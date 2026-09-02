亞運會2026︱港隊派出約580位運動員＋啟德零售館免費直播賽事＋主場館外牆燈光展＋期間限定店

亞運會2026即將舉行！今屆亞運會將於9 月19日至10 月4日於日本愛知、名古屋舉行，早前港府舉行授旗典禮，究竟今屆有何焦點項目及參賽運動員？市民除了在家欣賞直播賽事，更可與眾同樂於啟德零售館直擊精彩賽事，體育園內應援打卡位影相，近距離欣賞亞運主題大型燈光展，以及於期間限定shopping。另外，亞運會開幕當日，體育園舉辦免費社區運動體驗日，投入運動樂趣及為港隊集氣，迎接亞洲體壇盛事！

焦點內容

• 亞運會於2026年9 月19日至10 月4日於日本愛知、名古屋舉行

• 香港派出約580位運動員出戰38個體育項目

• 啟德零售館免費直播賽事

• 啟德主場館外牆「亞運」主題大型動感燈光展

• 期間限定店

• 9月19日啟德體藝館免費親子同樂日

亞運會是亞洲規模最大的綜合運動會，將於9 月19日至10 月4日於日本愛知、名古屋舉行，今屆香港派出約580位運動員，出戰38個體育項目。38個體育項目包括︰韻律泳、游泳、跳水、水球、射箭、田徑、羽毛球、棒球、籃球、獨木舟競速、板球、單車（場地賽、公路賽、小輪車競速、山地）、霹靂舞、馬術、電子競技、劍擊、足球、高爾夫球、彈跳、手球、競技體操、柔道、空手道、現代五項、板網球、滑板、賽艇、七人欖球、帆船、滑浪風帆、射擊、壘球、運動攀登、壁球。

上屆杭州亞運會港隊上屆奪得8金16銀29銅，共53面獎牌，刷新紀錄。香港擊劍隊於上屆共獲1金1銀7銅的佳績，今年市民都對擊劍運動員充滿信心，中國香港劍擊總會日前公布24人遴選名單，當中張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等星將齊齊入選，何承謙、何思朗、梁千雨等後起之秀亦有參加賽事。

左起︰中國香港劍擊總會公布張家朗、蔡俊彥、何承謙、梁千雨等參加今屆亞運會。圖片來源︰張家朗fb

值得留意，藝人胡子彤亦會代表香港出戰棒球項目，代表滑板的港隊成員是全團最年輕、年僅11歲的黃爾萱，隊友黃若澄亦只有12歲，後生可畏，成為港隊新力軍。港隊霹靂舞唯一代表 B-boy C-Plus施嘉鑫，亦值得大家支持！

藝人胡子彤 圖片來源︰胡子彤fb

今屆亞運將電子競技納入重點項目，包括競技武術、寶可夢大集結、英雄聯盟、絕地求生M 亞運版、第五人格 亞運版、永劫無間、魔法氣泡，而港隊亦有參與電子競技，喜歡打機的朋友不可錯過。

主場館外牆「亞運」主題燈光展

隨著亞運會即將開幕，啟德零售館2 中庭大電視將於9月19日至10月4日（指定賽事）免費直播各項精選賽事，齊心為港隊打氣。另外， 9月15日起至亞殘運會結束期間，啟德體育園每晚在主場館外牆上演以「亞運」為主題的大型動感燈光展，展示「全城上下撐港隊」及「GO! TEAM HKG」等打氣訊息，以及多個亞運項目包括乒乓球、單車、劍擊、足球，以及今年正式列為獎牌項目的電競（E-Sports）等視覺效果圖案躍現主場館外牆。

亞運賽事直播

日期︰2026年9月19日至10月4日（指定賽事）

地點︰啟德零售館2 中庭

「亞運」主題大型動感燈光展（啟德主場館外牆）

日期： 2026年9月15日至10月24日

時間： 每晚8時至8時30分

最佳觀賞地點︰啟德承豐道公園、九龍灣啟德橋、土瓜灣海心公園海濱長廊

啟德體育園早於6月聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）推出「TEAM HKG」打氣裝置，邀請市民親手寫下祝福與打氣說話，短短一個月已收集逾千個祝福球，打氣裝置現於啟德展館繼續展出。體育園更特別從逾千個祝福球中精選近20個最具代表性的祝福訊息，隨港隊一同踏上亞運征途，將來自香港的心意與喝采帶到賽場。

9.19免費親子同樂日

體育園旗下的社區體育項目「飛越啟德」將聯同Common Man及中國香港體育聯盟，於9月19日亞運會開幕當日，在啟德體藝館習藝坊舉辦「運動潛能奇遇記2026 親子同樂日」。當日現場將變身成為大型運動玩樂空間，設有多個互動遊戲及體驗專區，盡情挑戰欖球、空手道、匹克球、柔道及劍擊等熱門運動。中國香港欖球名人堂成員姚錦成及多位專業欖球教練將親臨現場，帶領參加者落場體驗，和分享運動秘訣。

參加方法簡單，3歲或以上人士透過啟德體育園官方網站報名參加活動，亦可於活動當日上午9時至傍晚6時親臨啟德體藝館習藝坊即場登記。參加者須先登記成為「啟德體育園之友」。名額有限，先到先得。

網上報名︰https://www.kaitaksportspark.com.hk/tc/community-programmes/116

啟德零售館期間限定店

即日至10月6日期間，由中國香港代表團官方指定運動服裝合作夥伴FILA打造的「撐港隊」期間限定店，發售多款限定商品之外，市民可近距離欣賞今屆亞運中國香港代表團的開幕典禮出場服與領獎服。現場亦設有平衡板挑戰專區，完成指定挑戰後，可獲贈港協暨奧委會吉祥物「堅仔」限定貼紙。

個人化港隊T恤印製服務，印上專屬打氣字句及吉祥物圖案。

現場亦設有平衡板挑戰專區，讓大小朋友齊齊落場挑戰身手，感受運動魅力。



完成指定挑戰後，更可獲贈港協暨奧委會吉祥物「堅仔」限定貼紙。

「撐港隊」期間限定店

日期： 即日至2026年10月6日

時間︰每日上午11時30分至晚上8時30分

地點︰啟德零售館2 中庭