今期有套內地「不幸」電影上畫，點解「不幸」？因導演及兩位男主角皆極度高手，電影製作整體水平相當高，劇本饒有心意，能引發思考。

然而，先在內地票房仆直，如今在香港上，也只排天地場，未出閘已知結果慘淡，無奈。

鑽石陣容的高質素電影，票房仆直，極度可惜，原因在網上有大量分析。

點解套電影能引發思考？稍後講。

先講講小弟50年前就讀美國大學，好好玩，因第一年乜科都可以修讀，我好奇之下報咗「哲學101」，即最基本的哲學課。

第一堂，教授就拋出問題：「甚麼是真？甚麼是假？甚麼是對？甚麼是錯？幾時會真？幾時會假？幾時會對？幾時會錯？答案會是絕對的嗎？」

修讀哲學引發思考，最基本是思考甚麼是真？甚麼是假？甚麼是對？甚麼是錯？

問完，分組討論。之後，各同學扮演正方及反方角色作出辯論。香港教育甚少有這種腦震盪(Brainstorming)方式教育，多數只是老師單向灌輸。

一個學期修讀完畢，眼界開闊了，開始認知在大部分時間，對錯真假，只視乎你的立場、利益、視野、價值觀、各式背景、教育程度⋯⋯而形成，以上因素一移位或倒轉，立即唔同晒。

進入社會工作，更深深體會。我有幸在傳媒前線工作，不停需要訪問官員、議員、商界、專業人士⋯⋯以至宗教界人士，發覺幾乎全部人皆「屁股決定思維」，所想所講所做的，絕大部分是「角色需要」，而非真誠相信所講的是對的及真的。

屁股決定思維，乃人類社會「正常」現象，過往、現在、以後，也會如此！

但很可惜，這就是人類社會的一個永恒生態，由國家到政黨再到公司⋯⋯以至不同宗教，每日所宣揚所堅持的，完全可能與對及真無關，而只是與立場及利益有關。

由此，各種矛盾就會世世代代出現，例如中美勢不兩立、南北韓互相攻訐、台灣民進黨與國民黨「兄弟」起干戈⋯⋯大家互拖後腿搞到雞犬不寧，終於寸步難行，互相提防，令世界和平無法實現。

利益與立場製造矛盾與分歧，若不疏解，將可能加深，嚴重的會化為仇恨與戰爭。

究竟，這情況會否是永恒的呢？可以是，可以不是，完完全全視乎客觀形勢的轉變，正如鄧小平所言：大氣候決定小氣候，不以人的意志為轉移。

回說電影《抓特務》，此片內容橫跨近40年，由新中國的開國大典開始講起，其時國共兩黨恍似有血海深仇，互不相容，幾乎要消滅對方才可息心頭怒忿。

《抓特務》內藏信息甚多，可引發深層次思考。

其時，國民黨敗走台灣，但仍安插不少特務留在內地刺探軍情。這些特務，當然認為自己是對的，充滿使命感，願意為國民黨毫無保留獻身，以達到有一天能「光復大陸」。但這個任務，人人皆知，會引致滅亡之禍。

演特務的胡歌，以教師身份掩藏真身。決心抓特務的，是由雷佳音演的共產黨警察，他一開始就懷疑胡歌，但苦無實據，於是，為證明自己的直覺，刻意搬到胡歌隔鄰居住，日夜監視。這對冤家就這樣結交了一代又一代的關係、感情，曾經互助互救⋯⋯在不經不覺間種下深厚友誼。

到電影的尾段，因時代已完全不同了，共產黨與國民黨的關係亦隨著大形勢而起了翻天覆地的變化（君不見最近兩黨主席握手？）。一個特務，一個警察，內心深處亦知自己不是甚麼真理正義的化身，遂哭著杯酒泯恩仇。

兩黨主席4月在北京見面，接觸相信會陸續有來。(AP)

回歸現實世界，有幾多堅稱自己真、自己對者，肯易位思考，再來一個「一笑泯恩仇」呢？

杯酒泯恩仇，歷史上不知發生過幾多次，絕非不可能，只在掌權者可有這種胸襟、智慧及謀策去落實。