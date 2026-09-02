美國總統特朗普上周五（8月28日）宣布，美國已獲得對委內瑞拉650億桶證實石油儲量的控制權，約佔該南美國家估計擁有的3030億桶總儲量的20%。但這就能拉動美國油價下跌？

專家表示，開採這些儲量需要巨額投資。同時，由於特朗普政府尚未公布協議的具體條款，該協議與加拉加斯（委內瑞拉首都）簽署的合法性和長期可行性也存在不確定性。

奪委內瑞拉20%石油

曾在奧巴馬總統任內擔任國務院國際能源事務特使的戈爾德溫表示：「目前尚未公布任何實質內容，因此我們實際上仍是在根據X平台和傳聞來進行判斷。」

特朗普上周五承諾，該協議將「在未來很長一段時間內，大幅降低所有美國人的汽油價格」。而根據美國汽車協會(AAA)的數據，周一（8月31日）全美平均汽油價格為每加侖4.08美元，比去年同期上漲了近30%。

由於烏克蘭對俄羅斯煉油廠的襲擊以及伊朗戰爭引發的中東供應中斷，油價一直在上漲。GasBuddy石油分析主管德哈恩表示，勞動節期間的汽油價格創歷史新高基本上已成定局。德哈恩指出，此前勞動節的最高紀錄是2012年的每加侖3.83美元。

「除非出現奇跡般地每加侖下跌20美仙，但這幾乎是不可能的，否則從全美平均水平來看，這將是一個創紀錄的勞動節。」德哈恩表示，「不幸的是，在一年中這麼晚的時候，汽油價格從未如此高過。」

委內瑞拉的石油出口不會為美國司機帶來任何短期緩解。在經歷社會主義政府多年的管理不善後，該國的石油基礎設施已處於破敗狀態。委內瑞拉目前的日產量約為每日120萬桶，遠低於20世紀90年代末350萬桶的巔峰水平。

睿諮得能源在今年1月估計，要使委內瑞拉的產量恢復到巔峰水平，到2040年前將需要約1800億美元的投資。美國國務卿魯比奧上周五表示，特朗普這項協議將為該國帶來近1000億美元的私營部門投資。

美國司機未能受惠

戈爾德溫在談及該協議時表示：「在未來幾年內，這絕對不會對汽油價格或委內瑞拉的石油產生任何影響。」

Lipow Oil Associates諮詢公司總裁利波表示，目前尚不清楚哪些石油公司會在委內瑞拉投資開採其儲量，也不清楚這些交易將如何構架。雪佛龍(US.CVX)是目前唯一一家通過與國營的委內瑞拉石油公司(PDVSA)組建合資企業在該國活躍的美國大型石油公司。

雪佛龍首席財務官博納在公司7月31日的財報電話會議上表示，今年雪佛龍在委內瑞拉的產量增長了15%，達到每天28萬桶。博納稱，該石油巨頭預計到2028年將產量提升高達50%。這意味著在兩年左右的時間裏，雪佛龍在委內瑞拉的日產量將達到40萬桶左右。

但利波指出，委內瑞拉的產量增長將受到出口終端限制的制約。這位分析師表示，由於基礎設施老舊以及影響港口的停電問題帶來的挑戰，油輪為了裝載來自委內瑞拉的原油貨物，等待時間長達30天。

戈爾德溫表示，這些終端「必須進行擴建才能處理更多產量」。他說道：「目前尚不清楚誰會接手該項目。」

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯上周六（8月29日）表示，這項為期25年的協議將開發17個油田，初步將產量提升至每天150萬桶。根據一份提交給《路透社》的清單，這些石油儲量大部分位於奧里諾科重油帶的八個區塊內，其餘則位於馬拉開波湖地區。

戈爾德溫表示，奧里諾科重油帶的油田幾乎或完全沒有基礎設施可供使用。他指出：「那些油田充其量也需要5到7年時間才能向市場輸送新增產量。」

協議長期可行性成疑

此外，該協議是否具備長期可行性，還存在很大的不確定性。Rapidan Energy諮詢公司總裁麥克納利表示，該協議在華盛頓和加拉加斯面臨重大的政治風險。

麥克納利表示，如果2029年有一位民主黨總統上台，很可能會重新審視或終止這項協議。他指出，即使共和黨贏得下一屆總統大選，未來的委內瑞拉政府也可能像加拉加斯過去所做的那樣撕毀協議。

麥克納利表示，如果未來幾十年一切順利，委內瑞拉的石油可能會提供大量且迫切需要的供應。但他補充道，就加油站的油價而言，「這在短期內絕非主要影響因素」。

美煉油設施需投資改裝

以上洋洋灑灑的分析都抓不到問題核心：

1. 委油是重油，美國一直是煉輕油，提煉輕油的裝置煉不了重油，要改裝才成，但花費不輕，這是成本。用最粗俗的話說，尿兜不可用來拉屎，將尿兜改成屎桶，要時間要投資，能趕及11月4日的中期選舉嗎？分析家只講委油的量，不講委油的質，各位認為如何？

2. 最重要的是，美國的油商，是資本主義腦子，不會為人民福祉服務。資本家的本色是賺少個崩都唔得，這些資本家會拿國際油價來定國內油站售價。除非特朗普使蠻，硬要迫油商降價，但這就是將美國資本主義，改成為服務人民的社會主義了。哈哈哈，如成，真是中美同穿一條褲子，成社兄社弟了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

