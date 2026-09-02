委內瑞拉能源秩序在美國槍口下「去中國化」？（有片）

美國與委內瑞拉臨時政府近期達成的歷史性石油協議，無疑給全球能源地緣政治投下了一枚震撼彈。美方宣布透過其支持的私營企業與國防部，實質取得了委內瑞拉高達650億桶已探明原油儲量，即其約五分之一石油儲量的多數控制權，並聲稱獲得長達100年的戰略特許經營權。

這項被特朗普盛讚為「全球史上最偉大交易」的協議，還指這是「委內瑞拉送給美國人民的禮物」，並可藉此迅速彌補因伊朗戰爭而消耗至44年低點的美國戰略石油儲備，以此可壓低國內油價云云。

特朗普是否高興得太早？先不說提煉委內瑞拉重石油需時兼需要複雜的技術，難道美國在委內瑞拉就可以這樣橫行，予取予攜？雖然臨時總統羅德里格斯向國民堅稱協議有利國家經濟發展，但她的做法明顯違憲。

特朗普稱美國取得委內瑞拉約五分之一石油儲量的多數控制權 (AP)

委內瑞拉1999年憲法明文規定石油資源為國有且不可轉讓1999年憲法明文規定石油資源為國有且不可轉讓，加上此次談判缺乏公開招標與透明度，而且亦未有按規定必須經國會討論通過，羅德里格斯隨便大筆一揮，就簽下委國人民視為在美式新殖民掠奪下喪權辱國的協議。況且，羅德里格斯只是未經民選的臨時總統，將來協議極可能面臨違憲訴訟與被推翻風險。更離奇的是，美方說他們獲取了100年特許經營權，羅德格里斯卻說是25年，誰在說謊？

還有一點不為人注意的是，協議中代表美委雙方的私營企業，其擁有人為委內瑞拉商人貝坦科爾特(Alejandro Betancourt)。此人過去曾涉嫌洗錢，且在查維斯執政時期，因承攬多項未完工的電力基建合約而飽受貪腐質疑。他的參與，使這場交易的合法性與道德正當性進一步蒙上陰影。

不少專家學者包括「人權觀察」前執行長Ken Roth批評，委內瑞拉現任高層因面臨被捕恐懼，根本沒有對等談判的地位，這場交易實質上等同於一場巨大的軍事盜竊，美國從過去的「炮艦外交」，演變成如今的「槍口下的外交」。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯簽署的協議，極可能面臨違憲訴訟與被推翻風險。(AP)

事實上，這份所謂協議根本就是一份「城下之盟」，其背後是美軍實質軍事干預、綁架民選總統馬杜羅，並由背後已非法掌控委內瑞拉財政與資源分配的美國國務卿魯比奧，充當「實質總督」的政治現實。這一幕讓全世界看得目瞪口呆的強權政治，首當其衝除了俄羅斯的投資外，受最大影響的正是中國在委內瑞拉深耕多年的數百億美元石油投資。在強權撕毀國際法規則的當下，中國投資何去何從，已成為國際法治在21世紀面臨的最嚴峻考驗。

中國在委內瑞拉的能源布局由來已久。自2007年以來，中國透過「貸款換石油」的模式，累計向委內瑞拉提供了超過500億至600億美元的國家開發貸款，委內瑞拉則以每日數十萬桶原油運往中國作為抵債渠道。

然而，這項看似穩固的雙邊國家合作，在美軍的「槍口外交」下瞬間陷入癱瘓。隨著美方強行接管17個戰略油田，當中多個先前由中石油、中石化與委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)合資營運的區塊被迫中斷。這意味著中方不僅失去了廉價且穩定的重油供應渠道，更面臨超過100億美元未償債務徹底變成壞帳的極高風險。美國對中國資產的針對性排擠，實質上是以軍事霸權完成對西半球能源版圖的「去中國化」，並企圖控制全球石油版圖和定價方向。

委內瑞拉原先每日運數十萬桶原油往中國，作為抵償國家開發貸款。(AP)

美委兩國今次的違憲協議兼對委內瑞拉的主權侵犯，國內左翼力量和涉及的外國投資者，特別是中國，或會聯合起來，與臨時政府勢必出現國際法與憲政法理的激烈交鋒。

這場交易在國際法上存在著三大致命的法理問題。首先，根據《維也納條約法公約》第51條與第52條，以軍事脅迫而締結的條約，一律無效；此外，由美方扶持的委內瑞拉臨時政權本身便缺乏正當性，卻繞過國會進行黑箱作業，從國內法角度來看，這是一份徹頭徹尾違憲且無效的合同；而外交上，這個臨時政權亦未得到國際社會的普遍合法承認。

委內瑞拉人民舉行示威，促美國不要覷覦他們的石油資源。(AP)

只要委內瑞拉這份協議缺乏憲法合法性與國際社會的廣泛承認，它在法律上就永遠是一個計時炸彈。對中國而言，這些法理問題既是危機，也是轉機，但亦不無考驗。這不僅牽涉中國幾百億美元的經濟得失，更是中國作為負責任大國，能否聯合國際社會、運用法律與外交工具捍衛國際法尊嚴的試金石，好讓國際法的正當性與法理天秤，在強權面前，仍得以發揮其應有的清算力量。

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