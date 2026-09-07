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中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店
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中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:灣仔利東街

　　中秋節好去處2026推介！之前介紹過灣仔藍屋群的花燈燈海，同區另一中秋節好去處熱點——利東街已經佈置得充滿節日氣氛！即日至10月19日，利東街舉辦「彩燈·迎月」盛會，200米林蔭大道上懸掛超過800盞融合傳統與創新的燈籠， 中秋正日（9月25日）「LED火龍舞鼓賀中秋」將震撼回歸，大家可近距離欣賞幻彩火龍。除此之外， 9月12至13日及19至20日舉行中秋主題市集，更可於期間限定店選購心形老婆月餅及打卡。

 

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中秋節好去處2026︱灣仔藍屋建築群700 個手繪花燈浪漫亮燈＋紅A珍藏展＋中秋攤檔夜＋期間限定開篷巴士遊

 

焦點內容

 

　　•    利東街800盞燈籠林蔭大道

　　•    9月25日全長18米LED幻彩火龍巡遊

　　•    DIY宮燈、週末市集及《秋月樂韻》音樂會互動活動

　　•    恆香老餅家期間限定店「心形老婆月餅」及打卡裝置

 

　　即日至10月19日，利東街舉辦「彩燈·迎月」盛會，200米林蔭大道上懸掛超過800盞融合傳統與創新的燈籠，營造出浪漫燈海。今年更首度以剪紙風格演繹中秋傳說與地道習俗，將后羿射日、嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐桂等經典故事呈現於特色宮燈之上，並描繪現代家庭團聚、製作月餅、提燈夜遊等溫馨場景，讓市民與旅客在燈影中感受「月圓人團圓」的深厚情誼。

 

中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店

中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店

 

　　中秋正日（9月25日），壓軸活動「LED火龍舞鼓賀中秋」將震撼回歸。全長18米的幻彩火龍於晚上8時30分由利東街中庭出發，巡遊至皇后大道東及莊士敦道入口，再返回中庭，歷時約45分鐘。火龍以LED燈光取代傳統煙火，配合噴煙效果及定點表演，並與LED醒獅及鼓隊互動，展現香港非物質文化遺產的澎湃活力，讓觀眾近距離感受節慶魅力。

 

中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店

 

　　利東街亦安排多項互動活動，提升節日體驗。市民只需即日電子消費滿HK$300並追蹤社交平台，即可換領「迷你宮燈DIY套裝」，親手製作專屬彩燈。9月12至13日及19至20日舉行「WeekCommune」週末市集，提供中秋主題精品如手工燈籠、飾物及寵物月餅。中秋翌日（9月26日）舉辦《秋月樂韻》音樂會，邀請蜚‧聲學院、香港培道中學弦樂小組、YouthSing Music及Euphonos Ensemble等團體演出，以歌聲與器樂延續節日溫馨。

 

恆香老餅家月餅期間限定店

 

　　恆香老餅家開設「恆香中秋慶典・月餅期間限定店」，店內設有巨型黃金月餅賞月座及恆香．未來郵箱」打卡裝置，顧客可寄出祝福明信片，傳遞佳節心意。期間限定店首推由張智霖設計的「心形老婆月餅」，以浪漫心形結合傳統老婆餅與月餅，外酥內軟、甜鹹交織。

 

中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店

中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店

 

　　消費獎賞方面，利東街推出中秋及「十一黃金周」限定禮遇。9月1日至25日，會員憑即日電子消費滿HK$2,000，或以5,000積分加HK$1,000消費，即可換領價值HK$350的「利東街中秋禮盒」，匯聚多間香港老字號與人氣品牌。9月25日至10月7日，「十一黃金周」期間，凡電子消費每滿HK$1,000，即可獲得HK$100現金折扣券，每人每日最多可換領5套。

 

中秋節好去處2026︱灣仔利東街逾800盞燈籠林蔭大道＋LED火龍舞表演＋中秋市集＋期間限定店

 

　　旅客亦可享專屬禮遇。即日至10月7日，訪港旅客憑有效旅遊證件及入境證明，即可免費獲贈小彩燈及迷你月餅各一份，並享受5間精選商戶優惠，包括冠軍級薄餅店「Vincenzo Capuano」、N+ Burger、GODIVA、山手作及恆香冰室，為旅程增添中秋暖意。

 

利東街中秋呈獻「彩燈‧迎月」

日期： 即日至 10 月 19 日

時間： 上午 10 時至晚上 11 時*（每日下午 5 時亮燈）*中秋節正日（9 月 25 日）亮燈時間將延長至晚上 12 時

地點： 灣仔利東街

註︰開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

 

LED 火龍舞鼓賀中秋

日期： 2026 年 9 月 25 日（星期五）

時間： 晚上 8 時半至 9 時 15 分

地點： 灣仔利東街

 

恆香中秋慶典・月餅期間限定店

日期： 即日至 9 月 25 日

時間： 上午 11 時至下午 8 時 (9 月 25 日至下午 6 時)

位置： 利東街中庭

 

Tags:#中秋節2026#中秋節#灣仔#利東街#花燈#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#港漂樂活#中秋節好去處2026
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