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人工智能立法︱釐清權責為人工智能立法，安全隱患與法律責任問題解析
數碼創科

人工智能立法︱釐清權責為人工智能立法，安全隱患與法律責任問題解析

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　人工智能已全面融人類日常生活，在帶來便捷的同時，也對社會秩序與法律體系造成前所未有的衝擊。前陣子，有新疆男童在一個景區觀看機械人武術表演時，被機械人踢中腹部，即時痛至蹲地，事件反映出機械人在公眾空間游走時，可能構成的安全隱患及法律責任問題。相關視頻在網上廣傳，引來大量有關機械人傷人責任誰孰的熱議。

 

　　目前，香港就人工智能應用的治理和風險防範上，已制訂了《人工智能道德框架》、《香港生成式人工智能技術及應用指引》等，為開發及應用AI技術的項目提供指引，以識別和管理有關AI項目的潛在風險及須注意事項。另成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組，檢視不同政策範疇內的法律是否能配合科技的發展，但香港始終沒有訂立統一或專門規管人工智能（AI）的成文法例，單憑《刑事罪行條例》第161條的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，顯然不足以應對AI發展所衍生的侵權與刑事責任問題。

 

　　因應人工智能的極速發展造成嚴重的法律滯後情況，為人工智能立法，才能填補科技罪案的法律真空。筆者認為，立法特別要釐清幾個關鍵場景的權責歸屬，包括：當機械人在特定環境中因算法失誤跌倒傷人，責任是在開發者、操作者還是擁有者？當無人駕駛系統撞毁公共交通設施，保險理賠及公共設施賠償的流程如何界定？當人工智能對話系統「誘使」或「教唆」缺乏辨識能力的未成年人進行犯罪活動，背後的模型訓練者是否需要承擔刑責？

 

　　同時，當局也應參照外地的立法模式，構建人工智能的法規體系藍圖。如歐盟早於2024年推行《人工智能法案》（EU AI Act），為全球首部針對AI進行全面規範的指標性法案，根據潛在威脅分成四個風險等級，又強制執行透明度義務，違者將面臨重罰等。香港業界也有聲音呼籲參考歐盟的風險分級監管模式，冀盼有關討論能夠轉化為實質的立法時間表。

 

　　此外，根據香港網絡安全事故協調中心的統計顯示，2025年共錄得 15,877宗網安事故，其中網絡釣魚攻擊持續成為最主要的威脅來源，佔整體事故近六成（57%）。由於生成式AI令釣魚訊息更具真實感，變相加大辨識的難度，進一步加劇網絡安全風險。因此，針對利用「深度偽造」技術進行的詐騙及誹謗，香港急需制定專門法例，要求生成內容必須有清晰標記，讓司法機構在處理科技罪案時有法可依，從源頭堵截犯罪，彰顯法治權威。

 

　　推動AI已成為香港未來發展的核心產業，不過要有效實現「AI產業化、產業AI化」，便要在促進發展和防範風險之間取得平衡。因此，當局宜趁制定五年規劃，為人工智能立法，以填補科技罪案的法律真空，業界才能在有法可循的安全環境下專注科研，廣大市民也能在保障完善的前提下共享科技發展的成果。

Tags:#數碼創科#人工智能#法律責任#機械人#網絡釣魚攻擊#網絡安全#AI#科技罪案
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