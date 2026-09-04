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將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演
Jetso
著數優惠

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:UNY

　　將軍澳UNY將於9月12日以新面貌登場！佔地3.4萬呎的UNY將軍澳店，以日本時令水果、日本產精肉及即製壽司三大主題區吸客，對比之前最大分別，千色Citistore集中於同一空間，顧客輕鬆能完成全盤補給。為慶祝開幕，9 月12日有日本專業和牛切割師傅專程來港示範、吞拿魚解體秀，以及推出日本和牛85折、小家電激減$99等一系列優惠及活動。

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

 

三大主打食材區

 

　　新店主打日本北海道豚肉及和牛，精選「北海道肉之國」（にくのくに北海道）品牌，豬隻在北海道純淨水質與清涼氣候下飼養，飼料天然無添加激素。牛迷一定要留意北海道黑毛和牛專區，即場選購北海道黑毛和牛更有85折優惠。

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

日本專業和牛切割

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

日本no.1豐後牛頂級品牌 —「大分和牛」

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

北海道肉之國豚肉

 

　　壽司部「上三鮨」選用日本優質米製作壽司飯，新開期內限量發售新鮮即製藍鰭吞拿魚壽司剌身，包括大滿足拖羅丼$128/盒、吞拿魚壽司盛盒 (6件) $128/盒、吞拿魚中拖羅刺身小卷盛盒 $178/盒、 築地風吞拿魚太卷 $108/盒，售完即止。

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

 

　　中秋節就到，日本直送新鮮蔬果食材送禮自用首選，日本山梨縣月兔香印提子特價$149/房、日本北海道珍寶帶子肉特價HK$148/件、播磨灘急凍蠔肉(可生食) 特價$79/件，豪華絢卵(10隻) 只需要$20！

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

日本山梨縣月兔香印提子 HK$149/房 (標準價HK$169)

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

豪華絢卵(10隻) HK$20/件(標準價HK$29.9)

 

多個特色專櫃

 

　　UNY將軍澳店有多個特色專櫃，「君蘭麵包廠」多款港式傳統麵包及西餅、烘焙甜點「Italian Tomato」、特色專櫃精肉專櫃「Classic Deli」則雲集世界各地進口優質肉類產品，特別推介「澳洲黑安格斯牛肉」，而本薑好物專櫃搜羅一系列香港本地設計及製造的特色品牌。

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

UNY將軍澳店「君蘭麵包廠」

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

 

開幕日和牛85折

 

　　UNY將軍澳店將於9月12日開幕當天舉行精彩節目，香港花式劍球協會及表演隊「劍玉兄弟」表演花式劍球（劍玉けん玉）。日本專業和牛切割師傅亦專程來港，即席示範北海道黑毛和牛的細緻分割，並由專人即時烹調供現場試食；即日選購該和牛可享85折優惠，而9月30日前於精肉專櫃購買任何產品，亦可獲9折優惠。

 

　　當日職人即場剖開巨型吞拿魚，更設有稀有部位競投環節，顧客除了可參與競投，更可選購限定發售的稀有部位！開幕日另有不同的試食活動，包括日本香川金時番薯、專業侍肉師示範切割油香細滑的西班牙火腿。

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

 

　　將軍澳UNY 9月12日起至10月8日舉行《賞味享樂嘉年華》，精選品牌有不同主題慶祝活動！ 

　　•    9月12至13日「愉快動物餅獅兄見面會」，品牌吉祥物「獅兄」派發小禮物 

　　•    9月19日「香記咖啡香式奶茶」舉行沖泡示範免費試飲

　　•    9月19日日本料理達人Kei San以日本產雞蛋製作美食及提供試食

　　•    10月1至4日日本知名乳製品與芝士品牌 EMINA吉祥物見面會及試食環節

　　•    10月2至8日場內購買益力多產品滿$48或以上，可免費參與益力多主題夾公仔機遊戲

 

千色Citistore優惠

 

　　UNY將軍澳店對比之前最大分別是，千色Citistore搬到UNY同層，從原有貨品及寄賣專櫃中甄選較切合區內家庭所需的家品、寢室用品、廚具、家庭電器及旅行用品。 9月12日至9月24日限定家品優惠，大家可以$99激安價入手伊瑪牌『雪釜』五層內鍋快思邏輯電飯煲 (1.5公升)、伊瑪牌1700W 燒烤派對電火鍋、Toshiba 東芝智能蒸氣焗爐 (20公升  黑色) 、ODOYO Magic Punch Lite 超輕巧隨身按摩槍，每款限量5件！9月12日至13日、19日至20日購物滿$288，送韓城午餐肉一罐（價值$32.9）。

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

Toshiba 東芝智能蒸氣焗爐 (20公升  黑色)

 

將軍澳UNY重開︱3.4萬呎日式超市9.12開幕＋日本和牛85折＋小家電激減$99＋藍鰭吞拿魚切割表演

伊瑪牌1700W 燒烤派對電火鍋

 

　　9月12日至20日舉行的「集印獎賞遊戲」期間，顧客於千色Citistore及UNY將軍澳店集齊6款印章，連同即日消費單據，即可到收銀台換領大阿蘇牛乳（200毫升）1盒及HK$5優惠券兩張。每日限量發放，先到先得。另外，顧客成功於CU APP登記參與活動，於活動期內到UNY及千色Citistore將軍澳店購物，累積消費最高的20位會員，即有機會獲得豐富禮品。頭３位累計消費金額最高參加者，將有機會獲得雙人來回越南機票一套。

 

UNY將軍澳 9.12 開幕日

日期：2026年9月12日（星期六）

地點：將軍澳欣景路新都城中心二期 UG036

時間：2pm-6pm 

 

UNY將軍澳「賞味享樂嘉年華」

日期：2026年9月12日至10月8日

地點：將軍澳欣景路新都城中心二期 UG036

 

Tags:#UNY#將軍澳#超市#開幕#著數優惠#Hotdeals#千色Citistore#Jetso
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