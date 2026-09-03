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見底了？
股市動向

見底了？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指昨日（2日）微跌0.1%收在全天最高位，國指跌0.2%，科指跌0.7%。是見底了？

 

　　具體盤面上，大型科網股部分回暖，中資券商股大幅下挫，汽車股集體弱勢，PCB概念股、光通訊概念股、海運股、航空股、有色金屬股、重型機械股紛紛下跌。

 

　　內銀股午後拉升力撐大市，中國銀行(03988)盤中再創歷史新高，生物醫藥股、教育股、內房股、濠賭股午後稍有回暖。

 

大型科技股互有升跌

 

　　大型科技股漲跌不一，美團(03690)轉漲近3%，小米(01810)漲1.8%，京東(09618)平收；阿里巴巴(09988)微幅下跌，盤初曾跌近3%。

 

　　中資券商股大幅下挫，中金公司(03908)大跌超7%，招商證券(06099)、中信證券(06030)等多股跌超3%以上。市場分析指出，券商盈利高度依賴市場行情，經紀、自營等傳統業務佔比過高，被市場定性為「一次性事件」。一旦市場交投降溫，業績彈性將迅速回落。2026年二季度，主動權益公募基金對券商板塊持倉佔比僅0.63%，處於近5年26%分位數的低位。

 

　　鋰電池概念跌幅居前，贛鋒鋰業(01772)跌超5%，寧德時代(03750)跌超4%，比亞迪電子(00285)、天齊鋰業(09696)等跟跌。

 

　　汽車股下挫，蔚來汽車(09866)、比亞迪股份(01211)、賽力斯(09927)跌超3%。消息面上，9月1日，多家新能源車企集中公布了2026年8月的交付數據，新勢力頭部陣營月交付量普遍維持在3萬輛以上，但港股汽車板塊卻呈現「數據亮眼、股價反跌」的態勢。

 

　　分析指出，行業價格戰持續蔓延，車企以價換量的模式引發市場對盈利能力的懷疑。強勁的交付數據背後，利潤空間是否被進一步壓縮，成為投資者關注的焦點。

 

存儲芯片概念股沽壓重

 

　　存儲芯片概念走低，南方東英SK海力士每日槓桿最多2x產品(07709)跌超7%，南方兩倍做多三星電子(07747)跌超5%，瀾起科技(06809)、兆易創新(03986)收跌。消息面上，因伊朗戰爭升級、全球債市拋售加劇，韓國股市收於兩周低點，三星電子和SK海力士均跌超4%。

 

　　內房股反彈，旭輝控股集團(00884)大漲超8%，中國海外發展(00688)漲超4%，遠洋集團(03377)等漲超2%。

 

　　生物醫藥、創新藥概念股漲幅居前。消息面上，9月1日，由三部門聯合發布的2026版《國家基本藥物目錄》正式施行。時隔8年，基藥目錄再次迎來重磅擴容。東吳證券指出，CXO、創新藥及科研服務板塊引領業績增長。365家A/H股醫藥上市公司2026上半年營業收入、淨利潤、經調整淨利潤總額分別按年增長5.3%、22.9%、23.4%。

 

　　但港股的好表現是鶴立雞群。

 

　　昨日，亞太股市低開低走，一改昨日「陽光面貌」。

 

　　截至9月2日收市，日經225指數跌2.8%，報64325點，重挫超1800點。韓國綜指收跌4%，報6562點。

 

美債息走高，聯儲局放鷹

 

　　與此同時，A股三大指數集體下跌，上證指數下跌1%，深證成指下跌1.9%，創業板指下跌2.4%。

 

　　消息面上，美國與伊朗衝突升級推高債券收益率，對股市構成壓力。與此同時，美聯儲官員也釋放「鷹派」訊號。

 

　　據美國方面消息，美聯儲理事巴爾9月1日表示，如果通脹沒有出現得到充分緩解的情況，就應該果斷採取行動提高利率，而當前美國的通脹水平仍然過高。他表示，如果通貨膨脹得不到緩解，他準備支持美聯儲局加息。

 

　　CME美聯儲局利率觀察工具數據顯示，美聯儲9月加息的概率已升至66.9%。

 

全球經濟增長嚴重分化

 

　　國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃9月1日在20國集團財長和央行行長會議上致辭說，今年全球經濟3%的預期增速背後是增長的嚴重分化，增長前景依然面臨高不確定性。發達經濟體債券收益率走高推升全球利率水平，這令人擔憂。

 

　　格奧爾基耶娃說，全球公共部門債務佔國內生產總值的比重接近100%，這已超過二戰後的高位並預計將進一步攀升。很多國家的通脹回落過程已經停滯，不斷增加的財政壓力在推高核心債券收益率，財政和貨幣政策的相互影響令市場擔憂。最後，人工智能未來對生產力和金融穩定的影響依然未知。

 

　　事出反常必有妖，是：

 

　　1. 阿爺出手，25200點曾數度被托；

 

　　2. 美國的就業數據超弱，或被製造到超弱！

 

見底了？

見底了？

見底了？

見底了？

見底了？

見底了？

見底了？

見底了？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#恒指#券商股#科技股#IMF#格奧爾基耶娃#港股#巴爾
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