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MPF｜積金局主席劉麥嘉軒：愈早開始作自願性供款，複息效應愈大，月收入$22,000退休累積強積金可達$331萬
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MPF｜積金局主席劉麥嘉軒：愈早開始作自願性供款，複息效應愈大，月收入$22,000退休累積強積金可達$331萬

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PHOTO:積金局

　　積金局主席劉麥嘉軒最近發表網誌，表示強積金配合香港多支柱退休保障框架下的其他支援，例如公營醫療、公共／資助房屋，以及為高齡人士提供的公共交通票價優惠和福利金，能達致互相補足，為打工仔女建立充足的基本退休保障。

 

　　劉麥嘉軒指出，有些較年輕的打工仔女可能覺得退休是很遙遠、無須現時操心的事。劉太用以下不同的推算，讓大家明白愈早開始長期堅持退休儲蓄，可以產生愈大的累積及複息效應。以下推算的強積金儲備及退休後收入安排均按2026年價格計算，即已經考慮到預計通脹對退休儲備購買力的影響。

 

　　以一名於強積金在2000年實施時加入職場、現時大約四十多歲較低入息的僱員為例（假設他自職涯開始起收入水平維持在整體就業收入分佈中的第25個百分值，現時每月收入約$15,000），起初先投資在混合資產基金，並在2017年DIS推出時轉用DIS作強積金投資。推算顯示，若該較低入息僱員一直只作強制性供款，到65歲可累積約$153萬強積金。

 

　　以一名同樣於2000年加入職場的中位入息僱員為例（假設他的收入水平自職涯開始起與相應年齡組別的入息中位數水平一致，現時每月收入約$22,000），以相同的投資假設推算，若該中位入息僱員一直只作強制性供款，65歲可累積強積金約為$221萬。

 

　　「積金易」平台（「積金易」）整合了所有計劃成員在不同強積金計劃和帳戶的數據，顯示不少計劃成員的強積金帳戶都有自願性供款，在30至59歲的僱員當中比例更接近五成，反映自願性供款受僱員和僱主的重視。

 

MPF｜ 積金局主席劉麥嘉軒：愈早開始作自願性供款，複息效應愈大，月收入$22,000退休累積強積金可達$331萬

 

　　「積金易」綜合數據顯示，在40至49歲組別中有自願性供款的僱員，他們從自願性供款累積的強積金，平均金額相當於所有同齡僱員人均強制性供款累積的強積金金額差不多50%，效果相當於在僱主和僱員強制性供款（即月入10%）之上，再額外增加月入5%作為自願性供款。

 

　　因此，上文提及的中位入息僱員如以往有自願性供款（相當於月入5%），並在未來繼續累積強制性和自願性供款（假設供款比例維持不變），推算顯示他65歲時累積的強積金會增至約$331萬，比只作強制性供款的同齡中位入息打工仔女的強積金儲備推算結果多一半。可見善用自願性供款，是壯大退休儲備的有效途徑。

 

　　上文的推算指出較低入息的打工仔女透過四十年持之以恆供款及投資增值，可以從強積金強制性供款累積約$153萬的退休儲備。計劃成員若善用這個退休儲備，退休後透過購買終身年金，每月獲得定額收入$8,000至$9,000。而中位入息的打工仔女亦可從強積金強制性供款累積約$221萬的退休儲備，如同樣於退休後購買終身年金，每月定額收入則為$12,000至$13,000。若不購買年金，計劃成員亦可考慮每年從退休儲備提取一定百分比作日常支出，並運用強積金退休投資方案，繼續投資餘下本金。這個由強積金強制性供款累積得來的退休保障，足以應付退休生活中的基本開支。

 

　　至於上文的中位入息僱員如加上自願性供款，在65歲時可累積達$331萬強積金，若該計劃成員於退休後透過購買終身年金，每月獲得的定額收入更達$18,000至$19,000。這個例子反映打工仔女若想追求更充裕的退休生活，加入強積金自願性供款等額外個人儲蓄是必不可少，而愈早開始作自願性供款，便愈能受惠於長線累積及複息效應帶來的裨益。

 

MPF｜ 積金局主席劉麥嘉軒：愈早開始作自願性供款，複息效應愈大，月收入$22,000退休累積強積金可達$331萬

 

　　強積金配合香港多支柱退休保障框架下的其他支援，包括各項公共服務及支援措施（例如公營醫療、公共／資助房屋，以及為高齡人士提供的公共交通票價優惠和福利金），能達致互相補足，為打工仔女建立充足的基本退休保障。

 

Tags:#強積金#劉麥嘉軒#積金局#自願性供款#港漂生活情報#MPF#積金誌#退休#打工仔#香港年金#終身年金
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