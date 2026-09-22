AI令青年失業率飆升？職學雙軌模式助青年應對挑戰

有調查指出，全球有超過六成的受訪企業表示會在未來三年因引入AI自動化技術而減少招聘初階人員。面對青年失業率飆升以及產業和職位重塑的雙重挑戰，近年世界多地都以「學徒實戰」作為試驗計劃，讓年輕人提早接觸AI真實應用場景，提升實踐能力。

美國矽谷有大數據公司在去年推出「精英獎學金」計劃，直接從高中招募優秀畢業生，接受為期約5個月的帶薪培訓，參與者每月可獲約5,400美元津貼，培訓合格後有機會轉為正職工程師，打破「大學文憑等同就業保障」的常規。北美有科技方案供應商推出「AI先鋒計劃」，讓學徒與售前工程師、業務導師及NVIDIA技術專家合作，開發AI應用案例。計劃結束後，參與者可按表現進入技術學者計劃或發現代表計劃，將學徒計劃與企業實際產品開發緊密結合。

新加坡自2018年啟動AI學徒計劃（AIAP），這計劃是AI Singapore旗下的核心人才培育項目，至今已培育逾400名畢業生，就業率超過九成。計劃為期6個月，聚焦產業實際需求，涵蓋機器學習運作、代碼規範等實用技能，學員需參與真實企業項目，在導師指導下完成從模型開發到部署的全流程。項目特色在於「政府主導、企業出題、學徒實戰」，確保培訓與就業無縫對接。

至於香港，在人工智能的衝擊下，低階職位也明顯減少。數據顯示，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年約8萬個大幅下跌至2025年的3.1萬個。政府為協助市民應對AI挑戰，正推動「全民AI」普惠計劃，當中就與香港科技園合作，為大學生、青年研究員及專業人士把AI知識轉化為實踐與就業能力。不過，要解決大學生畢業即失業的困局，這些策略似乎是杯水車薪。

其實，要全面解決青年人就業問題，須從教育著手。首先，我們必須在課程內容引入前沿科技。現時已有中學率先設立「地理模擬信息實驗室」（GeoBIM Lab），將地理資訊系統（GIS）和建築信息模擬（BIM）納入初中常規課程，讓學生在求學階段使用到構建智慧城市的核心工具。我們能把這些成功經驗標準化，在全港中學推廣與新質生產力相關的選修單元，包括地理空間智慧、區塊鏈、雲計算、量子計算基礎等，好讓所有學生透過學習前沿科技的過程，掌握最基本的科技素養。

最重要的是，大家都要摒除「學術教育為尊」的傳統觀念，全面引入「職學雙軌」模式（Dual-track System），而學校引入應用學習科目的價值，應獲得與傳統高中文憑科目同等的認受性，評級機制需要優化，讓選擇職業專才路徑的學生同樣有清晰的晉升階梯，讓學生在高中前就有明確的職業方向，為未來升學進修做好準備。當局也應透過「官產學研投」五方協作，讓產業需求即時傳達至教育體系，把前沿技術快速轉化為培訓內容，貫徹落實「職學雙軌」教育，這才是協助年青人應對AI挑戰的核心。