上周五（28日）港晚10時，美聯儲局主席沃什將在杰克遜霍爾全球央行年會上發表主旨演講。市場盼沃什要明確釋放抗通脹訊號。

隨著美債收益率持續高企、美國通脹連續5年高於2%目標，包括摩根大通、阿波羅全球管理和摩根士丹利在內的多家華爾街機構一致呼籲：沃什必須在此次演講中明確展示美聯儲局抗擊通脹的堅定承諾。

市場要求沃什交待息率走向

自7月議息會議以來，沃什模稜兩可的溝通風格令投資者困惑不已，也引發市場對美聯儲局控制物價決心是否動搖的質疑。在7月會後的新聞發布會上，沃什拒絕解釋政策制定者將如何應對不同的經濟情景，甚至有些言論被部分市場人士解讀為「美聯儲局可能在明年1月調整通脹目標」，直接引發長債拋售，30年期美債收益率近兩個月來始終維持在5厘關口上方（圖一）。

摩根大通全球利率策略主管杰伊．巴里表示，如果沃什在周五收回部分模糊表述，「可能會導致美國國債收益率曲線趨於平緩」。當短期利率上升速度快於長期利率時，就會出現這種情況。

阿波羅全球管理首席經濟學家托爾斯滕。斯洛克表示，沃什「必須拿出比7月新聞發布會更清晰的表態」。斯洛克強調，沃什不必預先透露美聯儲局的下一步利率行動，但必須就當前通脹狀況和就業市場發表看法，以明確其政策優先級。斯洛克警告稱：「如果他不能提供任何框架性指引，風險在於長期利率將出現更大幅度的上行。」

斯洛克進一步指出，美債收益率曲線面臨多重上行壓力：長端受超40萬億美元的歷史性債務規模拖累；短端因通脹頑固而居高不下；中端則因AI巨頭大規模舉債而承壓。他表示：「整條收益率曲線都有進一步走高的風險。」

沃什的演講也為市場提供了一個觀察宏觀經濟前景的窗口--下周將發布8月就業報告，而消費者價格指數數據將於美聯儲局9月16日下次政策決議前數日公布。目前聯邦基金期貨顯示，市場預期下個月加息25個基點的概率約為35%。

WisdomTree投資策略主管凱文。弗拉納根表示：「最終的裁決者仍是數據本身，這也是沃什講話後市場將關注的重點。兩年期收益率仍高於聯邦基金利率，這反映了圍繞沃什的不確定性溢價，也表明即便7月就業和通脹數據有所軟化，市場仍未完全排除加息的可能性。」

沃什口講仍會力遏通脹不惜加息

以上截至上周五港傍晚6時前的市場預期。你是沃什，你會怎樣定調你在上周五，港晚上10時的講稿？

你如果不想華爾街炸爛，只得一途，做個順德人，謂會力遏通脹，不惜加息。

有人用AI查了沃什由今年5月他上任時至8月的公開講話用詞（圖二）有關通脹的用詞，出現了96次，第二高，值得注意的是，有關AI與生產力的用詞只出現了9次。但今次的Jackon Hole會議主題卻是AI與央行支付。

沃什將講話時間分配頗好，上半場講AI，下半場講通脹，但……

AI好易講，大量投資，「應」有利後期經濟增長，個「應」字加了括號，因沃什都話不知幾時AI投資可轉化成龍。

通脹方面，他在開場不久，便講了為甚麼他不好前瞻指引，Forward Guidance，因為當下的經濟都是static，static一詷不可以硬譯過來是固化，而應以禪道看之，是鏡花水月，是緣起緣滅。沃什以2008年雷曼爆滅為例，當時不少人都話死嘞死嘞，結果美國是大步逾過，而且較前活得更好（這點筆者絕不同意，有機會後談）。由於經濟前路有諸多不確定性，所以美聯儲局不應站出來指點市場，即是不宜有瞻指引，但在危險時期，例如2008年的雷曼風暴時，美聯儲局出來領隊指指點點，則是可接受的。

一言括之：危急之時：大海航行靠舵手

太平盛世：萬舸爭流各自扒

這個分野，十分符合自由經濟的口味，政府管少，私家便可大。但……

為甚麼在上周五傍晚6時前，市場一遍期望美聯儲局要加息，但美聯儲局卻頂著PCE這個美聯儲局一直最看重的通脹指標，企於3%至3.7%上逾30個月，遠超於美聯儲局的2%通脹紅線上，而仍不加息？筆者的解釋是萬舸爭流中的萬舸是小舢舨，航空母艦不肯開動。

沃什仍受制特朗普減息要求

這裏講個全球打工仔都明白的一件事，你敢為正義而頂住你老闆？

沃什的美聯儲局話是獨立於白宮，有人信嗎？無，沃什的老闆是美國總統特朗普，而美財長貝森特的老闆亦是特朗普。

今時老闆的續命關鍵是要保住共和黨在11月的中期選舉中，仍可保有眾議院和參議院，在這個關前，特朗普定會使出渾身解數來討悅選民，所以特朗普會：

*跟伊朗緩一緩，讓中東石油可出，以降油價，減少美通脹壓力；



*有個稅務回撥，Refund，讓選民有個甜頭；



*成立個兒童基金，在特朗普任期內（包括第一任期）出生兒童，每位都有1000美元去投資，成年後便有本創業；



*勒令油商減價；



*暫緩入口牛肉徵稅90天（剛蓋涵到11月4日的選舉日），使美國人可以有平牛肉；



*財長貝森特前周公布翻倍增加回購美債，以壓低美債息。

老闆處處出力，你沃什敢此時真順應市場去加息？

沃什嘴上是鷹，實則兩邊不站

所以，沃什在他這次全球觸目的初試啼聲的講話中，講：

*由於數據是static，不具前瞻性，所以等等，看清楚些先；



*明確指出，目前的金融條件不具有緊縮性，故不必急加息，一棍打瓜了要求加息的老鷹；



*短期利率是美聯儲局實現其使命的主要工具，言下之意是仍有通壓力。但美聯儲局有辦法去消滅通脹，可以加息，這一掌又拍死了想減息的白鴿。

市場對沃什講話的反應，可從講話後的30年期、2年期債息走向（圖三）及金價走向（圖四）看到。

*30年期債息先跌，後升（篇幅所限，稍後才解讀）；



*2年期債息，一直升；



*金價大跌。

一切看來沃什是隻鷹，9月加息之聲，是上了層樓，成事機率由之前的約35%一下子飆升至57.7%。但筆者看沃什是嘴炮鷹，因為其口型跟特朗普的鴿皇對不上。

今日開市怎辦？跟大隊，當沃什是隻鷹來辦唄，但不要賭美聯儲局在9月會加息，因為9月美國一些主要經濟數據一定會掉下來（明天談），所以9月美息又是咪住。

另方面，大家有沒有留意到，自沃什上任以來，他鷹完之後又有鴿？都是《金剛經》偈：

一切有為法，如夢幻泡影，

如露亦如電，應作如是觀。

點解？沃汁呃你唄。明（1日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）