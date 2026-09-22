歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
AI令失業率青年失業率飆升？職學雙軌模式助青年應對挑戰
數碼創科

AI令青年失業率飆升？職學雙軌模式助青年應對挑戰

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　有調查指出，全球有超過六成的受訪企業表示會在未來三年因引入AI自動化技術而減少招聘初階人員。面對青年失業率飆升以及產業和職位重塑的雙重挑戰，近年世界多地都以「學徒實戰」作為試驗計劃，讓年輕人提早接觸AI真實應用場景，提升實踐能力。

 

　　美國矽谷有大數據公司在去年推出「精英獎學金」計劃，直接從高中招募優秀畢業生，接受為期約5個月的帶薪培訓，參與者每月可獲約5,400美元津貼，培訓合格後有機會轉為正職工程師，打破「大學文憑等同就業保障」的常規。北美有科技方案供應商推出「AI先鋒計劃」，讓學徒與售前工程師、業務導師及NVIDIA技術專家合作，開發AI應用案例。計劃結束後，參與者可按表現進入技術學者計劃或發現代表計劃，將學徒計劃與企業實際產品開發緊密結合。

 

　　新加坡自2018年啟動AI學徒計劃（AIAP），這計劃是AI Singapore旗下的核心人才培育項目，至今已培育逾400名畢業生，就業率超過九成。計劃為期6個月，聚焦產業實際需求，涵蓋機器學習運作、代碼規範等實用技能，學員需參與真實企業項目，在導師指導下完成從模型開發到部署的全流程。項目特色在於「政府主導、企業出題、學徒實戰」，確保培訓與就業無縫對接。

 

　　至於香港，在人工智能的衝擊下，低階職位也明顯減少。數據顯示，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年約8萬個大幅下跌至2025年的3.1萬個。政府為協助市民應對AI挑戰，正推動「全民AI」普惠計劃，當中就與香港科技園合作，為大學生、青年研究員及專業人士把AI知識轉化為實踐與就業能力。不過，要解決大學生畢業即失業的困局，這些策略似乎是杯水車薪。

 

　　其實，要全面解決青年人就業問題，須從教育著手。首先，我們必須在課程內容引入前沿科技。現時已有中學率先設立「地理模擬信息實驗室」（GeoBIM Lab），將地理資訊系統（GIS）和建築信息模擬（BIM）納入初中常規課程，讓學生在求學階段使用到構建智慧城市的核心工具。我們能把這些成功經驗標準化，在全港中學推廣與新質生產力相關的選修單元，包括地理空間智慧、區塊鏈、雲計算、量子計算基礎等，好讓所有學生透過學習前沿科技的過程，掌握最基本的科技素養。

 

　　最重要的是，大家都要摒除「學術教育為尊」的傳統觀念，全面引入「職學雙軌」模式（Dual-track System），而學校引入應用學習科目的價值，應獲得與傳統高中文憑科目同等的認受性，評級機制需要優化，讓選擇職業專才路徑的學生同樣有清晰的晉升階梯，讓學生在高中前就有明確的職業方向，為未來升學進修做好準備。當局也應透過「官產學研投」五方協作，讓產業需求即時傳達至教育體系，把前沿技術快速轉化為培訓內容，貫徹落實「職學雙軌」教育，這才是協助年青人應對AI挑戰的核心。

 

Tags:#數碼創科#AI #失業#職學雙軌#青年
Add a comment ...Add a comment ...
人工智能立法︱釐清權責為人工智能立法，安全隱患與法律責任問題解析
更多智慧城市5.0文章
人工智能立法︱釐清權責為人工智能立法，安全隱患與法律責任問題解析

投票區

習特會料於華盛頓舉行
40
|
0

你認為這次「習特會」將會就人工智能共同治理方面達成某些共識嗎？

20%
不會
80%
無意見
0%
投票期：2026-09-21 ~ 2026-10-21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處