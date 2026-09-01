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賭沃什打嘴炮
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賭沃什打嘴炮

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　一些投資機構對「美聯儲局主席沃什即將加息」這一日漸升溫的市場猜測，表達了懷疑態度。

 

　　對荷蘭銀行的布歇而言，沃什的表態還不足以讓他相信決策者會真的付諸行動。他正在迴避那些易受「美聯儲局未能掌控通脹壓力」擔憂衝擊的長期限債券。

 

　　這位荷蘭銀行的首席投資官表示，「其反應機制依然不明朗」，「如果這一次沃什不支持9月加息，且通脹在那之前依然居高不下，那麼公信力擔憂確實可能再度浮現。」

 

沃什措辭具前瞻指引味道

 

　　上周五（28日），荷蘭國際集團(ING)在研究報告中指出，沃什「熱衷於不提供前瞻指引，但他的措辭卻充滿了前瞻指引的味道」。

 

　　在6月作為主席的首次新聞發布會上，他致力於將通脹拉回美聯儲局2%目標的承諾，安撫了那些擔心他會迎合美國總統特朗普減息意願的投資者。2年期收益率大幅走高，收益率曲線趨平。

 

　　7月，他引發了相反的反應，收益率曲線出現了自2025年8月以來最劇烈的陡峭化。長期限收益率攀升，投資者稱他未能就委員會維持利率不變的決定給出清晰的解釋（圖一）。

 

　　布蘭迪萬的投資組合經理Tracy Chen表示，上周沃什對債券市場說了它想聽的話。

 

　　「但表態歸表態」，她說道，「行動才有說服力。」

 

　　她堅持對長期限美國國債的低配立場，盡管在美國財政部8月表示將「至少翻倍」其計劃回購的10至30年期存量債務的規模後，她縮減了這一頭寸。

 

關注周五就業數據

 

　　當然，前方公布的經濟數據至關重要，尤其是周五（4日）的8月就業報告，上周的數據顯示，截至3月的過去一年裏，美國就業增長比此前報告的更為溫和。儘管如此，沃什表示美國就業狀況「表現良好」，他更關切的是央行雙重使命中物價穩定這一端。

 

　　在這方面，自美聯儲7月議息決定以來公布的、弱於預期的通脹報告，證明了按兵不動舉措的正確性。沃什上周五表示，盡管近期的通脹數據有所改善，但尚不足以指向一個有意義的趨勢。

 

9月加息概率升上60%

 

　　在經濟前景存疑、且沃什前任那樣的前瞻指引缺席的背景下，利率互換交易員正在加大對9月份的對沖，目前計入的加息概率約為60%。

 

　　包括科爾在內的高盛集團研究人員表示，「若缺乏明確溫和的通脹消息，跟進行動將至關重要」，「如果將9月視為勢均力敵的抉擇、且美聯儲局再次在沒有清晰解釋的情況下按兵不動，那麼收益率曲線就有很大風險重演7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後的走勢。」

 

　　策略師哈里森表示：「如果美聯儲局真的跟進加息，初始市場反應的延續，即熊市趨平，將是可能的結果。然而，鑑於30年期收益率最初在沃什的鷹派陳述下出現回落，這表明美聯儲局的公信力得到增強。這最終能夠通過帶動實際收益率和平準通脹率雙雙下行，對長久期固定收益資產形成支撐。」

 

　　沃什的救命符是今周五的就業報告是疲弱的，跟著的CPI報告也是疲弱的，但會嗎？後續。

 

賭沃什打嘴炮

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#聯邦儲備局#利率#通脹#傑羅姆·鮑威爾#唐納德·特朗普#經濟#就業#債券市場#荷蘭國際集團#高盛集團#加息#沃什#聯儲局#美聯儲
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