中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

中秋佳節將至，大快活今年聯乘日本人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，推出特別版迷你月餅系列，另送總值$100快活團圓美食券，Fans更可以優惠價換購一系列限定精品。除此之外，IKEA新推出迷你貓貓造型、貓山王月餅系列月餅，貓迷及榴槤控不可錯過！

今個中秋，大快活特別聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴推出可愛爆燈的迷你月餅系列，包括「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」及「迷你流心奶皇月餅」，將節日氣氛與童趣造型完美融合，帶來滿滿驚喜。

「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」以傳統蛋黃白蓮蓉月餅為基礎，結合超人氣的「白熊」與 「蜥蜴」造型設計，將經典滋味注入趣味新意；配以粉紅色玩具屋造型包裝，盒內附送兩款精美立牌，令人愛不釋手。

「快活團圓」聯乘角落小夥伴迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2個裝）優惠價$129、會員價$119

（原價$169），另送總值HK$100快活團圓美食券

「迷你流心奶皇月餅」則以絲滑流心奶皇配上「企鵝」、「炸豬排」與「炸蝦尾」的可愛造型月餅，香濃細滑、甜而不膩；月餅以印有角落小夥伴圖案的萌爆圓筒形收納鐵罐盛載，可愛之餘十分實用，極具收藏價值。凡購買兩款聯乘月餅，即可享套裝優惠價，並獲贈角落小夥伴可摺式環保袋乙個，數量有限，送完即止。

「快活團圓」聯乘角落小夥伴迷你流心奶皇月餅（6個裝）優惠價$209、會員價$199（原價$269），另送總值HK$100快活團圓美食券

「快活團圓」聯乘角落小夥伴迷你月餅系列：迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2個裝）及迷你流心奶皇月餅（6個裝）優惠價$328，另送角落小夥伴可摺式環保袋（數量有限，送完即止）

限定換購精品

即日起，凡於指定分店購買任何一款聯乘月餅，即可享優惠價換購3款角落小夥伴限定精品，包括輕便防UV縮骨遮、實用微波爐陶瓷碗及時尚帆布袋，數量有限，換完即止。

輕便防UV縮骨遮|晴雨兩用$58

實用微波爐陶瓷碗(連蓋、6吋，900ml)$48

時尚帆布袋$38

大快活將軍澳都會駅分店打造角落小夥伴主題佈置及巨型打卡裝置，1:1真實還原角落小夥伴粉紅小屋，讓粉絲們在用餐之餘，亦可與角落小夥伴開心打卡。

快活團圓聯乘角落小夥伴打卡分店

地點︰將軍澳景嶺路8號都會駅商場第二層R02號舖

「快活團圓」雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）優惠價$209、會員價$199（原價HK$269），另送總值HK$100快活團圓美食券

IKEA貓貓造型＋貓山王月餅系列

IKEA推出兩款精緻月餅禮盒，全新登場的 IKEA 迷你月餅（4件裝）每款餅皮均刻上貓貓圖案，一盒四款口味。開心果流沙月餅將濃郁細膩的開心果醬與幼滑流沙餡完美融合，黑芝麻月餅選用優質黑芝麻製作，口感濃郁順滑且甜而不膩，金沙奶皇月餅帶有濃郁奶香與鹹蛋黃香氣，而金沙白蓮蓉月餅則以細緻綿密的白蓮蓉配搭鹹香金沙，交織出層次分明的經典滋味。

IKEA迷你月餅（4件裝）HKD/MOP $59.9/盒

金沙奶皇月餅，開心果流沙月餅，金沙白蓮蓉月餅，黑芝麻月餅

榴槤控絕不能錯過的貓山王榴槤水晶月餅（4件裝），則以晶瑩剔透、Q彈煙韌的水晶外皮，包裹著濃郁綿密的貓山王榴槤果蓉餡，薄皮爆餡滿滿熱帶果香。即日起，IKEA迷你月餅禮盒於 IKEA 香港及澳門瑞典美食廊限量發售，而貓山王榴槤水晶月餅禮盒則於 IKEA 香港瑞典美食廊獨家限量發售，數量有限，售完即止。

貓山王榴槤水晶月餅（4件裝）HKD $59.9/盒