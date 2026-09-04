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AI故障︱OpenAI、Claude及Grok故障啟示！三大後備方案︰資料保存、確認團隊熟悉流程、人工接管對策
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AI故障︱OpenAI、Claude及Grok故障啟示！三大後備方案︰資料保存、確認團隊熟悉流程、人工接管對策

AI實戰室
Leonard Lam
AI實戰室

　　三個主流人工智能平台在同一晚先後出現故障，最值得留意的，不是哪一家輸了這場比賽，而是我們對人工智能的依賴，是否已跑在風險準備之前。人工智能可以是能幹的同事，但如果它突然請病假，你的工作還能繼續嗎？

 

　　晚上，公司的自動客服停止回覆，報價流程卡在半途，正在整理的文件只剩下一個轉動不止的圓圈。有人第一個反應是重新整理頁面，有人轉用另一個平台，也有人望著螢幕，才發現原來整個流程之中，沒有一個人知道下一步應該怎樣做。

 

　　這不是假設。九月三日晚上，OpenAI、Anthropic及xAI的人工智能服務在相近時段先後出現故障。三宗事故的時間重疊超過一小時，香港不少使用者正好在工作或處理私人事務。

 

三位AI同事，同一晚請病假

 

　　根據各公司的官方狀態紀錄，Claude約於香港時間晚上九時二十六分出現多個模型錯誤率上升，受影響範圍包括Claude網站、應用程式介面、Claude Code及Cowork，至翌日凌晨零時十六分左右結束。

 

　　Grok約於晚上九時三十分出現模型故障，網頁版、X內的Grok、手機應用程式及部分應用程式介面均受影響，約於凌晨一時後恢復。OpenAI則在晚上十時四十三分左右開始錄得ChatGPT及Codex錯誤增加，至凌晨零時五十五分宣布問題已解決。

 

　　時間接近，不代表三宗故障一定源於同一原因。真正值得我們留意的是：當最多人認識的幾位「AI同事」先後請假，另一個人工智能帳戶未必就是完整答案。

 

停下來的，不只是聊天室

 

　　數年前，聊天機械人失靈，最多只是少了一個問問題的工具。今天，人工智能已進入寫電郵、翻譯、搜尋資料、準備簡報、整理會議、編寫程式及回覆顧客等工作。它仍然是輔助工具，卻已經接通愈來愈多日常程序。

 

　　對一般市民而言，影響可能只是行程未能整理、英文信未能即時修改，或者健康、理財及法律資料查到一半。對公司而言，情況可以更直接：客服沒有回覆、文件未能生成、自動流程停在中間，下一個部門卻仍然等著上一個步驟的結果。

 

　　這有點像一位非常能幹的同事突然請病假。他平日做事又快又準，久而久之，大家把工作全部交給他，連密碼、步驟和判斷方法也只有他知道。他不在的那一天，公司才發現，問題不是少了一個人，而是沒有人能夠接手。

 

最危險的不是斷線，而是沒有人接手

 

　　人工智能故障通常會修復，但人的能力不會在服務恢復後自動回來。若一名員工每封電郵都由人工智能起草，每份資料都由人工智能整理，每個決定都等人工智能建議，真正的風險便不再只是停機數小時，而是人逐漸失去理解工作、核對內容和作出判斷的能力。

 

　　問題不在人工智能本身，而在使用方法。計算機普及後，人不必每天心算長數；導航普及後，人也毋須背熟每條街道。但涉及顧客、收入、期限或公司聲譽的核心工作，總要有人知道目的地在哪裏，也要有人在導航失靈時懂得轉路。

 

後備方案，不只是多開一個帳戶

 

　　準備另一個人工智能平台，確實可以減少單一供應商故障的風險。不過，今次幾個大型平台在同一晚先後出現問題，也提醒我們：多一個帳戶只是一層保護，不是完整的應急方案。況且，把公司或客戶的敏感資料臨時搬到另一個平台，也可能帶來新的私隱風險。

 

　　公司更需要保留一條簡單的人工接管路線。不是每項工作都要準備兩套流程；不重要的工作，等服務恢復也可以。但對客、收款、交付及有死線的核心工作，至少要有人知道如何暫停自動程序、找回原始資料，以及用最基本的方法完成必要部分。

 

今晚可以做的三件事

 

　　第一，把重要的提示、原始資料、草稿及完成版本保存在人工智能平台以外。聊天紀錄方便，但不應成為唯一副本。

 

　　第二，選一項最依賴人工智能的核心工作，請同事不用人工智能做一次。目的不是回到石器時代，而是確認團隊仍然知道流程、標準及誰有權作最後決定。

 

　　第三，有技術能力的公司，可為合適而低風險的工作評估本地運行工具，例如基本搜尋、分類或整理；但毋須幻想一部辦公室電腦可以取代所有雲端人工智能。沒有本地部署，也至少應有人工接管方案。

 

　　人工智能偶爾請病假，並不可怕。可怕的是它不在時，全公司才發現沒有人記得工作怎樣完成。

 

　　真正可靠的人工智能策略，不是永不故障，而是故障時仍能運作。下一次畫面上的圓圈轉個不停，你的工作會一起停下來，還是有人知道下一步？

 

Leonard Lam
香港AI培訓學院
https://www.hkai-solve-academy.com/

Tags:#OpenAI#Claude#Grok#人工智能#數碼創科#AI #AI故障
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