康文署三大球運動日︱9月至12月免費玩足球＋籃球＋排球＋專業示範表演＋體育館即場參與

康文署｢三大球」運動日免費玩足球、籃球、排球！九月至十二月期間康文署轄下指定體育館分別舉行六個以「三大球」為主題的運動日，以鼓勵「全民動起來」，養成恆常運動的習慣。參加方法簡單，只要於指定日期到訪指定體育館即可，不用預先報名，即場參與費用全免。

運動日將以籃球、排球及足球為核心項目，配合國家推動全民健身和「三大球」發展的方向，推動市民參與團體運動、鍛鍊體魄，讓體育普及化。屆時將有專業技術示範、全民挑戰賽、精英表演賽等，多位籃球、排球及足球代表的體壇名將孫玥、李皓晴、施幸余、溫迦南、劉健勤、曾湛元、梁兆華等更會親身與市民分享經驗。同日，場內更有其他精彩活動有活力健身操、健身活動、文創工作坊、互動遊戲等，不同年齡的市民均可參與。

參加方法簡單︰只要於指定日期到訪指定體育館參與「三大球」為主題的運動日，費用全免，不用預先報名，即場參與即可。

活動日期及地點如下：

• 九月十九日（星期六） 香港公園體育館 排球

• 十月二十五日（星期日） 青衣西南體育館 籃球

• 十一月二十二日（星期日） 荔枝角公園體育館 足球

• 十一月二十八日（星期六） 土瓜灣體育館 籃球

• 十二月六日（星期日） 兆麟體育館 排球

• 十二月十九日（星期六） 馬鞍山體育館 足球

專題網頁 www.lcsd.gov.hk/tc/tsd/2026/index.html