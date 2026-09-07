祖高域大滿貫首輪出局有感

上周看見新聞報道播出網球消息，指祖高域大滿貫首輪出局，這是他職業生涯中極為罕見的情況。祖高域的對手是25歲的阿根廷選手納沃，目前男單世界排名為第49位。除了首輪出局比較奇怪之外，亦有不少值得思考的畫面出現。

比賽途中，祖高域大概有點身體突發不適，比賽到第四盤時，他突然走到球場旁邊嘔吐。報道指祖高域可能受到紐約當晚悶熱天氣影響，令其體能急劇下滑。到關鍵的第五盤，祖高域的身體狀態依然未能恢復，移動與擊球質量大幅下降，開局便被對手連續破發，極速輪掉決勝盤。當大勢已去時，在全場球迷的注視下，祖高域在換邊休息時及賽後難掩失落，遺憾落淚。

事後祖高域接受訪問時指：「我今年基本上每場比賽都在承受的事情是嘔吐、想吐，接著整個身體就會開始崩潰，然後引發抽筋和劇痛，到第五盤時我的背部和肩膀也徹底頂不住了。」

祖高域面對自己身體走下坡，難掩失落。(AP)

看見祖高域這一幕，感覺得到他的傷感，這不是單單輸掉了這場球賽，而是面對自己身體走下坡感到的那份無奈。彷彿，39歲的祖高域正看見年輕的自己正式死去，捨不得要送別「它」似的。想到這裏，百感交集，心裏戚戚然。

人生追求甚麼？如祖高域般有名有利，擁有的榮譽與財富都比一般人多，但當失去之時，依然不捨。這令我想到由諾貝爾經濟學獎得主Richard Thaler於1980年提出的稟賦效應(Endowment Effect)：當一個人擁有一件物品時，他對該物品價值的評估，會顯著高於他沒有擁有這件物品時的評估。這代表未擁有而想得到的「慾望」，及不上擁有後失去的「不捨」。

在鎂光燈之下，這種「不捨」的感覺更為強烈。碧咸曾在Netflix《碧咸傳》中提過，當他退役初時，很難習慣，這也是很多球星面對的事。在役時，總在眾人目光之下，每次出場均產生腎上腺素與安多酚的作用；到退役時，過著普通人的生活，身體很難適應，容易出現抑鬱。碧咸退役後的情緒也曾出現問題，直至後來買下球會，做了班主，重新踏上大眾目光下的舞台，心理才算平衡一點。

很多時每人都有些對他很重要的事。有些人放了很多心機在家庭，家庭成了他的命根；有些人放了很多心機在工作，退休後難以適應，皆因多年耕耘的心血一下子消失。祖高域走到世界網球頂尖舞台，他付出了多少時間心血呢？一下子消失，那份感覺，普通人難以明白。尤其是去到尖端，定必有所執著，你執著了一輩子的東西突然失去，的確難以接受。

不少天才的性格也很執著，如Apple教主Steve Jobs，他對產品設計藝術方面，執著得普通人難以明白。例如，蘋果曾與其他公司合作設計所用塑膠的顏色，該公司有超過2000種不同的米黃色，但竟沒有一種能讓他滿意。還有，Apple產品系列的字體、圓邊方形、有美感的底板、工廠要一塵不染。正是執著，才能幹出非一般的大事。

Steve Jobs在游說百事可樂總裁John Sculley跳槽到蘋果擔任執行長時，他說：「你是想賣一輩子糖水，還是想把握機會改變世界？」當一般人以為「只是一份工作而已，只是為了賺錢而已⋯⋯」，他們在想甚麼呢？當他們必須面對失去自己執著了一輩子的東西時，有多傷心？可想而知。