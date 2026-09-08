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政政經經
石鏡泉
政政經經

　　上周五（4日）的非農（大非農）就業職位猛增至16.2萬個，但上周四（3日）的小非農(ADP)則報職位增長只3萬多。於是小非農帶來減息預期，但大非農就帶來加息預期，兩個數據打架了，怎辦？

 

　　簡單：講數。

 

　　小非農(ADP)由ADP公司發布，僅統計美國私營部門就業人數，不包括政府崗位。大非農(NFP)由美國勞工統計局發布，統計全美所有非農行業的就業人數，包括私人部門和政府部門。

 

就業數據季節性影響大

 

　　兩個統計的採樣不同，數有打架，不難理解，更重要的是有季節性影響。每年暑假學校都炒了教師，但9月學校開學新增教職崗位。這個季節性擾亂，年年都有，細意留心美國就業數據者，每到7/8月要算入美教師被炒，會出現就業人數降，但到8/9月，又要留意，教師被重聘會出現就業人數增。

 

　　所以上周五公布美國非農職位增16.2萬個時，不要被嚇到瀨尿，反應掘開就業職位增長的細項，去看看，是否真值得去賭會加息這說法。

 

　　非農就業報告顯示，所增長的16.2萬個職位，主要集中在以下行業：

 

　　*休閒與酒店業增6.2萬個，其中食品服務和飲酒場所增5.9萬個職位，遠高於過去12個月平均月增1.2萬個職位；

 

　　*地方政府教育增4.2萬個（基本抵銷上月降幅；自2025年1月以來淨變化不大），政府整體約增3.5萬個；

 

　　*製造業增1.6萬個，是持續上升勢；

 

　　*醫療保健增1.33萬個（增速低於過去12個月的平均約3.2萬個）；

 

　　*資訊業減少約2.3萬個。

 

　　跟著分析下數據：

 

　　休閒與酒店業職位大增，主要是季節性調整。美國好鍾意這類季節性調整，通常一整是會加大數據波動性，今次則是因為2026年世界盃導致的招聘時間前移，以及暑期延長等因素。為消除這個季節性調整波動，通常會拉3個月來計，3個月合計仍淨減少約1.3萬個職位。

 

加息與否還看CPI

 

　　8月非農職位大增是因：

 

　　1. 休閒與酒店職位大增，但這個大增是受季節性調整及世界盃與暑假延長所致，3個月計下來仍減少1.3萬個職位呀！
　
　　美聯儲局會不會懵到將這些在9月後不會出現的職位增長，拿來做加息理由？

 

　　2. 地方政府教育職位增是因為教師在8/9月復職，對這個增，只應視為回補，所以美儲局會為這個教師職位回補而怕到要加息？

 

　　結論：

 

　　美聯儲局是不會被16.2萬個職位增長而誤導到要加息，是乎！

 

　　加息與否仍要看將公布的CPI和PCE，後談。

 

講數

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#非農就業數據#ADP就業報告#美聯儲局#利率決定#消費者物價指數#個人消費支出#就業數據#季節性調整#美國經濟#勞工市場#2026年世界盃#美聯儲加息#美聯儲減息#美國勞工統計局#私營部門就業#政府就業#休閒與酒店業#教育就業#製造業職位#醫療保健就業#資訊業#非農#小非農
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