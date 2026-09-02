認購銀債，只有靠人海戰術

不經不覺，政府面向銀髮一族推出的銀色債券，已經發行到第11年了。今日是認購這批銀債的最後兩天半日子，合資格人士如果想認購，就要趕在後日下午2時前入表了。

我認為，以這一批銀債的保證息率由去年的3.85厘，提高至4.25厘，已算很吸引了，即使美國的加息壓力似乎在加大。

今時今日，所謂的入表，手續其實十分簡單，只須在自己的銀行應用程式(App)輸入一些簡單資料就可以，當然，戶口要預留足夠的認購金額，這個和認購股票一樣，須先付足認購手數的金額，如果配售不足，就會退款。

新一批銀債的保證息率由3.85厘提高至4.25厘（網上圖片）

大家記住，認購銀債和認購新股不同，認購新股有機會一股都分不到，但認購銀債一定不會空手而回，因為銀債是採取循環配發機制，即是認購一手（1萬元．下同），就會先獲得分配，然後，餘下的再分配給認購兩手或以上的，餘此類推，直到分完為止。

如果認購反應熱烈，從個人層面，最終能夠分到的金額就十分有限了。政府是由2016年起開始發行銀債的，至今已是第11批了。如果論反應，可以說是愈來愈好，由最初的幾萬人申請，到去年創紀錄的37.2萬人；認購金額也由最初的幾十億元，激增至去年的近千億元（詳情見附表）。

最高獲配手數是2024年的24手，其實，等於大部分人都只分得23手。即使如此，23萬元對大部分做定期的食息客來說都是太少吧？

但沒有辦法，如果是用循環配發機制的話，以人海戰術去認購才是最有效的辦法，因為愈多人頭，就保證分得愈多。俗語說，家有一老，如有一寶，到了這個時候，這句說話又大派用場了。

至於有朋友問我，那麼，應該認購多少呢？如果根據往績，只要認購25手，就可以說是萬無一失了。

第十一批銀色債券發售詳情

發行年期：3年

認購金額：最低1萬元

發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至最多550億元。

利息：每6個月派息一次，利息與通脹掛勾，並設4.25厘定息保證回報，以較高者為準。

認購期：2026年8月21日上午9時至2026年9月4日下午2時

認購渠道：20間配售銀行和43間券商

申請資格：年滿60歲（1967年或之前出生），並持有有效香港身份證的個人投資者。

最高配發金額：100萬元（100手）

配發機制：循環配發

發行日：2026年9月15日

注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價加期間累計利息向政府出售。