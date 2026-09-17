風水旅遊︱陝西終南山中華龍脈寶地，中國南北陰陽交匯＋巨大能量磁場＋風水學家朝聖地

風水旅遊：陝西終南山是中華龍脈脊探、兼仙綠寶地。相傳老子在此著《道德經》，人傑地靈，有超強磁場與能量場。

這裏，蒼穹無際、山巒擁翠，有宏大的空間感，也有流動的穿越感，我們彷彿回到有神仙的年代。

這次上課的地點終南山，後面便是秦嶺，據說有「南天門」之稱，是眾神的後花園。

可惜，這八天住在到處都是竹濤鳥囀的地方，卻沒碰到一些周圍遊蕩的仙侶。或者，他們又真在這無比清幽中逍遙，而我們的不遇，只是不同維度的錯過而已。

老子銅像後面便是「仙都」牌樓，喻示終南山乃眾仙之都。

神仙未逢，卻遇老子（像）。2500多年前，道家始創人老子嫌惡周朝的腐敗、辭官西行，出函谷關，關令尹喜看見一股紫氣如遊龍般自東方滾滾而來，他精通占氣之術，深信有聖人即將路過，不久果然見仙風道骨、白髮飄飄的老子騎著青牛而來，尹喜懇請老子停留數日，留下言教，老子就在這裏終南山寫下五千餘字的《道德經》，也留下「紫氣東來」的吉兆傳說。

聖者留下智慧之地，正是「中華龍脈」所在，因此終南山被稱為「天下第一神秀」，是歷代隱修聖地。這裏既是道教全真派的發祥地，也是千百年來風水學家與尋求天人合一者的朝聖中心，在風水上有典堂級的位置︰

一、終南山是中國龍脈的中龍核心脊樑，承接著崑崙山的浩大氣場，可謂中華民族根基之山。

二、此地北臨渭水、南依秦嶺，是完美的藏風象氣格局。

三、作為秦嶺的一部份，終南山是中國南北地埋、氣候的天然分界線。在風水涵意上，是南方與北方的陰陽交匯點、激盪著巨大能量的磁場。

老子銅像前是道德經，相傳這位大哲在終南山寫下此千古巨著。

老子騎青牛入関的銅像

在靈修上，這裏是天人感應的能量場：

一、終南山北麓的樓觀台，相傳是大哲老子講授《道德經》的地方，被譽為「天下第一福地」絕對有利於連接天道能量，感悟宇宙規律。

二、自古有「天下修道，功在終南」之說，這裏雲霧縈繞，仙境一樣，含高負離子（有同學量了，濃度約9000多。）、寧靜秀逸，令人容易進入禪定和氣功修練。

三、據說道教全真派的祖庭亦在此，王重陽、丘處機等一代宗師曾在此修行，留下了修練內丹、調和陰陽的氛圍。

終南山，有「天下第一福地」之稱

我們在終南山這氣勢磅礡，古樹迎風的環境中靜坐和站樁，不久即十指漲滿，得氣感超強，而且神清氣爽，身舒脈暢。

終南山完美地融合了人傑地靈，承載著千年的聖哲神仙氣韻，讓修行者在風水流轉、草木榮枯之間，和天地宇宙渾然為一感受到一種美妙而通透的和諧……