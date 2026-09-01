「北京沒冰箱」謬論，凸顯綠營愚昧

「北京沒有冰箱」——台灣一名命理師的這個荒謬説法上了大陸微博熱搜。但是可別當笑話看，這是台灣愈來愈嚴重的社會現象。

民進黨當局近年不斷批評北京對台各階層進行認知作戰，要大家小心提防。不過多項例子顯示，對台灣民眾最大認知作戰來源，竟然其實是綠營和他們的側翼網軍。由於內容經常過度無腦，往往會被當成笑話看。但不管怎樣無腦，缺乏常識和判斷力的綠營支持者就是吃這一套，所以還是不停操作。

民進黨發動的認知作戰，首要渲染大陸落後，以及相關勢力或所謂代理人大量滲透到島內，藉此為他們的限制兩岸交流政策背書，甚至進一步加深淺綠民眾的台獨意識，次要目標是順帶攻擊國民黨縣市長和政治人物。

最近在綠營引發恐慌的，莫過於青鳥們發現台北捷運路線標示牌，都明顯加上「簡體字」，認為大陸滲透已到無孔不入的地步，更以此大肆抨擊國民黨籍台北市長蔣萬安親中賣台，標示加入簡體字等於向北京下跪。在互聯網上，卻有不少旅遊業界和網民紛紛留言反擊，點出指示牌標示的分別是中文、英文、韓文和日文，而所謂簡體中文根本就是日文漢字。例如台大醫院站，如果單純以簡體字標示，應為「台大医院」，只有日文才會將台大醫院稱為「台湾大学病院」。

台北捷運路線牌的日文標示，被青鳥誤認為是簡體中文而大肆批評，成為笑話。

台北市政府砍掉自然死亡的路樹，也可以被綠營放大為亂砍路樹破壞生態，導至夜鷺無家可歸。有綠營電視台在夜間拍攝到，十多隻夜鷺聚集在人行道上，剛好旁邊有一棵被砍半的樹，部分網友在社群平台發文，質疑是蔣萬安市府大動作砍路樹、破壞棲地，才害得夜鷺「無家可歸」。

鳥類專家與台灣大學生態學與演化生物學研究所助理教授林大利則澄清，夜鷺本就會在夜間下到地面或水邊覓食，且傾向聚集，周邊其實還有其他樹木可供棲息，與砍樹無關。

這類無腦發言，近日更引來國台辦出面回應。台灣命理師廖美然在政論節目中發言稱，北京夏天氣溫高達42度，但當地「都沒有冰箱，飯店也沒冰箱，都不喝冷的飲料」。言論曝光後，在網路上引發熱議，關鍵字「北京沒冰箱」於8月22日衝上微博熱搜第一名。反駁只會顯得將自己降智，大陸網民於是反酸：「對，我們都還住在窯洞裏」、「對，我們都還用樹皮和樹葉燒菜」，藉此誇張附和來諷刺名嘴的認知作戰。更有網民笑稱：「北京人家裏不但有冰箱，連現在賣的智慧電動車內部座艙裏都配有可冷藏、可加熱的車載冰箱。」

台灣命理師廖美然在政論節目中稱北京沒有冰箱，荒謬言論馬上登上微博熱搜第一名。（新聞挖挖哇YouTube截圖）

國台辦發言人張晗直接批評「北京沒冰箱」是脫離事實的言論，只會淪為笑柄，更痛批民進黨當局禁限阻撓兩岸交流，在台灣社會蓄意製造「資訊繭房」，企圖封鎖台灣民眾了解大陸，用心險惡。

綠營利用限制兩岸交流，製造大陸落後的假象，還有不少知名的無腦例子：大學兼任講師高志斌說「大陸人吃不起茶葉蛋」、親綠退役少將于北辰說「大陸人太窮都住土房子」、民進黨立委王義川說「中國的高鐵沒靠背」。最近在社群媒體上，有民眾分享自身搭乘大陸高鐵商務艙的高規服務經驗，指稱的確沒靠背，因為可以完全躺平！

「北京沒冰箱」顯然成為最新宣傳傑作，包括《北京日報》、《中國日報》、《環球時報》等官媒都先後報道，顯示民進黨和側翼的認知作戰，只會讓對岸民眾一次又一次確認，島內弱智化程度，一年比一年嚴重。