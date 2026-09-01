康文署博物館通行證優惠︱全年票$25起任睇展覽＋購買迪士尼樂園會籍95折＋海洋公園會籍9折＋博物館食肆85折

康文署博物館通行證著數多多，除了免費暢遊指定博物館及藝術空間常設及專題展覽外，更可享受9月1日起推出新一輪主題樂園會籍優惠！博物館通行證持有人，於優惠期內購買香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會籍可獲九五折，購買海洋公園全年會籍可獲九折。另外，憑博物館通行證證購買演藝節目門票9折，以及博物館食肆85折起優惠，博物館通行證費用全年票低至$25，即睇三大購買方法！

康文署博物館通行證9月1日起推出新一輪主題樂園會籍優惠，優惠期至2028年8月31日。新一輪優惠下，博物館通行證持有人於優惠期內購買香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會籍可獲九五折優惠（包括標準、小童、學生及長者「奇妙處處通」白金卡、金卡及銀卡），而「奇妙處處通」會籍持有人購買博物館通行證亦可獲九折優惠。

奇妙處處通（樂園年票）

• 銀卡正價：標準 港幣$1,568、學生/小童/長者 港幣$1,178

• 金卡正價：標準 港幣$2,748、學生/小童/長者 港幣$2,058

• 白金卡正價：標準 港幣$4,998、學生/小童/長者 港幣$3,748

與香港海洋公園合作推出的優惠不變，博物館通行證持有人於優惠期內購買海洋公園全年會籍可獲九折優惠（包括成人、小童、學生海洋公園全年會籍優越卡、金卡及銀卡），而海洋公園全年會籍持有人購買博物館通行證亦可享九折優惠。

海洋公園全年會籍正價

• 優越卡成人港幣$2,280、小童 / 學生港幣$1,590

• 金卡成人港幣$1,380、小童 / 學生港幣$980

• 銀卡成人港幣$980、小童 / 學生港幣$690

免費睇展覽＋場地食肆85折起

博物館通行證持有人現可享有多項禮遇。康文署轄下十五間博物館及兩個藝術空間免費暢遊常設及專題展覽（包括收費的展覽），於禮品店或書店購買康文署製作的刊物及紀念品可獲九折，以及九折優惠參與康文署博物館主辦的活動。轄下場地食肆如香港文化博物館牧羊少年咖啡館、香港抗戰及海防博物館康姨咖啡室九折優惠，香港藝術館MoA Dining高達八五折、東九文化中心心心念念單點菜單八八折優惠或消費滿四百元獲贈免費提拉米蘇乙份優惠。

場地 優惠 1. 康文署轄下十五間博物館及兩個藝術空間 • 暢遊常設及專題展覽（包括收費的展覽） • 於禮品店或書店購買康文署製作的刊物及紀念品可獲九折優惠（孫中山紀念館和香港抗戰及海防博物館除外） • 參與康文署博物館主辦的活動（如教育活動等）可獲九折優惠 2. 部分由康文署主辦的節目（適用於「中華文化節」、「音樂盛會」、「香港藝術家」系列及「亞藝無疆」藝術節之精選節目） 正價門票九折優惠 3. 香港文化博物館牧羊少年咖啡館 九折優惠 4. 香港抗戰及海防博物館康姨咖啡室 九折優惠 5. 香港藝術館MoA Dining 透過指定連結登記訂座可享有高達八五折優惠 6. 東九文化中心心心念念 單點菜單八八折優惠或消費滿四百元獲贈免費提拉米蘇乙份

香港文化博物館牧羊少年咖啡館

東九文化中心心心念念

博物館的合作夥伴包括古魏博物館，博物館通行證持有人可以優惠票價$30購買標準門票，逢星期六、日可享免費入場，於博物館咖啡店「雙茗匯」消費或租用場地可享有九折優惠。參觀香港海事博物館成人門票半價優惠，一新美術館咖啡室及禮品店九五折優惠，六廠紡織文化藝術館CHAT六廠小店九五折優惠。

場地 優惠 1. 古魏博物館 • 以優惠票價三十元購買標準門票 • 逢星期六、日可享免費入場 • 於博物館咖啡店「雙茗匯」消費或租用場地可享有九折優惠 • 於禮品廊購物可享有九折優惠 • 參加教育活動可享有九折優惠，二或三人同行可享有八五折優惠，四人或以上可享有八折優惠 2. 香港海事博物館 成人門票半價優惠 3. 一新美術館 咖啡室及禮品店九五折優惠 4. 六廠紡織文化藝術館 CHAT六廠小店九五折優惠

演藝節目九折優惠

節目 優惠 1. 香港管弦樂團節目 正價門票九折優惠 2. 香港小交響樂團節目 正價門票九折優惠 3. 香港舞蹈團舞台演出 正價門票及演出期間於表演場地購買香港舞蹈團周邊商品九折優惠

香港舞蹈團舞台演出門票優惠九折

三大購買方法

市民可於七間康文署指定博物館（香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館、香港科學館、香港太空館、孫中山紀念館和香港抗戰及海防博物館）購買實體博物館通行證，或透過城市售票網或其流動應用程式購買電子博物館通行證。實體和電子博物館通行證均適用於康文署轄下的博物館，電子博物館通行證現於城市售票網有售，方便快捷，即買即用！

博物館通行證

費用︰家庭通行證（適用於最多四人，須為親屬）的全年票價 $100

個人通行證的全年票價 $50

優惠通行證（全日制學生、殘疾人士、六十歲或以上高齡人士）全年票價 $25

www.museums.gov.hk/tc/web/portal/museum-pass.html