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康文署三大球運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與
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康文署三大球運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:康文署

　　康文署｢三大球」運動日免費玩足球、籃球、排球！九月至十二月期間康文署轄下指定體育館分別舉行六個以「三大球」為主題的運動日，以鼓勵「全民動起來」，養成恆常運動的習慣。參加方法簡單，只要於指定日期到訪指定體育館即可，不用預先報名，即場參與費用全免。

 

康文署｢三大球」運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

 

　　運動日將以籃球、排球及足球為核心項目，配合國家推動全民健身和「三大球」發展的方向，推動市民參與團體運動、鍛鍊體魄，讓體育普及化。屆時將有專業技術示範、全民挑戰賽、精英表演賽等，多位籃球、排球及足球代表的體壇名將孫玥、李皓晴、施幸余、溫迦南、劉健勤、曾湛元、梁兆華等更會親身與市民分享經驗。同日，場內更有其他精彩活動有活力健身操、健身活動、文創工作坊、互動遊戲等，不同年齡的市民均可參與。

 

康文署｢三大球」運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

康文署｢三大球」運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

 

　　參加方法簡單︰只要於指定日期到訪指定體育館參與「三大球」為主題的運動日，費用全免，不用預先報名，即場參與即可。

 

康文署｢三大球」運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

 

　　活動日期及地點如下： 

 

•    九月十九日（星期六）　　　　　　　　香港公園體育館    排球

•    十月二十五日（星期日）　　　　　　　青衣西南體育館    籃球

•    十一月二十二日（星期日）　　　　　　荔枝角公園體育館    足球

•    十一月二十八日（星期六）　　　　　　土瓜灣體育館    籃球

•    十二月六日（星期日）　　　　　　　　兆麟體育館      排球

•    十二月十九日（星期六）　　　　　　　馬鞍山體育館    足球

 

康文署｢三大球」運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

 

專題網頁 www.lcsd.gov.hk/tc/tsd/2026/index.html

 

Tags:#籃球#排球#足球#體育館#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#康文署#運動日
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