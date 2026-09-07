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9月加息？
股市動向

9月加息？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美國8月非農職位增加了16.2萬個（圖一），市場立馬押注9月加息機率升至67%（圖二）。

 

　　消息一出，金融市場變色：息升（圖三），股跌（圖四），金跌（圖五），美匯升（圖六），這些都是膝跳反射(Knee jerk reaction)，但隻腳踢了之後呢？

 

　　美國總統特朗普對這個16.2萬個職位增長，在社交媒體發表了他獨特的看法：

 

　　剛剛公布就業數據太棒了，打破了所有預期（除了我的！），增幅達到預期的兩倍甚至三倍，而且你們還沒有看到全部情況！美國僱主8月份新增16.2萬個就業職位。減息吧，因為美國的信用狀況相比不久前已經強勁得多！一個強大的國家意味著更低的利率，因為它的信用狀況更好……就這麼簡單！我們應該擁有全球最低的利率，就像「過去的好日子」一樣。如果沒有美國同意讓這些國家享有巨額貿易順差，而我們可以立即阻止這一點，那麼它們就不應再被視為金融「精英」國家！減息，否則我將停止與那些對美存在貿易順差的國家進行貿易。美國最高法院在那項荒謬且代價高昂的關稅裁決中已經明確認可，「總統」擁有這樣做的絕對權利。這比關稅更好！美聯儲局理事會在這位傑出的新領導人帶領下，必須變得明智起來，換個角度思考，做一回愛國者。高利率讓美國處於極不公平的劣勢，我絕不會允許這種情況發生！

 

特朗普謂就業好宜減息

 

　　「懂王」謂這個超預期的16.2萬個職位增長，不應只看到是加息，而應看是減息，這次「懂王」不是橫蠻強辯，而是真懂一點點債價價格學。

 

　　債券定價有三個重要組成：

 

　　1. 跟通脹走。這是基本常識，通脹愈高，息愈高，債價下。

 

　　2. 對通脹預期。如果通帳未見頂息便一直高。

 

　　3. 對還債的信心。如果債仔經濟條件轉好，有能力還錢，其債的溢價(Premium)便會下；反之，如債仔經濟走下坡，這個債的溢價便會升。

 

　　「懂王」曾數次破產，對債的認識是深刻過深刻，他明白到，當所有債的條件都是負分時，只要維持到債權人對債仔的還價能力有信心的話，便不會大逼害，會同意重組，債仔便有生路。

 

數據短期應提升市場對美債信心

 

　　所以當人人看16.2萬個職位會帶來加息壓力時，「懂王」就敢叫美聯儲局長沃什，必須變得明智起來，換個角度思考，因為懂王看16.2萬個職位增長是把雙刃劍，不要只看到會割到自己手的風險，亦要看到可「刀山去，地獄去，把冰山劈開」的披荊斬棘殺出困局的機會。

 

　　這個「機會」，就是美國經濟好就業職位大增，再增多幾增，市場就會對美債有信心了。這不是未經歷過破產的校園經濟學家所能理解的。筆者對此感同身受，是因為炒燶過兩次，燶到破產咁滯，幸得債主對我有信心，寬容下，才不死。

 

　　不過，這個信心是有期限的，之後一定要有信心以外的東西來支撐，才可轉危為安。

 

　　這個信心以外的東西就是今周公布的CPI，而特別是PCE數據，對今時美國的債市言，最好的情景是就業數據強，CPI和PCE弱，最壞的情景是就業數據弱，而CPI和PCE強。

 

統計方式搬龍門，8月通脹可「弱」

 

　　我是賭今月公布的CPI和PCE是會弱，原因？

 

　　美國商務部經濟分析局(BEA)宣布對PCE（個人消費支出價格指數）的三個分項進行方法予以調整，新方法將從8月數據開始生效（9月公布）預計將使核心PCE通脹讀數下降約0.2個百分點！高盛已將2026年12月核心PCE預測從3.2%下調至3.0%。

 

　　你不懂？「懂王」不懵，這叫做搬龍門，所以「懂王」對就業數據好時，大拍手掌，因為他知PCE會被技術性下調。沃什也懂，因為只要PCE不升，或不大升，他就可以繼續保持美官方利率不用升。

 

　　在這個強就業，弱PCE的最佳拍檔下，9月不升息，是很有理由的。唯一爆煲點，是「懂王」懵咗，撩伊朗撩到油價升逾90美元以至100美元/桶，這是懂王想自殺，無得計。

 

　　今日，港股會因美息升了而跌，但會否跌出新低點是關鍵，如仍守於上周三（2日）的低位之上，則港股可能真見底了。

 

9月加息？

9月加息？

9月加息？

9月加息？

9月加息？

9月加息？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#加息#美聯儲局#特朗普#美國非農職位#就業數據#債券定價#通脹#PCE指數#消費者物價指數#金融市場#股市#金價#美匯指數#經濟政策#利率決策#市場反應#美國經濟#還債信心#貿易逆差#油價#港股#美國議息
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