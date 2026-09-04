債券市場近期劇烈波動之際，投資者正等待兩組可能影響美聯儲局決策的關鍵美國數據：周五（4日）晚公布的8月非農就業報告，以及9月11日發布的8月消費者價格指數(CPI)，但誰為重？

在美國銀行看來，這兩項數據在9月15日至16日美聯儲局議息會議中的分量並不相同。該行認為，非農就業報告更像是「開胃菜」，真正決定美聯儲局是否加息的「主菜」仍是CPI。

加息與否還看CPI

美國銀行分析師周三（2日）表示：「非農不太可能成為9月加息的決定性因素。一份顯著疲軟的報告可能降低加息概率，但CPI仍是決定美聯儲局是否兌現加息的關鍵數據。我們維持9月加息的判斷。」

目前市場預計，8月CPI按年增幅為3.4%，與7月持平。不過，在美伊戰爭帶來的通脹壓力尚未消退的情況下，實際數據仍可能高於預期。

就業市場本身也出現降溫跡象。9月2日公布的「小非農」ADP數據顯示，美國企業8月新增私人就業3.8萬人，低於經濟學家預期的4.8萬人，創7個月來最低增幅。

美國銀行因此認為，除非周五公布的非農數據出現明顯的下行意外，否則就業報告很難成為9月FOMC會議爭論的最終決定因素。該行尤其強調，通脹仍然是當前美聯儲局更關注的問題。

這一判斷與市場此前對就業數據的反應形成對照。7月美國非農就業減少2.3萬人後，市場一度下調9月加息預期；但美國銀行隨後仍堅持認為，美聯儲局今年將繼續加息，並預計9月啟動加息周期。

美聯儲局主席沃什將美國勞動力市場描述為總體穩定、與充分就業相符，同時強調通脹仍高於美聯儲局目標。在美國銀行看來，只要就業數據沒有出現非常明顯的惡化，9月FOMC會議的政策討論就仍將主要圍繞通脹展開。

彭博經濟研究團隊分析師Anna Wong、Andrew Sacher和Eliza Winger表示，沃什在Jackson Hole發表的鷹派講話提高了9月加息的可能性，也改變了市場解讀未來一周經濟數據的方式。

非農料弱，惟影響力降

三位分析師指出：「8月就業報告仍將是頭條數據，但我們預計其表現可能乏善可陳，而這次它的影響力可能不如往常那麼大。」

他們進一步解釋稱，沃什已經將勞動力市場描述為狀況良好，並指出就業增長疲軟往往更多源於人口結構因素，而不是經濟衰退的跡象。

這意味著，即便8月非農表現偏弱，只要沒有出現明顯超出預期的惡化，市場仍需要等待9月11日的CPI來判斷美聯儲局是否會兌現9月加息。

前日亞洲市場均跌，獨港股午後V彈，可能是昨（3日）文結語為：美國的就業數據超弱，或被製造到超弱。今晚就知。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）