歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

日圓轉向？
財富管理 陶冬天下

日圓轉向？
如夢幻晨曦般的浪漫氣息！Van Cleef & Arpels...
Watch & Jewelry

如夢幻晨曦般的浪漫氣息！Van Cleef & Arpels...
hot talk 1點鐘

Global X ETFs特約Hot Talk Monday 未來佈局：入場大減！恒指 ETF 表現將更貼身？即睇部署邏輯及收益分析！
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結
娛樂新聞

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　英超今個夏天再次以實際行動證明，仍然是全球最富有的足球聯賽。根據多家國際媒體統計，英超20支球隊於今個夏季轉會窗合共投入超過34億鎊，打破去年創下的歷史紀錄，連續兩年刷新世界足壇單一聯賽的轉會支出新高。

 

　　更值得留意的是，英超球會之間的直接交易比例持續上升，不少豪門寧願支付溢價，大量交易發生於英超球會之間，反映各隊愈來愈重視即戰力，而非單純追求海外市場的潛力股。

 

　　如果將今個夏天與過去三、四年相比，可以發現市場方向正在轉變。數年前，車路士帶頭掀起年輕化革命，阿仙奴和曼聯亦大舉投資未來潛力。但到了2026年夏天，各大豪門開始重新追求即戰力和成熟度。現今英超競爭之激烈，每一個位置、每一筆投資，都希望即時產生效果。

 

　　而開季兩輪聯賽後，這種差異已逐漸浮現。阿仙奴和利物浦由於架構成熟，因此很快進入節奏；曼城、車路士及曼聯則因為陣容變動較大，仍然處於不同程度的磨合期。這也說明一個老生常談卻經常被忽略的道理：轉會窗贏家，不一定是聯賽贏家。

 

阿仙奴：從挑戰者走向奪冠熱門

 

　　過去幾年，阿仙奴的轉會策略一直相當清晰。

 

　　2023年夏天，阿仙奴豪擲超過2億鎊，當中以破球會紀錄簽下迪格蘭賴斯最受矚目；其後幾個轉會窗持續補強，逐漸建立起今日的爭冠骨幹。今個夏天，球會再以約7500萬鎊簽入般奴基馬雷斯，並羅致干沙、軒卡比及佐利斯等球員。

 

　　相比重建時期的大規模收購，今次更像是精準升級。

 

　　般奴基馬雷斯加盟後，與賴斯及奧迪加特組成極具競爭力的中場鐵三角。賴斯負責防守覆蓋，般奴負責控制節奏，奧迪加特則專注進攻創造，三人職能分明，理論上已不遜色於任何歐洲豪門。

 

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

阿仙奴今夏最可惜的或許是放走托沙特。比利時人上季聯賽貢獻6球6助攻，雖非絕對主力，卻是阿迪達麾下最可靠的輪換球員之一。當爭冠進入白熱化階段時，這種能改變戰局的後備兵往往價值連城。

 

　　更重要的是，阿仙奴沒有因為補強而改變球隊原有架構。沙卡、奧迪加特、沙利巴、加比爾等核心已合作多年，團隊默契是目前英超最佳之一。從開季兩輪的演出可見，槍手已經不再是幾年前那支仍在尋找方向的年輕球隊，而是一支懂得如何控制比賽的成熟勁旅。

 

曼城：一次全面的新舊交替

 

　　如果阿仙奴代表穩定，那麼曼城則代表在穩定中重建。

 

　　過去數年，曼城每個夏天的轉會工作大多圍繞局部調整，從夏蘭特到杜古，都是在原有班底上作出補充。然而今個夏天，情況完全不同。

 

　　球會以1.25億鎊簽入安素費南迪斯，再以超過1.1億鎊收購艾利洛安達臣，同時引進多名年輕新秀，投資規模遠超近年水平。

 

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

曼城今夏最令人意外的收購，或許是天價簽入安達臣。這名英格蘭中場上季於英超交出4球4助攻，同時貢獻逾60次攔截及40次截斷傳球，攻守俱佳，具備成為新世代全能中場的潛質。

 

　　但另一方面，洛迪、貝拿度施華、史東斯及阿基等功臣先後離隊，意味過去十年的冠軍骨幹開始逐步拆卸。

 

　　但安素或許是世界級中場，但洛迪留給球隊的不只是技術能力，更是多年建立的戰術理解和領導作用。這類價值往往無法立即透過轉會市場補充。

 

　　因此開季兩輪比賽所見，曼城依然擁有強大控球能力，但流暢度和穩定性與巔峰時期相比仍有距離。這可能是一支未來極具威脅的球隊，但現階段仍未到最佳狀態。

 

車路士：終於重拾豪門該有的態度

 

　　過去四年間，車路士幾乎成為歐洲轉會市場的代名詞。

 

　　新財團入主後，球會累計投資接近10億鎊，大量年輕球員湧入史丹福橋。然而巨額開支並未帶來相應成果，甚至一度出現陣容失衡和更衣室管理問題。

 

　　今個夏天，車路士終於呈現較成熟的方向。

 

　　球會斥資約1.17億鎊從維拉收購摩根羅渣士，同時引入門將馬天尼斯，並成功以1.25億鎊高價出售安素費南迪斯予曼城。

 

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

摩根羅渣士上季聯賽貢獻10球6助攻，兼具推進、創造力和防守投入度。相比車路士過去熱衷收購潛力股，這次引進已證明自己的英超即戰力，顯然更具實際價值。

 

　　羅渣士已經證明自己具備英超頂級水準，而馬天尼斯更是即戰力代表。相比從前不斷購入18、19歲新秀，今年的車路士明顯更重視功能性。

 

