繞道」首次開放予單車行走，路段長超過4.5公里，為「56公里組」路線中覆蓋最長的一段隧道，「 相比以往的 50 公里組，大家會有較長的時間在隧道中行走，當走出隧道後要留意光線的突然變化，此外，沿大橋上均可以從不同角度欣賞海景，亦能遠眺香港故宮文化博物館、環球貿易廣場、啟德體育園等地標，視覺上頗震撼，大家絕對不能錯過如此美景。」

 

香港單車節︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

 

　　另外，他又提醒參加「56 公里組」的車手，除要留意汀九橋及青馬大橋橋面較大風的情況外，亦要注意中九龍繞道斜度比尖山隧道更陡斜，隧道最深達海平面下50米，最後一公里需爬升至地面，斜度達5.5%，對車手而言挑戰性相對高。

 

香港單車節︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

 

　　Kenji 亦特別分享針對體能、飲食、路況及安全的 4 大「備戰秘訣」，讓車手以最佳狀態挑戰：

 

　　1. 循序訓練，建議前期每週進行 1至 2次、每次約1小時的訓練；活動前三星期則可逐步增加騎行時間及訓練量至約2小時。活動前一至兩星期可嘗試提早起床，培養飲水及如廁習慣，讓身體逐步適應比賽節奏。

　　2. 事前測試補給品，活動前避免進食奶類等可能影響腸胃的食物。車上可準備兩個水壺，分別盛載清水及運動飲料。

　　3. 窄路勿搶位，進入隧道先適應光線。行經汀九橋及青馬大橋等大風位置時，亦應雙手穩握車把，提高警覺。

　　4. 如遇爆胎、抽筋或身體不適等情況，切勿急煞或突然掉頭，應先減慢車速並靠邊停下，在安全情況下處理問題或尋求協助。如需向大會通報位置，可留意路邊距離標誌、燈柱編號或隧道緊急門編號。

 

　　衣著建議︰由於早上出發時氣溫較低，建議以透氣底衫配搭輕便風衣或雨衣，並可加上袖套及腿套，方便隨時增減衣物。

 

香港單車節︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

 

　　同日更會舉行國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，吸引17支國際車隊及約100名世界級車手來港競逐。今年賽道由以往的尖沙咀繞圈形式，擴展至橫越油尖旺、深水埗、葵青及九龍城四個地區，車手將由西九文化區博物館道出發，途經南灣隧道、昂船洲大橋及中九龍繞道等路段，在全長約100公里的起伏路線上鬥速度、鬥耐力、鬥戰術，令賽果充滿變數，極具觀賞性。

 

　　此外，今年活動的起點及終點將移師西九文化區博物館道，並增設觀賞區，讓市民旅客近距離見證車手衝線一刻，一同感受香港年度單車盛事的熾熱氣氛。

 

香港單車節︱10月11日首踩中九龍繞道＋56公里組挑戰五隧三橋＋前港隊單車手秘訣分享＋報名詳情

 

公眾可以去邊睇比賽？

 

　　大眾可於西九文化區博物館道的觀賞區及大型直播屏幕，讓觀眾近距離感受車手同場較量的震撼場面，一同見證世界級單車好手衝刺爭冠的精彩時刻。旅發局於西九文化區藝術公園大草坪舉辦單車主題嘉年華，由早上至黃昏辦一系列舞台音樂表演、運動體驗、互動遊戲及手作工作坊，並設有特色餐飲攤位及運動品牌展區。同場，亦會舉辦親子互動任務的「高飛家庭單車樂」，以及推動運動行善的「總裁慈善及名人單車遊」。

 

新鴻基地產香港單車節

日期︰2026年10 月11日

查詢︰2110 9008

活動時間表︰56公里組凌晨5:15至上午8:15    、32公里組清晨6:45至上午8:30、國際單車聯盟1.1級公路賽上午9:45至中午12:15、總裁慈善及名人單車遊上午11:00至11:25、高飛家庭單車樂下午2:00至5:00、單車節嘉年華（於西九文化區）清晨6:30至下午6:00

網上報名︰2026 年 8 月 20 日(星期四）上午 10 時起

報名連結：http://www.discoverhongkong.com/cyclothon/tc

特定人士遞交有效的參加資格證明文件 （如適用）

 

報名費︰

•    56 公里組 16 至 70 歲 每人 600 港元(每隊（最多 10 人）：14,500 港元，其中 3,000 港元

•    將作為慈善用途）

•    32 公里組 16 至 70 歲 每人 280 港元(每隊（最多 10 人）：7,500 港元，其中 1,500 港元

•    將作為慈善用途）

•    高飛家庭單車樂 6 至 70 歲 每組 100 港元（全數作為慈善用途）

註︰除特定人士外，所有首次參加單車節的人士或只曾參與 2018 年或以前的單車節人士，須參加大會安排的單車技術評核，詳情留意官網

 

Tags:#新鴻基地產#香港單車節#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#港漂樂活
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