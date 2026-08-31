施政報告是時候恢復派糖

自從疫情以來，本港經濟備受考驗。這不但因為社會投入了巨額資源用作救災，再加上國際經濟環境的變化以及本港產業轉型等種種因素，令到庫房收入飽受壓力，財政更一度出現赤字。政府為了應對危機，不得不大力削減各方面的開支，當中自然也包括了緩解民生，即俗稱「派糖」的投入。

令人欣慰的是，目前經濟發展強勁，為政府解決了經營赤字的問題。特區政府更於近日上調了全年的經濟增長預測，將2026年全年實質本地生產總值(GDP)的增長預測由原先的2.5%至3.5%，進一步上調至3.5%至4.5%。這得益於今年上半年GDP錄得5.1%的強勁增長，反映出本港多個經濟環節的強烈反應。例如，受惠於全球對人工智能相關電子產品的殷切需求，本港第二季整體貨物出口按年實質急升28.9%，而7月的商品整體出口貨值更按年大升50.7%，數據表現十分亮眼。

不過，宏觀數據的亮麗並不能掩蓋經濟發展不平衡的事實。雖然全港性的整體經濟發展出色，但地區性的經濟卻不如理想。這主要是由於市民北上消費，導致本地零售、飲食及娛樂等行業持續不振，箇中原因筆者已多次解釋，在此不再闡述。

香港宏觀經濟數據亮麗，但普羅市民未必感受得到。(AP)

這種情況令基層市民誤以為本港已陷入不景氣，加上有不少網紅(KOL)在網上大力宣傳和渲染，更令民間紛紛批評政府的經濟數據不準確、不貼地。

事實上，這純粹是經濟發展不平衡所致。按傳統經濟理論，政府的一大職能是將社會財富再分配，即是將收到的巨額稅收，透過財政手段分發到社會各個有需要的環節。

然而，政府近年減慢了「派糖」的力度，基層市民一方面要面對經濟轉型帶來的切身壓力，另一方面收到的派糖福利又大不如前，結果就是社會普遍認為經濟已經陷入不景。面對這種情緒，政府必須小心防範，以免有人利用這種社會氣氛進一步挑起矛盾。

誠然，按一般政府運作慣例，大規模的「派糖」紓困措施通常是《財政預算案》的工作範疇，而非《施政報告》的重點。但在目前社會氣氛緊張的情況下，為免民間的不滿情緒進一步上升，即將發表的《施政報告》亦應打破常規，適當地調解民間當前的財政困難。即使當局受制於程序或資源而未能即時宣布再次派發消費券，也理應在報告中作出明確預告，承諾未來會推行相關的財務津貼，給予市民清晰的期盼。

與此同時，針對地區零售及餐飲業持續疲弱所引發的結業潮，政府亦必須設法提出具體的應對方案，以改善及緩解這股倒閉潮帶來的巨大社會壓力。只有適時調整策略，在經濟已經恢復的前提下加快恢復「派糖」的步伐，才能切實透過財富再分配安撫民心，讓廣大市民都能真正感受到並享受到經濟繁榮的成果。