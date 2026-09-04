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首爾，比韓流更熱的投資熱
理財智慧

首爾，比韓流更熱的投資熱

財智談
陳家揚
財智談

　　本想趁暑假尾巴，在開學前全家出擊一轉南韓，怎料臨時接到一個重要項目，只好把行程押後。研究機票酒店時，自然留意韓元。2026年，美元兌韓元一度突破1500，對香港旅客而言，首爾似乎便宜；但對當地出口企業來說，弱韓元卻有另一重意義。

 

　　人工智能熱潮下，市場焦點多數落在Nvidia，但伺服器背後需要大量高頻寬記憶體（HBM），Samsung Electronics、SK Hynix正站在供應鏈重要位置。全球科技資本開支增加，帶動記憶體需求、出口和盈利，弱韓元亦利出口企業。韓股升勢因此不只是概念炒作，背後有盈利支持。

 

首爾，比韓流更熱的投資熱韓股升勢不只是概念炒作，背後有盈利支持。（Shutterstock）

 

 

　　KOSPI在2025年大幅上升，今年升勢一度延續。更值得留意的是，股市熱潮開始走進生活。韓國散戶有「螞蟻投資者」之稱，證券帳戶、孖展融資都曾增加，投資課程亦漸普及。當身邊的人開始賺錢，投資便由財經新聞變成日常話題。

 

　　科技股最初上升，是因為需求增加、盈利和現金流改善，價格有基本因素支持；但當股價上升令更多散戶入市，甚至借錢追貨，市場便出現另一種力量。盈利推高股價，股價再推高信心，吸引資金和槓桿，又反過來推高股價。

 

　　兩種上升看似一樣，風險卻不同。前者要看產業需求能否持續，後者更要留意價格停止上升後，槓桿會否放大跌幅。今年韓股曾急速調整，產業趨勢未必逆轉，但市場價格可以跑得比企業盈利更快。當盈利推動股價，投資者看的是基本因素；當股價反過來推動信心和借貸，市場便可能走在基本因素前面。

 

　　南韓之旅雖未成行，我反而在安排行程時看到，一股科技浪潮如何由數據中心傳到工廠、企業盈利和股票戶口，再改變家庭承受風險的意欲。首爾書店當眼位置的投資書、年輕人談論股票，以至投資課程的熱度，都是資產市場進入生活後留下的痕迹。

 

　　好產業與好投資之間，始終還隔著一個買入價格。上一次一家人遠遊，是三代同遊河口湖；這一次因工作臨時擱置，反而多一份期待。下一趟若能一家四口踏足首爾，除了韓燒、明洞和樂園，我也想親身看看，這股比韓流更熱的投資熱，究竟走進普通人的生活有多深。

Tags:#財智談#南韓#首爾#韓元#股市#KOSPI#科技股#人工智能#半導體產業#記憶體#高頻寬記憶體#三星電子#SK海力士#出口經濟#弱幣#散戶#孖展融資#投資熱潮#投資課程#槓桿風險#市場調整#資本開支#全球科技投資
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