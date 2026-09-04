曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

英超今個夏天再次以實際行動證明，仍然是全球最富有的足球聯賽。根據多家國際媒體統計，英超20支球隊於今個夏季轉會窗合共投入超過34億鎊，打破去年創下的歷史紀錄，連續兩年刷新世界足壇單一聯賽的轉會支出新高。

更值得留意的是，英超球會之間的直接交易比例持續上升，不少豪門寧願支付溢價，大量交易發生於英超球會之間，反映各隊愈來愈重視即戰力，而非單純追求海外市場的潛力股。

如果將今個夏天與過去三、四年相比，可以發現市場方向正在轉變。數年前，車路士帶頭掀起年輕化革命，阿仙奴和曼聯亦大舉投資未來潛力。但到了2026年夏天，各大豪門開始重新追求即戰力和成熟度。現今英超競爭之激烈，每一個位置、每一筆投資，都希望即時產生效果。

而開季兩輪聯賽後，這種差異已逐漸浮現。阿仙奴和利物浦由於架構成熟，因此很快進入節奏；曼城、車路士及曼聯則因為陣容變動較大，仍然處於不同程度的磨合期。這也說明一個老生常談卻經常被忽略的道理：轉會窗贏家，不一定是聯賽贏家。

阿仙奴：從挑戰者走向奪冠熱門

過去幾年，阿仙奴的轉會策略一直相當清晰。

2023年夏天，阿仙奴豪擲超過2億鎊，當中以破球會紀錄簽下迪格蘭賴斯最受矚目；其後幾個轉會窗持續補強，逐漸建立起今日的爭冠骨幹。今個夏天，球會再以約7500萬鎊簽入般奴基馬雷斯，並羅致干沙、軒卡比及佐利斯等球員。

相比重建時期的大規模收購，今次更像是精準升級。

般奴基馬雷斯加盟後，與賴斯及奧迪加特組成極具競爭力的中場鐵三角。賴斯負責防守覆蓋，般奴負責控制節奏，奧迪加特則專注進攻創造，三人職能分明，理論上已不遜色於任何歐洲豪門。

阿仙奴今夏最可惜的或許是放走托沙特。比利時人上季聯賽貢獻6球6助攻，雖非絕對主力，卻是阿迪達麾下最可靠的輪換球員之一。當爭冠進入白熱化階段時，這種能改變戰局的後備兵往往價值連城。

更重要的是，阿仙奴沒有因為補強而改變球隊原有架構。沙卡、奧迪加特、沙利巴、加比爾等核心已合作多年，團隊默契是目前英超最佳之一。從開季兩輪的演出可見，槍手已經不再是幾年前那支仍在尋找方向的年輕球隊，而是一支懂得如何控制比賽的成熟勁旅。

曼城：一次全面的新舊交替

如果阿仙奴代表穩定，那麼曼城則代表在穩定中重建。

過去數年，曼城每個夏天的轉會工作大多圍繞局部調整，從夏蘭特到杜古，都是在原有班底上作出補充。然而今個夏天，情況完全不同。

球會以1.25億鎊簽入安素費南迪斯，再以超過1.1億鎊收購艾利洛安達臣，同時引進多名年輕新秀，投資規模遠超近年水平。

曼城今夏最令人意外的收購，或許是天價簽入安達臣。這名英格蘭中場上季於英超交出4球4助攻，同時貢獻逾60次攔截及40次截斷傳球，攻守俱佳，具備成為新世代全能中場的潛質。

但另一方面，洛迪、貝拿度施華、史東斯及阿基等功臣先後離隊，意味過去十年的冠軍骨幹開始逐步拆卸。

但安素或許是世界級中場，但洛迪留給球隊的不只是技術能力，更是多年建立的戰術理解和領導作用。這類價值往往無法立即透過轉會市場補充。

因此開季兩輪比賽所見，曼城依然擁有強大控球能力，但流暢度和穩定性與巔峰時期相比仍有距離。這可能是一支未來極具威脅的球隊，但現階段仍未到最佳狀態。

車路士：終於重拾豪門該有的態度

過去四年間，車路士幾乎成為歐洲轉會市場的代名詞。

新財團入主後，球會累計投資接近10億鎊，大量年輕球員湧入史丹福橋。然而巨額開支並未帶來相應成果，甚至一度出現陣容失衡和更衣室管理問題。

今個夏天，車路士終於呈現較成熟的方向。

球會斥資約1.17億鎊從維拉收購摩根羅渣士，同時引入門將馬天尼斯，並成功以1.25億鎊高價出售安素費南迪斯予曼城。

摩根羅渣士上季聯賽貢獻10球6助攻，兼具推進、創造力和防守投入度。相比車路士過去熱衷收購潛力股，這次引進已證明自己的英超即戰力，顯然更具實際價值。

羅渣士已經證明自己具備英超頂級水準，而馬天尼斯更是即戰力代表。相比從前不斷購入18、19歲新秀，今年的車路士明顯更重視功能性。

不過，藍軍最大的考驗仍然不是轉會，而是沙比阿朗素如何將龐大陣容整合成一支真正有競爭力的球隊。其中引入門將馬天尼斯、佐敦軒達臣和韋碧克年過30的球員，就是注重了三線平衡外的經驗因素。畢竟過去幾年的問題從來不是缺乏人才，而是未能找到最佳組合。

