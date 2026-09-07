香港迪士尼樂園自助餐優惠︱奇妙處處通會員自助餐成人$438起＋長者月優惠自助餐$268起＋大閘蟹宴＋萬聖節美食預告

迪士尼樂園自助餐優惠速報！香港迪士尼樂園酒店將於今年10月12日起暫時關閉，以進行全面升級工程帶來耳目一新的住宿體驗。不過，香港迪士尼樂園酒店的中西餐廳如常營業，園方更新推酒店自助餐優惠，「奇妙處處通」會員及長者以小童價享受美食，自助餐低至$268起，抵！樂園預告10月新推大閘蟹宴、萬聖節主題系列美食，約定朋友盡慶大吃一餐吧！

香港迪士尼樂園酒店將於今年10月12日起暫時關閉，以進行全面升級工程帶來耳目一新的住宿體驗。不過，香港迪士尼樂園酒店的中西餐廳如常營業，大家仍可繼續享受美食假期，包括深受賓客歡迎的晶荷軒的迪士尼朋友點心、「荔影留香」（荔枝咕嚕肉）等熱門菜式。

全新酒店自助餐優惠推介-「奇妙處處通」會員尊享

除此之外，「奇妙處處通」會員尊享香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳自助晚餐優惠（2026年8月12日至10月11日）：大小朋友同享小童價。星期一至四：港幣$438 （成人原價：港幣$688）；星期五至日及公眾假期：港幣$508 （成人原價：港幣$818）。

全新酒店自助餐優惠推介-長者月2026酒店餐飲優惠

香港迪士尼樂園長者月2026酒店餐飲優惠，由2026年9月11日至12月17日舉行，長者咭或樂悠咭持有人可享以下優惠。留意，必須於至少3 日前訂座。

1. 於藝彩廚以小童價享用自助晚餐

藝彩廚成人星期一至四自助晚餐$568起，星期五、六、日 公眾假期及公眾假 期前夕自助晚餐$668起，長者咭或樂悠咭持有人可於長者月星期一至四享小童價優惠$368，星期五、六、日 公眾假期及公眾假 期前夕$428起起享用自助晚餐。

2. 於藝彩廚以小童價享用週末自助午餐

藝彩廚成人週末自助午餐$418起，長者咭或樂悠咭持有人可於長者月享小童價優惠$268享用週末自助午餐。

3. 於雲龍軒以75折享用午市套餐或晚市套餐。

10月雲龍軒大閘蟹宴

10月又是擦大閘蟹的時候，為配合時令度假區亦將於10月起，在迪士尼探索家度假酒店雲龍軒推出『蟹逅盛宴』，套餐除了包含兩隻大閘蟹外，更配有迪士尼好友造型蟹粉點心。

萬聖節美食預告

萬聖節將近，香港迪士尼樂園度假區早前率先預告一系列節慶主題餐飲及全新菜式，包括萬聖節限定的「阿Jack 怪誕晚餐」，大餐設計出逼真的魚骸骨造型主菜，而甜品更加入燈光及煙霧效果，營造阿Jack漂浮空中的效果。「阿Jack怪誕大餐」結合娛樂表演元素，有阿 Jack、莎莉同 Oogie Boogie 在餐廳舞台亮相 ，與賓客近距離互動。

其他主題美食

聖誕節推出小白及小雪人造型的應節小食

樂園內的「廣場飯店」於今年6月重新開業，過去3個月已經接待超過4萬位賓客。新推出的3款公主包點大受歡迎，連同套餐，開業3個多月已售出近1萬5千件。 度假區增加了清真友善餐飲選擇，包括探險世界的「加利布尼燒烤小食亭」提供的小食，以及兩款萬聖節限定 BBQ 燒烤拼盤；而美國小鎮大街亦有售清真友善的大眼仔及三眼仔雪糕條。 未來，度假區亦會配合稍後迪士尼推出的電影《復仇者聯盟5：末日降臨》推出全新主題餐飲，為粉絲帶來更多驚喜。

探險世界「加利布尼燒烤小食亭」萬聖節限定 BBQ 燒烤拼盤