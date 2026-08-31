歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

道指隔晚大跌千點港股期指結算點部署？

針織只屬於冬天？解鎖西班牙品牌 RUS、Paloma Woo...
Fashion & Beauty 先行入手

針織只屬於冬天？解鎖西班牙品牌 RUS、Paloma Woo...
8月新戲速遞|必撐4部港產小品！從愛情、追夢到冒險 呈現香...
影視娛樂 娛樂

8月新戲速遞|必撐4部港產小品！從愛情、追夢到冒險 呈現香...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅
美食情報
美食優惠
Jetso

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:大快活

　　中秋佳節將至，大快活今年聯乘日本人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，推出特別版迷你月餅系列，另送總值$100快活團圓美食券，Fans更可以優惠價換購一系列限定精品。除此之外，IKEA新推出迷你貓貓造型、貓山王月餅系列月餅，貓迷及榴槤控不可錯過！

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

 

　　今個中秋，大快活特別聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴推出可愛爆燈的迷你月餅系列，包括「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」及「迷你流心奶皇月餅」，將節日氣氛與童趣造型完美融合，帶來滿滿驚喜。

 

　　「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」以傳統蛋黃白蓮蓉月餅為基礎，結合超人氣的「白熊」與 「蜥蜴」造型設計，將經典滋味注入趣味新意；配以粉紅色玩具屋造型包裝，盒內附送兩款精美立牌，令人愛不釋手。

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

「快活團圓」聯乘角落小夥伴迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2個裝）優惠價$129、會員價$119

（原價$169），另送總值HK$100快活團圓美食券

 

　　「迷你流心奶皇月餅」則以絲滑流心奶皇配上「企鵝」、「炸豬排」與「炸蝦尾」的可愛造型月餅，香濃細滑、甜而不膩；月餅以印有角落小夥伴圖案的萌爆圓筒形收納鐵罐盛載，可愛之餘十分實用，極具收藏價值。凡購買兩款聯乘月餅，即可享套裝優惠價，並獲贈角落小夥伴可摺式環保袋乙個，數量有限，送完即止。

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

「快活團圓」聯乘角落小夥伴迷你流心奶皇月餅（6個裝）優惠價$209、會員價$199（原價$269），另送總值HK$100快活團圓美食券

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

「快活團圓」聯乘角落小夥伴迷你月餅系列：迷你蛋黃白蓮蓉月餅（2個裝）及迷你流心奶皇月餅（6個裝）優惠價$328，另送角落小夥伴可摺式環保袋（數量有限，送完即止）

 

限定換購精品

 

　　即日起，凡於指定分店購買任何一款聯乘月餅，即可享優惠價換購3款角落小夥伴限定精品，包括輕便防UV縮骨遮、實用微波爐陶瓷碗及時尚帆布袋，數量有限，換完即止。

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

輕便防UV縮骨遮|晴雨兩用$58

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

實用微波爐陶瓷碗(連蓋、6吋，900ml)$48

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

時尚帆布袋$38

 

　　大快活將軍澳都會駅分店打造角落小夥伴主題佈置及巨型打卡裝置，1:1真實還原角落小夥伴粉紅小屋，讓粉絲們在用餐之餘，亦可與角落小夥伴開心打卡。

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

 

快活團圓聯乘角落小夥伴打卡分店

地點︰將軍澳景嶺路8號都會駅商場第二層R02號舖

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

「快活團圓」雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）優惠價$209、會員價$199（原價HK$269），另送總值HK$100快活團圓美食券

 

IKEA貓貓造型＋貓山王月餅系列

 

　　IKEA推出兩款精緻月餅禮盒，全新登場的 IKEA 迷你月餅（4件裝）每款餅皮均刻上貓貓圖案，一盒四款口味。開心果流沙月餅將濃郁細膩的開心果醬與幼滑流沙餡完美融合，黑芝麻月餅選用優質黑芝麻製作，口感濃郁順滑且甜而不膩，金沙奶皇月餅帶有濃郁奶香與鹹蛋黃香氣，而金沙白蓮蓉月餅則以細緻綿密的白蓮蓉配搭鹹香金沙，交織出層次分明的經典滋味。

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

IKEA迷你月餅（4件裝）HKD/MOP $59.9/盒

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

金沙奶皇月餅，開心果流沙月餅，金沙白蓮蓉月餅，黑芝麻月餅

 

　　榴槤控絕不能錯過的貓山王榴槤水晶月餅（4件裝），則以晶瑩剔透、Q彈煙韌的水晶外皮，包裹著濃郁綿密的貓山王榴槤果蓉餡，薄皮爆餡滿滿熱帶果香。即日起，IKEA迷你月餅禮盒於 IKEA 香港及澳門瑞典美食廊限量發售，而貓山王榴槤水晶月餅禮盒則於 IKEA 香港瑞典美食廊獨家限量發售，數量有限，售完即止。

 

中秋月餅優惠2026︱大快活角落小夥伴月餅系列＋送$100美食券＋換購精品；IKEA貓貓造型＋貓山王月餅

貓山王榴槤水晶月餅（4件裝）HKD $59.9/盒

 

Tags:#美食優惠#中秋節2026#美食情報#Jetso#中秋月餅優惠2026#大快活#IKEA
Add a comment ...Add a comment ...
美食優惠︱Pizza Hut下午茶放題$56起！2小時任飲任食薄餅＋蒜蓉包＋汽水及湯＋免費雞翼2隻
更多搵食地圖文章
美食優惠︱Pizza Hut下午茶放題$56起！2小時任飲任食薄餅＋蒜蓉包＋汽水及湯＋免費雞翼2隻

投票區

香港郵政連年錄虧損
121
|
0

你是否同意香港郵政進行大刀闊斧改革?

同意
85%
不同意
12%
無意見
3%
投票期：2026-08-31 ~ 2026-09-30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處