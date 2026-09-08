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蛋糕優惠︱美心新推巨大化酥皮蛋撻＋富豪雪糕造型蛋糕＋免費派軟雪糕三天＋會員9折優惠
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蛋糕優惠︱美心新推巨大化酥皮蛋撻＋富豪雪糕造型蛋糕＋免費派軟雪糕三天＋會員9折優惠

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TEXT:Eunice ChowPHOTO:美心西餅

　　免費派軟雪糕！美心西餅全新推出的「香港情懷 經典滋味」系列，巨大化酥皮蛋撻造型蛋糕、富豪雪糕造型蛋糕充滿童年回憶，打卡最強！蛋糕還原蛋撻的香甜及軟雪糕雲呢拿味忌廉奶香味，;即日起會員訂購蛋糕享9折優惠。另外，9月11日至13日 美心西餅x 富豪雪糕車快閃出巡，指定地點免費派富豪軟雪糕，數量有限，送完即止！

 

蛋糕優惠︱美心新推巨大化酥皮蛋撻＋富豪雪糕造型蛋糕＋免費派軟雪糕三天＋會員9折優惠

 

　　美心西餅全新推出的「香港情懷 經典滋味」系列，富豪雪糕造型蛋糕，蛋糕保留大家最熟悉的紅白藍花紋包裝，蛋糕面營造出軟雪糕微微融化於蛋糕上面的畫面。蛋糕還原經典「軟雪糕」味道，香滑雲呢拿味忌廉有如經典富豪軟雪糕奶香味，鬆軟海綿蛋糕夾入白朱古力脆脆，仿佛吃出雪糕筒的酥脆咬感。每一口都令人想起童年集體回憶，紅白藍色雪糕車的清脆音樂聲！

 

蛋糕優惠︱美心新推巨大化酥皮蛋撻＋富豪雪糕造型蛋糕＋免費派軟雪糕三天＋會員9折優惠

富豪雪糕造型蛋糕 尺寸及重量： 6吋, 約1.1磅

原價 $228 、Eatizen會員享9折 $205.2

 

免費派軟雪糕三天

 

　　9月11日至13日 美心西餅x 富豪雪糕車快閃出巡！一連三日三個定地點免費派富豪軟雪糕，只要現場 Follow美心西餅即免費送富豪軟雪糕一支。數量有限，送完即止！留意，實際停泊地點或會受道路情況及天氣影響。

 

美心西餅 x 富豪雪糕車 出巡時間表

日期：9月11日（五）

時間：18:00 – 20:00

地點：旺角朗豪坊附近

日期：9月12日（六）

時間：15:00 – 17:00

地點：尖沙咀海防道附近

日期：9月13日（日）

時間：15:00 – 17:00

地點：銅鑼灣軒尼詩道附近

 

蛋糕優惠︱美心新推巨大化酥皮蛋撻＋富豪雪糕造型蛋糕＋免費派軟雪糕三天＋會員9折優惠

 

　　同系列還有酥皮蛋撻造型蛋糕，將小小的蛋撻巨大化，變成約0.8磅的蛋糕最有睇頭，創意造型幾可亂真，打卡一流。蛋糕底層是鬆軟原味蛋糕及雲呢拿慕絲，夾心就加入焦糖甘那許及榛子麵絲脆脆，最啱大班朋友一齊歎「巨型蛋撻」開心Share！

 

蛋糕優惠︱美心新推巨大化酥皮蛋撻＋富豪雪糕造型蛋糕＋免費派軟雪糕三天＋會員9折優惠

酥皮蛋撻造型蛋糕尺寸及重量： 5吋, 約0.8磅

原價 $158、Eatizen會員享9折 $142.2

 

　　美心西餅亦新推出「港式奶茶雪芳蛋糕」，以美心西餅香滑港式奶茶作為靈感，將奶茶香同雪芳蛋糕融合，口感綿密輕盈鬆軟，每個$38。

 

蛋糕優惠︱美心新推巨大化酥皮蛋撻＋富豪雪糕造型蛋糕＋免費派軟雪糕三天＋會員9折優惠

港式奶茶雪芳蛋糕$38

 

https://www.maximscakes.com.hk/

 

Tags:#美心西餅#蛋糕#免費#富豪雪糕#美食情報#美食優惠
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