家長的疑慮：本地生入讀大學愈來愈難？

香港大學醫學院最近更新了入學要求，把以往寫明「需要良好廣東話能力」的字眼，修訂為「需具備良好中文能力」，甚至允許面試時使用普通話。雖然港大醫學院連忙澄清，強調並非降低要求，學生到臨床實習時依然要懂廣東話，但這招還是瞬間戳中了本地家長的敏感神經。網上討論區隨即炸開了鍋，不少家長和網民直指校方是在偷步放寬語言要求，無非是想為招收更多內地生鋪路。這件事看起來只是一場關於語言要求的風波，背後卻反映出本地家長積壓已久的升學焦慮，大家都深怕香港的大學愈來愈難入。

家長的擔心聽起來有點誇張，但背後確實是有原因的。近兩年，香港孩子要經「大學聯招(JUPAS)」考入八大，確實是變難了。看看數據就知道：今年聯招申請人數增加到逾4.5萬人，獲取錄入讀資助學士學位的比例跌到約三成四，創近年新低。更令家長頭痛的是，不少學科的收生分數持續拉高。筆者認識不少家長，聽到近年存在一種情況，考生原本拿著前幾年各大專院校的收生最低分數(Cut-off)來做參考，家長心想子女的分數十分穩陣，誰知放榜時才發現，以前「包底」有餘的分數，今年竟連門檻都摸不到。這種失預算的落差，讓不少學生與心儀學科擦身而過，家長看在眼裏，心裏的不滿可想而知。

今年聯招申請人數增至逾4.5萬人，獲取錄入讀資助學士學位的比例跌到約三成四，創近年新低。(Shutterstock)

到底為甚麼會突然變得這麼難入？背後的核心問題，可能在於「本地生」的定義以及專才子女的加入。政府這幾年大搞「高才通」等搶人才計劃，這些專才帶來的未成年子女，一落戶就能拿著受養人簽證，在制度上被自動歸類為「本地生」，可以直接和本地孩子一起擠JUPAS這條路。據統計，這批經聯招報讀大學的專才子女，規模已經快速增長到約1000人。然而，政府每年資助八大的本地學席，多年來都維持在1.5萬個，政府強調不會減少本地生學額，但實際亦沒有增加。家長就會覺得，突然多了1000名競爭者加入搶學位（政府沒有實際取錄數字），收生分數自然被硬生生拉高。雖然政府後來醒覺，宣布要住滿兩年才可以拿學費資助，但因為設有過渡期，這幾年的本地生依然要承受直接衝擊。

這幾年香港的大學排名屢創新高，政府又大聲疾呼要推動教育產業化，八大的非本地生（自費）收生上限甚至一再放寬，大學愈辦愈旺，海外和內地學生塞滿校園。在一般人的印象中，大學擴建了、收的人多了，自己的子女理應更容易考進去才對，結果卻是相反，本地生要入讀反而難了，自然會轉化為民間滾雪球一般的怨氣，雖然筆者認為此想法並不理性。

政府要發展教育產業、打響香港教育品牌，本意固然好，但似乎應先照顧好本地學生的切身利益，至少避免激化矛盾。老實說，不滿的家長不在少數，教育局官員必須及早了解民情，盡早化解可能出現的危機。建議政府在擴大教育產業的同時，必須重新檢視人才子女享用本地學額的機制，適度增加公帑資助的本地學額基數，例如酌情因輸入專才而增加資助學額，疏導家長的怨憤情緒，避免引發新的社會矛盾。