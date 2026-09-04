北海道定山溪「翠巖」｜開箱「I人天堂」溫泉旅館：7間客室全部設有私人溫泉、於房內吃早晚餐（職員不會入房）、免費飲品小食自己拎

秋天去日本玩，大家應該都會計劃住一兩晚溫泉酒店吧。這次想跟大家分享北海道定山溪「翠巖」的住宿體驗，最初選擇這間高級溫泉旅館的主要原因，是因為它比較新（2022年8月開業）及房內有很大的私人溫泉。住完之後，覺得它跟一般傳統日式溫泉旅館很不同，沒有很多很多職員跟你說「歡迎光臨」、「歡迎回來」、「晚安」等等，亦不同跟你介紹房內及館內的設施，踏入大堂後，職員甚至於不會跟你有眼神的接觸（但當然你有任何問題他都會解答及處理）。老實說，最初不是太習慣，但住了一晚之後，感覺非常好，很想推介給所有「I人」入住！

「翠巖」是「第一寶亭留」最新的溫泉旅館，集團在定山溪還有其他溫泉酒店，包括翠山亭、翠蝶館、廚翠山等。「翠巖」的賣點，就只得7間客室，設計各有不同，面積818-1,356呎，非常寬敞舒適。所有客室都設有露天風呂或展望風呂（當然是溫泉！），其中有2間客室更設有日本人近年最愛的桑拿！客室亦設有飯枱，方面選擇於房內用餐的住客。

「翠巖」定山溪溫泉一個頗隱蔽的位置，單看外觀，未必感覺到是間高級溫泉旅館。（攝影：Katty）

踏入「翠巖」的一刻，完完全全感受不到「高級」的氛圍，老實說，我有點意外。櫃台的職員沒有笑容，這點更意外！其實我亦不喜歡太熱情的日式款待，所以，我只是感到「意外」，沒有失望或不快。職員跟我們簡單介紹館內的設施，就把房卡交給我們，可以自行入房。最吸引我眼球的，是櫃枱上的「線香花火」！重點不是免費任取，而是代表著：這裏可以玩線香花火！（現在很多地方都不能玩啊！）

從2樓往下看的大堂。職員只得一個，而且不是常常站在這裏，「I人」應該很高興，不用有眼神接觸！（攝影：Katty）

我最興奮就是見到這盤線香花火，很久沒有玩過了，因為很多地方都不能玩！順便介紹一下，這不是便利店幾百円就買到的線香花火，這是「筒井時正玩具花火製造所」的出品，每盒要1,000円，一盒只得15支，貴嘢！（攝影：Katty）

酒店沒有電梯，不想行樓梯的話，請選擇1樓（地面）的客室，這個轉角位就是2樓，3樓就要上多半層。如果有大型行李的話，放心，可以請職員幫忙！（攝影：Katty）

我們一行4人，因為不想「孖鋪」，所以訂了兩間房──位於3樓的「胡蝶」及「秋風樂」，亦是最平的其中兩間，每房兩人入住的話，包早晚餐，最平每人每晚43,450円。其實7間房的租金差距不大，最貴是1樓的「東遊」，面積最大（1,356呎），設有閣樓、露天風呂及私人影院，最平每人每晚50,050円。

302號房「胡蝶」是corner suite，採光度比較高，我們於7月入住，窗外一片綠油油，10月的話，應該是紅葉景色，冬天當然變成白茫茫的雪景。（攝影：Katty）

「翠巖」的其中一個特色，是職員不會進入客室，在客人check-in前會預先調校好溫泉的水溫，亦會在餐枱上預備好白酒及水果供客人享用。（攝影：Katty）

床褥非常寬闊，就算每張睡兩個成年人都可以有很多空間！（攝影：Katty）

床上早已放好4款以不同材料製成的枕頭，包括蕎麥殼、羽絨、塑膠軟管及聚酯纖維，可以逐個試勻，再揀一個合適的使用。（攝影：Katty）

房間內的私人溫泉非常寬敞舒適，就算2-3個人同時泡湯都無問題！（攝影：Katty）

浴室內放置了DHC Olive Gold系列的護膚品讓客人使用。（攝影：Katty）

北海道濕度比較低，酒店非常體貼地為客人準備了有馬油及美肌成分的面膜。（攝影：Katty）

作為一間高級溫泉酒店，配備Dyson小家電是基本操作吧！（攝影：Katty）

這間是303號房「秋風樂」，面積有969呎，比「胡蝶」大108呎，間格亦有點不同；溫泉與客廳中間設有一面玻璃（梳化後面），可以看到溫泉內或房內的狀況，朋友或家人怕尷尬的話，當然可把窗簾關上。（攝影：Katty）

