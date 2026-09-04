特朗普救不了美國債息？

大約一個月前，我在本欄寫過兩篇關於美國10年期債息的文章，一篇題為「10年債息兩『亡亡』？」，另一篇則題為「信特朗普為債息救亡？」。

當時的背景是美伊再爆發衝突，令油價急速上升，市場對美國今年內的加息預期，開始變得愈來愈一致。當時的美國10年期債息已經升上4.7%水平，而30年期長債息更升至5.17%，兩者都創了近10年的新高。

誰不知，一個月後，美國債息持續攀升，10年期債息一度升破4.8%水平，過去兩日稍稍回落，但仍然企穩4.75%左右水平。

而我所指的「10年債息兩『亡亡』」，就是指美國債息不斷攀升，不但會令美國經濟「亡」，環球經濟也會受累而「亡」。不過，我自己又不是太悲觀，因為我信特朗普會為債息救亡，因此，就有了第二篇文章。

美國債息持續攀升，暫時特朗普也束手無策。(Shutterstock)

而特朗普也確實有為債息救亡，其中當然是想盡快解決美伊戰事。只可惜，伊朗確實是一個難纏的對手，特朗普先以硬功，即是用槍炮來恫嚇，結果不奏效，甚至連彈藥也不夠用。

於是，特朗普又使出一招軟功，就是用經濟制裁來迫伊朗就範；最後甚至是軟硬兼施，即是又以槍炮威嚇。但到截稿時，雙方仍然未能達成任何協議。

我仍然堅信，對於壓低美國債息一事，特朗普比任何人都心急！因此，財政部才會加大回購國債的規模（由單次20億美元加倍至40億美元），透過發行短期國債，在市場回購長債（10年期至30年期長債），以壓低長債的孳息率。

我當時文章的結論是，我肯定特朗普會壓低美國債息，但他能否做到，仍是未知之數！現在看來，效果真的一般，因此，當美國聯儲局主席沃什在上月底出席全球央行年會(Jackson Hole)時發表了頗為鷹派的言論後（認為通脹未有明顯放緩，聯儲局的責任是打擊通脹），美債的孳息率就一度急升。

我相信，現在幾乎已經可以肯定，美國債息已經是易升難跌了，因為現在連政府干預也無補於事。大家都預期，今個月中聯儲局議息時，加息的機會已經超過五成（一度升至七成左右）。

美國尤其是特朗普要捍衛債息，最重要原因當然是美國要負擔的發債支出會因為息口上升而變得更沉重。試想想，現在近40萬億美元的債務水平，債息每升0.5%，利息支出就已經是2000億美元了，這還未計「兩亡亡」的另一亡，即環球其他經濟體也會受拖累呢！

或許，唯一仍可以拯救美國的人就是新任聯儲局主席沃什，他仍可以透過擴大聯儲局的資產負債表去壓低長債息率，即是所謂的量化寬鬆貨幣政策。但按過去的言論，他似乎不贊成政府干預。

不過，截稿前的種種跡象又顯示，連沃什都開始放軟口徑，以偏鴿的口吻去闡釋聯儲局的政策。到底有沒有效用，大家拭目以待吧！