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美國總統特朗普(Donald Trump)在內地有個別名叫「川建國」，這倒不是亂叫的，他自2017年第一次上任以來，橫跨了9年多，雖中途落馬了4年，但對中國建設貢獻之大，無與倫比。
國際評論

「川建國」自傷九式，中國奮發圖強起飛

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　美國總統特朗普(Donald Trump)在內地有個別名叫「川建國」，這倒不是亂叫的，他自2017年第一次上任以來，橫跨了9年多，雖中途落馬了4年，但對中國建設貢獻之大，無與倫比。

 

　　今天若少了他，全球華人恐怕都會若有所失，世界少了很多笑料，大家難免寂寞。

 

　　這位建國同志不是整天都在喊打喊殺，要遏制中國發展嗎？他第一任時的國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)直言中國政府為邪惡組織，特朗普自己則喃喃自語，把新冠病毒稱為武漢病毒，以圖掩蓋美國抗疫的無能，吩咐其小弟綁架華為公主，對他來說已是小事一宗。去年還是死性不改，高呼要對中國貨品徵收百多個百分點的關稅。他意圖侵害中國人民利益的行徑，罄竹難書，怎能配得上建國之名？

 

「川建國」自傷九式，中國奮發圖強起飛

特朗普種種針對性的不友善措施，反令中國自強。(Shutterstock)

 

　　他配的，但要從另一角度看。中國主張的是各國之間和平共處、自由貿易，你的經濟好，等於我有更大的市場，反之亦然，大家可以雙贏。

 

　　美國相信的卻是單極霸權，一山不能藏二虎，大國博弈是零和遊戲，對方賺了，等於己方相對地位下降。

 

　　按照中國的共贏理念去看中美關係或中國的利益，特朗普便一無是處，但若從美國的零和遊戲角度看，中國比之於美國，這8、9年間，相對地位顯然迅猛提高，這便不能不感謝建國同志孜孜不倦的努力了。他的努力，起碼涵蓋九個領域。

 

關稅難減美貿赤，華盈餘反增

 

　　第一，建國同志2018年發動對中國的貿易戰時，藉口是中國對美國有龐大貿易盈餘，美國則年年赤字，十分吃虧。我們看看數字，2017年，美國相對中國的貿赤是3363億（美元．下同），2025年下降至1681億，有些成績。但且慢，美國相對於世界的貿赤，2017年是5169億，2025年猛增77.8%至9192.5億，美國的關稅根本減不了貿赤，問題變得更嚴重。反觀中國，2017年相對世界的貿易盈餘是4196億，2025年是11890億。增長了183.4%，真的是東升西降！2018年4月13日我曾發表了篇《貿易戰是特朗普送給中國的禮物》，連我也可預測到結果，他堂堂總統，當然可以，可知他甚愛中國。

 

「川建國」自傷九式，中國奮發圖強起飛

特朗普發動關稅戰欲減貿赤，惟情況變得更嚴重。(AP)

 

　　第二，建國同志在新聞發布會中，面對西方主流傳媒，開口閉口都是fake news（假新聞），提問的記者都是惡劣的壞蛋，應立刻炒掉。經過幾年如鵝頸橋打小人般的咒罵，西方媒體盡皆變得灰頭土臉。中國過去多年，天天被抹黑，BBC來到中國拍攝，也要加個灰濛濛的濾鏡，以致人人看來皆如行屍走肉，建國兄一罵，大家揚眉吐氣！

 

　　第三，美國素以盟主自居，要攻擊某某國家，往往能指揮盟國為了美國利益而拋頭顱、灑熱血。但建國兄眼高於頂，對諸位小弟小妹不假詞色，一時說格陵蘭是他的，一時又說加拿大是美國第51個州，不聽話的，還把別人的總統綁架過來。誰還敢相信美國可靠？怪不得加拿大總理卡尼(Mark Carney)說美國答應的協議只是用鉛筆寫，隨時會擦掉。這些西方盟國只能多和中國親近，以作平衡。

 

於中東呈敗象，撐以國自削地位

 

　　第四，建國同志誤信讒言，無端轟炸伊朗，聲稱要把她炸回石器時代，怎料伊朗不但仍存在，且武器生產力旺盛，反把美國在中東的軍事基地破壞殆盡，又控制著霍爾木茲海峽，美國就算嘴巴上不認輸，但在糧雖未絕、彈卻已盡的條件下，其敗象已呈的面目已展露無遺。她的中東小弟付了錢，美國卻無能保護，紙老虎形象突出。

 

「川建國」自傷九式，中國奮發圖強起飛

特朗普誤信讒言硬攻伊朗，令不少美軍無辜犧牲。(AP)

 

　　第五，以色列在加沙進行種族滅絕，美國卻支持以色列。經此一役，美國的道德地位急劇下降。失去了軟實力，美國影響力損耗甚巨，在地緣政治中，中國是直接得益者。

 

　　第六，美國素來標榜民主、法治，建國兄對此似乎無甚興趣。他以身示教，證明在美式民主制度下，如此奇葩的人辦竟可一而再當上總統，身邊還引來一批奸臣當道。司法部長的功能竟是保護建國同志的利益，使他可免受到愛潑斯坦案的衝擊。這些又難免啟人疑竇：美式民主、法治是否有價值？

 

美制裁科技發展，中國自成體系

 

　　第七，建國同志對中國科技發展一直深以為懼，各種制裁、禁止出口等手段層出不窮，但搞了這麼多年，卻迫使了中國自力更生、自成體系。根據《自然》雜誌的統計，高端科技論文中國產量世界第一，專利權申請項目世界第一，幾年前美國的科技界還認為中國人工智能(AI)落後美國起碼半年，現在卻說相差只有幾秒鐘，再加上美國失策，AI十分需要的供電量，中國近乎三倍於美國。搞成如此局面，建國同志功不可沒。

 

「川建國」自傷九式，中國奮發圖強起飛

中國AI發展迅速，無懼美國各種制裁手段。(AP)

 

　　第八，教育決定國力的未來，美國的大學本來獨步天下，但建國兄對大學似頗為厭惡，名氣愈大的他愈要削其經費、捕其學生，再加上反華，華裔教授棄美回流者眾。此消彼長，中國的高校實力大有增益，有此「川建國紅利」，中國的大學追上美國可期矣。

 

　　第九，若非建國同志步步緊逼，中國未必會警覺稀土不可隨便出口，也就不會建設制度把它控制住，現時中國便不會有了一把鋒利的寶劍，談判時所向披靡。

 

　　以上九種，只是中期報告。建國兄尚有兩年多的任期，他能否再接再厲對中國作出更大貢獻？吾人可寄厚望焉。

 

「川建國」自傷九式 中國奮發圖強起飛

 

（本文原載於9月4日《香港經濟日報》）

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#中美關係#特朗普#川建國#單極霸權#貿易戰#美伊戰爭#科技發展#AI#教育#稀土
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