入住「翠巖」的客人，都會得到「第一寶亭留Premium Access」，只要拿著房卡，就可以免費享用第一寶亭留集團於定山溪內的多個設施，包括使用翠山亭、廚翠山１、翠蝶館等溫泉酒店的大浴場（「翠巖」內沒有大浴場）。第一寶亭留近年在定山溪開了多間餐廳，包括gelato及pizza店「雨ノ日と雪ノ日」、麵包店「エクスクラメーションベーカリー（Exclamation Bakery）」、cafe「ハレとケ洋菓子店（Haretoke洋菓子店）」等，我全部都幫襯過，全部都好好食，特別是Exclamation Bakery，麵包控絕對不能錯過！拿著「第一寶亭留Premium Access」，就可以於check-in後（最早3pm）及check-out前（最遲11am）免費任食gelato，Exclamation Bakery及Haretoke洋菓子店內的飲品亦是免費！

每位「翠巖」的住客都會分配一個小皮包，除了可以放房卡及手機，去到餐廳或酒店show一下就可以享用「第一寶亭留Premium Access」的優惠。（攝影：Katty）

「雨ノ日と雪ノ日」的gelato是區內的名物，可以任食的話，不妨多試幾款口味！（攝影：Katty）

夏天的時候，在「Haretoke洋菓子店」可以食到「森乃百日氷」的刨冰。雖然刨冰要付費，但飲物卻是免費。（攝影：Katty）

「Exclamation Bakery」的麵包非常出色，但這次沒有時間吃，這照片是3年前的秋天時拍的，很懷念！（攝影：Katty）

晚餐方面，有很多很多選擇，可以去集團不同的溫泉酒店享用懷石料理、自助餐、鐵板燒、法國料理或燒肉等。「I人」首選當然是留在房間內吃，不過只得一個menu，就是「翠巖shabu-shabu」。因為尊重客人的私隱，職員不會入房，而是透過「神秘門」（我改的）放下食材及餐具，自己在房內慢慢吃。順帶一提，「翠巖」可以提供免費的接送服務，車大家去吃晚餐（當然是集團內的餐廳），自駕遊的「司機」（如我），都可以放心飲酒！

我們沒有選擇在房內吃晚餐，只揀了最平的「定山溪精肉店」燒肉晚餐，味道不差亦不算太好，因為有「第一寶亭留Premium Access」，可以免費獲得一杯飲品，更可以選擇啤酒！（攝影：Katty）

晚飯後，最最最開心的活動就是可以在酒店外的空地盡情地玩線香花火！（攝影：Katty）

酒店附近比較暗，抬頭就看到一片星空，很漂亮！（這是用iPhone 14拍的！）（攝影：Katty）

酒店設有飲品及零食corner，有各式各樣的飲品、啤酒、酒精飲料、汽水、茶、雪條、米餅等，可以隨便拿回房慢慢吃喝。（攝影：Katty）

如果想到集團其他溫泉的大浴場的話，可以換上房內的浴衣。（攝影：Katty）

早餐方面，其實都有很多選擇，更可以改成午餐，check-out之後去「Exclamation Bakery」吃漢堡包或「雨ノ日と雪ノ日」吃pizza，不過我們就揀了在房內吃。同樣，職員不會送入房，只透過「神秘門」傳送給我們。早餐很豐富，有一整條方包（很新鮮很好吃！）、色彩繽紛的新鮮蔬菜沙律、暖胃的雜菜麵豉湯、雞蛋、牛奶、乳酪，健康又美味。

位於大門旁的「神秘門」，職員就是將早餐放在這個小空間內，讓住客自取，我真心覺得很適合「I人」入住！（攝影：Katty）

夏天的北海道，蔬菜非常新鮮又美味，看到如此色彩繽紛的沙律，令人食慾大增！（攝影：Katty）

翠巖

網址：https://suigan1.com/honkan/