利物浦：再度大手收購博反彈

近兩季的利物浦逐漸展現與曼城、車路士同級別的購買力。

去年以破紀錄價錢收購伊沙克後，今年再以最高達1.23億鎊的代價簽入巴黎聖日耳門翼鋒巴高拿。

不過，利物浦與其他豪門最大的不同，在於他們從不為買而買。

巴高拿既可即時增強邊路爆發力，同時亦被視為未來接班沙拿的重要人選。這筆交易既符合短期需要，亦兼顧長遠發展。

當外界焦點集中於巴高拿身上時，利物浦借入阿拿奧祖其實更值得關注。這位烏拉圭國腳擁有歐聯及大賽經驗，一旦融入體系，隨時成為今夏最具性價比收購之一。

更重要的是，利物浦核心架構幾乎沒有改變。球隊不需要重新建立體系，新球員只需融入既有打法即可。

但開季兩輪比賽，利物浦展現出的節奏並不出色，伊拉奧拿如果未能迅速找到贏波方程式，恐怕會面對更大壓力。

曼聯：買誰不重要 重要是買對

若論今夏最難評價的球隊，曼聯或許榜上有名。

球會先後引進巴利巴及泰利文斯，希望改善中場控制力和活力。從球員質素而言，兩筆收購都相當合理。

然而，這其實與過去數年的劇本非常相似。

卡斯米路加盟時被視為救世主；其後烏加迪加盟時亦被寄予厚望。如今輪到巴利巴和泰利文斯。

曼聯今夏最大敗筆並非買錯人，而是未有徹底處理進攻問題。當競爭對手紛紛提升鋒線質素之際，紅魔鬼依然寄望舊有班底，爭冠差距恐怕未見明顯縮窄。

但曼聯的核心問題始終存在，那就是缺乏清晰足球身份。

開季兩輪比賽，中場確實有所改善，但球隊進攻推進和防守保護依然未見高度統一。其實新加盟的泰利文斯和舊將般奴在球隊結構上是同一角色；換言之，曼聯今夏未必買錯人，但是否真正解決問題，仍需看卡域克的戰術和排陣，要時間證明一切。

總結今個夏天的英超轉會市場所見，豪門的經營思維正在慢慢改變。

大家仍然願意花錢，但比過去更講求效率；仍然追逐巨星，但更重視球員是否適合自己的體系。

然而，聯賽只進行了兩輪，現在便判斷誰是贏家、誰是輸家，明顯言之尚早。

歷史上有太多例子證明，最成功的轉會窗不一定贏得冠軍；同樣地，轉會市場平平無奇的球隊，也有機會笑到最後。

再好的球員，也需要教練去整合；再豪華的陣容，也需要時間建立默契。阿迪達之於阿仙奴、哥迪奧拿昔日之於曼城、高普之於利物浦，其成功核心從來不只是轉會市場，而是清晰的足球理念和長期規劃。

本週焦點

本週英超焦點戰，將由阿仙奴在酋長球場迎戰車路士。

單從現階段狀態分析，阿仙奴無疑較值得看高一線。

原因首先在於成熟度。阿仙奴目前的主力框架已合作多年，無論沙卡、奧迪加特、賴斯或加比爾，都對阿迪達的戰術要求瞭如指掌。即使今夏加入般奴基馬雷斯等新援，亦只是補強原有體系，而非重新建立體系。

相反，車路士今夏雖然引援質素不俗，但球隊仍在尋找最理想組合。摩根羅渣士、馬天尼斯等新兵固然具備實力，但攻守平衡和整體默契仍未完全成形。

其次，阿仙奴近兩年最大的進步，在於比賽控制能力。以往面對強隊時容易受對手節奏牽制，如今卻愈來愈懂得掌握比賽主導權。車路士雖然個別球員能力出眾，但在中前場的組織流暢度和整體執行力方面，暫時仍未達到阿仙奴水平。

加上主場優勢，阿仙奴確實應該較車路士高出半班。

阿仙奴近兩季主場一直屬英超最穩定之一。2023/24球季主場勝率接近八成，2024/25球季亦維持六成以上，酋長球場已重新成為聯賽最強主場之一。

這場肯定不是一面倒的比賽，若要全取三分的一方，主場出擊阿仙奴被看高一線。今仗不僅是倫敦打吡，更可能成為檢驗兩隊今季爭冠氣勢的重要指標。