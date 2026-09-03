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AI專利爭議｜拒絕AI專利發明人，防範算力霸權壟斷，守護人類創新
數碼創科

AI專利爭議｜拒絕AI專利發明人，防範算力霸權壟斷，守護人類創新

科技思
楊文銳 Gary
科技思

　　上一期我們從法理與「構想」的層面，探討了為甚麼全球主流法律堅決不承認AI具備專利「發明人」的資格。如果我們把視角從法庭拉到市場，這場辯論背後隱藏著更大的產業焦慮︰如果允許AI成為發明人，到底誰會是最大的受益者？答案顯然不是獨立發明人或初創企業，而是掌控著龐大算力資源與數據專利的科技巨頭。

 

慎防「專利叢林」

 

　　生成式AI可以在一秒鐘內生成數千個略有差異的技術方案。如果這些由算力「暴力破解」產出的成果都能申請專利，擁有一流算力資源與大模型的科技巨頭，將利用這種「算力霸權」在極短時間內建立起密不透風的「專利叢林」。

 

　　傳統專利制度的初衷，是為了補償發明人在研發過程中投入的艱難探索與巨大的試錯成本。當發明不再需要人類的智慧積澱，而是演變成科技巨頭憑藉「算力霸權」進行資本堆疊與技術封鎖時，專利權的壟斷正當性便不復存在。

 

　　若放任「算力霸權」刷屏式申請專利，小型企業與個人開發者將寸步難行，最終導致全社會的創新停滯，而非進步。因此，拒絕AI作為發明人，本質上是在保護人類發明者的生態定位，防範「算力霸權」對創新生態的肆意收割與壟斷。 

 

勞動價值論︰我們如何定義「人之所以為人」？

 

　　從社會契約與哲學的角度看，哲學家約翰·洛克（John Locke）提出「勞動價值論」：人對某物擁有所有權，是因為他在其中投入了人類獨有的「勞動」。

 

　　AI的運算雖然耗電耗能，但那不是人類意義上的心智勞動。AI沒有生命，沒有情感，也沒有對道德或榮譽的追求。如果我們因為機器能產出結果就賦予其所有權，那麼勞動的主體一旦消失，所有權的道德基礎也隨之動搖。

 

　　法律將發明人鎖定在「自然人」，並非技術上的歧視，而是一種文明的自我保護。它確保了在這個技術日新月異的時代，創新活動的中心依然是那個會思考、有情感、能負責的「人」。 

 

創新，必須始於人，終於人

 

　　技術可以無限進步，但法律與社會必須保持溫度與邊界。AI確實具備了產出「發明內容」的能力，但它缺乏「發明意志」。它能找出答案，卻不知道為何要尋找答案；它能創造產出，卻無法對社會負責。無論通用人工智慧未來如何逼近，專利制度與社會規則都必須堅守這個前提——科技應始終服務於人，創新必須始於人，終於人。

 

Tags:#壟斷#創新#數碼創科#AI #算力霸權
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