　　不過，藍軍最大的考驗仍然不是轉會，而是沙比阿朗素如何將龐大陣容整合成一支真正有競爭力的球隊。其中引入門將馬天尼斯、佐敦軒達臣和韋碧克年過30的球員，就是注重了三線平衡外的經驗因素。畢竟過去幾年的問題從來不是缺乏人才，而是未能找到最佳組合。

 

利物浦：再度大手收購博反彈

 

　　近兩季的利物浦逐漸展現與曼城、車路士同級別的購買力。

 

　　去年以破紀錄價錢收購伊沙克後，今年再以最高達1.23億鎊的代價簽入巴黎聖日耳門翼鋒巴高拿。

 

　　不過，利物浦與其他豪門最大的不同，在於他們從不為買而買。

 

　　巴高拿既可即時增強邊路爆發力，同時亦被視為未來接班沙拿的重要人選。這筆交易既符合短期需要，亦兼顧長遠發展。

 

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

當外界焦點集中於巴高拿身上時，利物浦借入阿拿奧祖其實更值得關注。這位烏拉圭國腳擁有歐聯及大賽經驗，一旦融入體系，隨時成為今夏最具性價比收購之一。

 

　　更重要的是，利物浦核心架構幾乎沒有改變。球隊不需要重新建立體系，新球員只需融入既有打法即可。

 

　　但開季兩輪比賽，利物浦展現出的節奏並不出色，伊拉奧拿如果未能迅速找到贏波方程式，恐怕會面對更大壓力。

 

曼聯：買誰不重要 重要是買對

 

　　若論今夏最難評價的球隊，曼聯或許榜上有名。

 

　　球會先後引進巴利巴及泰利文斯，希望改善中場控制力和活力。從球員質素而言，兩筆收購都相當合理。 

 

　　然而，這其實與過去數年的劇本非常相似。

 

　　卡斯米路加盟時被視為救世主；其後烏加迪加盟時亦被寄予厚望。如今輪到巴利巴和泰利文斯。

 

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

曼聯今夏最大敗筆並非買錯人，而是未有徹底處理進攻問題。當競爭對手紛紛提升鋒線質素之際，紅魔鬼依然寄望舊有班底，爭冠差距恐怕未見明顯縮窄。

 

　　但曼聯的核心問題始終存在，那就是缺乏清晰足球身份。

 

　　開季兩輪比賽，中場確實有所改善，但球隊進攻推進和防守保護依然未見高度統一。其實新加盟的泰利文斯和舊將般奴在球隊結構上是同一角色；換言之，曼聯今夏未必買錯人，但是否真正解決問題，仍需看卡域克的戰術和排陣，要時間證明一切。

 

　　總結今個夏天的英超轉會市場所見，豪門的經營思維正在慢慢改變。

 

　　大家仍然願意花錢，但比過去更講求效率；仍然追逐巨星，但更重視球員是否適合自己的體系。

 

　　然而，聯賽只進行了兩輪，現在便判斷誰是贏家、誰是輸家，明顯言之尚早。

 

　　歷史上有太多例子證明，最成功的轉會窗不一定贏得冠軍；同樣地，轉會市場平平無奇的球隊，也有機會笑到最後。

 

　　再好的球員，也需要教練去整合；再豪華的陣容，也需要時間建立默契。阿迪達之於阿仙奴、哥迪奧拿昔日之於曼城、高普之於利物浦，其成功核心從來不只是轉會市場，而是清晰的足球理念和長期規劃。

 

本週焦點

 

　　本週英超焦點戰，將由阿仙奴在酋長球場迎戰車路士。

 

　　單從現階段狀態分析，阿仙奴無疑較值得看高一線。

 

　　原因首先在於成熟度。阿仙奴目前的主力框架已合作多年，無論沙卡、奧迪加特、賴斯或加比爾，都對阿迪達的戰術要求瞭如指掌。即使今夏加入般奴基馬雷斯等新援，亦只是補強原有體系，而非重新建立體系。

 

　　相反，車路士今夏雖然引援質素不俗，但球隊仍在尋找最理想組合。摩根羅渣士、馬天尼斯等新兵固然具備實力，但攻守平衡和整體默契仍未完全成形。

 

　　其次，阿仙奴近兩年最大的進步，在於比賽控制能力。以往面對強隊時容易受對手節奏牽制，如今卻愈來愈懂得掌握比賽主導權。車路士雖然個別球員能力出眾，但在中前場的組織流暢度和整體執行力方面，暫時仍未達到阿仙奴水平。

 

　　加上主場優勢，阿仙奴確實應該較車路士高出半班。

 

曼城搶人重建，槍手補強衛冕；車仔倚望經驗，曼聯未解癥結

阿仙奴近兩季主場一直屬英超最穩定之一。2023/24球季主場勝率接近八成，2024/25球季亦維持六成以上，酋長球場已重新成為聯賽最強主場之一。

 

　　這場肯定不是一面倒的比賽，若要全取三分的一方，主場出擊阿仙奴被看高一線。今仗不僅是倫敦打吡，更可能成為檢驗兩隊今季爭冠氣勢的重要指標。

 

Tags:#足球#曼城#車路士#曼聯#英超#阿仙奴
Add a comment ...Add a comment ...
西甲德甲三豪門強勢不變，皇馬換帥求變；巴塞買人求穩，拜仁專注守成 
更多足球俱樂部文章
西甲德甲三豪門強勢不變，皇馬換帥求變；巴塞買人求穩，拜仁專注守成 

投票區

聯儲局月中議息，雜訊仍多
75
|
0

你認為聯儲局今次會否加息？

21%
不會
70%
不確定
9%
投票期：2026-09-07 ~ 2026-10-07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處