在人工智慧（AI）浪潮爆發的初期，大眾對這項技術的想像大多停留在冷冰冰的生產力範疇，例如撰寫程式碼、摘要文件或繪製圖表。然而，不過短短數年間，AI 正靜悄悄經歷一場深刻的角色轉型，從單純的效率工具演變為人類的情感陪伴者與親密對象。綜合市場數據顯示，目前已有約兩成 AI 用戶將聊天工具用於傾訴與戀愛等情感用途。

國際權威民調機構 YouGov 聯合 Star X Gen 針對全球萬名受訪者（涵蓋香港地區）進行的跨國調查更揭示，在 18 至 24 歲的年輕世代中，高達 48% 的受訪者明確認為 AI 伴侶能提供情感支持並提升幸福感。這種被稱為「機性戀（Technosexuality）」的現象，早已超越少數極客或科幻小說的範疇，演變成深刻重構當代親密關係的全球性趨勢。

數據背後的感情規模化

若從學術界與產業機構的硬核數據觀察，AI 陪伴已展現出驚人的市場體量與極高的人類依戀度。根據英國 Autonomy Institute 發布的《Me， Myself and AI》專題報告，AI 陪伴類應用的累計下載量已突破 2 億次，2025 年全球相關收入預計超過 1.2 億美元，並以每年約 30% 的年增長率狂飆。在互動頻率方面，約 70% 的用戶每天都會與 AI 進行情感對話，整體平均每日使用時間約 45 分鐘，重度用戶更達 1.5 至 2 小時。哈佛商學院（HBS）針對知名 AI 伴侶應用 Replika 的研究亦指出，超過 85% 的使用者會與 AI 建立實質的情感聯繫，更有約 40% 的用戶將其當作浪漫伴侶。綜合數據顯示，高達 78% 的使用者表示使用 AI 陪伴後孤獨感有所減輕，65% 的用戶認為有助於改善心理健康。然而，報告同時警告約有 25% 的用戶出現依賴或沉迷傾向，證明這絕非一時興起的工具試用，而是一場深度的情感投入。

為甚麼我們選擇愛上機器？

人類之所以選擇對演算法產生感情，關鍵源於當代社會面臨的三重結構性困境。首先是孤獨感的常態化，在生活節奏疏離與專業心理諮詢資源普遍昂貴的情況下，個體的情感需求處於極度飢渴狀態。其次是真實人際關係的「邊際成本」過高，維繫一段真實的親密關係需要投入巨大的時間與情緒勞動，並時刻伴隨被拒絕、背叛與衝突的風險；相較之下，AI 提供了一種低成本甚至零門檻的情感替代方案。最後則是對「完全控制感」的極致追求，真實的人充滿缺陷與情緒，而 AI 卻能被精準微調為完美配合的理想伴侶。換言之，人類並非單純愛上冷冰冰的晶片，而是主動選擇了一種「零拒絕、零衝突、高度可控」的無風險關係模式。

正向價值

回歸「好的要用」的理性視角，AI 陪伴在多個社會層面上展現出極具溫度的正向價值。特別是在香港這類高齡化社會中，孤獨是危害長者身心健康的主要殺手。子女忙於工作且社交圈縮小，使獨居長者長期缺乏傾訴對象；而具備無窮耐心的 AI 伴侶能充當「數位護理師」，以方言 24 小時陪伴長者解悶、提醒服藥並進行認知訓練，成為抗擊孤獨與預防失智的心理支柱。此外，對於專業心理諮詢昂貴且求診存在社會標籤的高壓族群而言，AI 提供了一個平價的情緒宣洩與減壓緩衝區。對於患有嚴重社交焦慮或自閉光譜的個體，AI 伴侶更是一個沒有被拒絕風險的練兵場，讓他們能在零壓力環境下練習表達與溝通，逐步建立面對真實世界的信心。

「無風險關係」的隱藏代價

然而，在善用科技優勢的同時，我們亦必須對「無風險關係」背後的甜美毒藥保持警惕。真實的人際關係必然包含妥協與磨合，若長期沉溺於無條件順從的 AI 伴侶，個體可能在無形中失去面對現實世界複雜情緒的能力，Autonomy Institute 的追蹤調查便指出大量每週重度使用 AI 伴侶的用戶反映現實社交變得更加困難。同時，AI 演算法核心的「預測與迎合」機制容易形成情感層面的資訊繭房，將用戶困在數位世界中強化既有偏見。更隱蔽的風險在於數據隱私，用戶在傾訴中洩漏的高度敏感健康與情緒資訊，若缺乏監管，隨時可能成為商業精準行銷與變現的籌碼。

結語︰讓 AI 成為支持而非替代

「機性戀」的興起就像一面無情卻真實的鏡子，精準映照出當代社會的焦慮與疏離，並以極高效率為長者、獨居者與焦慮族群提供溫暖的避風港。面對這場關係重構，關鍵在於維持邊界與人類的主體性。我們應善用 AI 陪伴作為情感的「支持與補充」，而非現實親密關係的「完全替代」，讓科技成為滋養人性的溫床，而不是避世的烏托邦。