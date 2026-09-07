歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

真與假、對與錯
財富管理 快樂退休

真與假、對與錯
名人健康|54歲譚小環近照曝光身形消瘦 自揭筋骨痠軟疑退化
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|54歲譚小環近照曝光身形消瘦 自揭筋骨痠軟疑退化
hot talk 1點鐘

中國8月CPI回升符預期

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
香港大學醫學院最近更新了入學要求，把以往寫明「需要良好廣東話能力」的字眼，修訂為「需具備良好中文能力」，甚至允許面試時使用普通話。雖然港大醫學院連忙澄清，強調並非降低要求，學生到臨床實習時依然要懂廣東話，但這招還是瞬間戳中了本地家長的敏感神經。網上討論區隨即炸開了鍋，不少家長和網民直指校方是在偷步放寬語言要求，無非是想為招收更多內地生鋪路。這件事看起來只是一場關於語言要求的風波，背後卻反映出本地家長積壓已久的升學焦慮，大家都深怕香港的大學愈來愈難入。
大中華評論

家長的疑慮：本地生入讀大學愈來愈難？

港是港非
李慕飛
港是港非

　　香港大學醫學院最近更新了入學要求，把以往寫明「需要良好廣東話能力」的字眼，修訂為「需具備良好中文能力」，甚至允許面試時使用普通話。雖然港大醫學院連忙澄清，強調並非降低要求，學生到臨床實習時依然要懂廣東話，但這招還是瞬間戳中了本地家長的敏感神經。網上討論區隨即炸開了鍋，不少家長和網民直指校方是在偷步放寬語言要求，無非是想為招收更多內地生鋪路。這件事看起來只是一場關於語言要求的風波，背後卻反映出本地家長積壓已久的升學焦慮，大家都深怕香港的大學愈來愈難入。

 

　　家長的擔心聽起來有點誇張，但背後確實是有原因的。近兩年，香港孩子要經「大學聯招(JUPAS)」考入八大，確實是變難了。看看數據就知道：今年聯招申請人數增加到逾4.5萬人，獲取錄入讀資助學士學位的比例跌到約三成四，創近年新低。更令家長頭痛的是，不少學科的收生分數持續拉高。筆者認識不少家長，聽到近年存在一種情況，考生原本拿著前幾年各大專院校的收生最低分數(Cut-off)來做參考，家長心想子女的分數十分穩陣，誰知放榜時才發現，以前「包底」有餘的分數，今年竟連門檻都摸不到。這種失預算的落差，讓不少學生與心儀學科擦身而過，家長看在眼裏，心裏的不滿可想而知。

 

家長的疑慮：本地生入讀大學愈來愈難？

今年聯招申請人數增至逾4.5萬人，獲取錄入讀資助學士學位的比例跌到約三成四，創近年新低。(Shutterstock)

 

　　到底為甚麼會突然變得這麼難入？背後的核心問題，可能在於「本地生」的定義以及專才子女的加入。政府這幾年大搞「高才通」等搶人才計劃，這些專才帶來的未成年子女，一落戶就能拿著受養人簽證，在制度上被自動歸類為「本地生」，可以直接和本地孩子一起擠JUPAS這條路。據統計，這批經聯招報讀大學的專才子女，規模已經快速增長到約1000人。然而，政府每年資助八大的本地學席，多年來都維持在1.5萬個，政府強調不會減少本地生學額，但實際亦沒有增加。家長就會覺得，突然多了1000名競爭者加入搶學位（政府沒有實際取錄數字），收生分數自然被硬生生拉高。雖然政府後來醒覺，宣布要住滿兩年才可以拿學費資助，但因為設有過渡期，這幾年的本地生依然要承受直接衝擊。

 

　　這幾年香港的大學排名屢創新高，政府又大聲疾呼要推動教育產業化，八大的非本地生（自費）收生上限甚至一再放寬，大學愈辦愈旺，海外和內地學生塞滿校園。在一般人的印象中，大學擴建了、收的人多了，自己的子女理應更容易考進去才對，結果卻是相反，本地生要入讀反而難了，自然會轉化為民間滾雪球一般的怨氣，雖然筆者認為此想法並不理性。

 

　　政府要發展教育產業、打響香港教育品牌，本意固然好，但似乎應先照顧好本地學生的切身利益，至少避免激化矛盾。老實說，不滿的家長不在少數，教育局官員必須及早了解民情，盡早化解可能出現的危機。建議政府在擴大教育產業的同時，必須重新檢視人才子女享用本地學額的機制，適度增加公帑資助的本地學額基數，例如酌情因輸入專才而增加資助學額，疏導家長的怨憤情緒，避免引發新的社會矛盾。

Tags:#港是港非#大學入學#本地生#大學聯招#香港大學醫學院#非本地生#高才通計劃#受養人簽證#大學學位競爭#政府教育政策#公帑資助學額#教育產業化#大學排名#家長焦慮#教育社會矛盾#收生分數上升#大學教育資助委員會#香港教育局
Add a comment ...Add a comment ...
羅奇與香港經濟
更多港是港非文章
羅奇與香港經濟

投票區

每周股票期權需求崛起：正股擴容與靈活對沖的市場新格局
5
|
0

在過去12個月內，您有否交易過每周股票期權？（單選）

有，經常交易
0%
有，偶爾交易
20%
否，但我有興趣
80%
否，而且不太可能交易
0%
投票期：2026-09-10 ~ 2026-09-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處