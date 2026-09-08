多事之秋，展望中美峰會

定於本月下旬在華盛頓舉行的中美元首會晤，料將聚焦兩國關係的下一步發展以及棘手的國際爭端，而近期美方的一些惡意舉動，給中美關係帶來一股涼氣，預示在多事之秋的元首峰會很難達成顯著成果。

美方追求經濟利益，挑戰中方核心訴求

美國近期對中國發起新一輪國際輿論戰，政府高官帶頭推銷「中國產能過剩論」，把美國乃至西方許多國家為獲取更高利潤而主動去工業化、導致製造業供應鏈中斷的責任，統統歸咎於中國的「產能過剩」，並污衊中國的製造業升級換代是因為有政府補貼，藉機把中國定性為「非市場化國家」，以便用美國的國內法，對中國產品展開所謂「反傾銷調查」，阻止中國產品銷往美國市場。同時，美國還要求中國進一步對美國的產品和服務開放市場，聲稱只有這樣才能平衡兩國貿易。

特朗普政府想盡辦法，阻止中國產品銷往美國市場。(Shutterstock)

這讓我想起30多年前，在華盛頓採訪中國國務院副總理兼外長錢其琛時，錢副總理對美國人這類無理要求的回應：「你們不能總讓我們坐著波音飛機吃大豆，我們想買西屋公司的核反應堆，你們不賣啊！」30年過去了，美國的持續打壓並未改變，但中國在許多方面已突破了封鎖，並逐漸在美國領先的賽道對美國構成挑戰。C919國產民用大飛機已經投入商業運營，中國的核電工業在技術水平和成本效益方面位居世界前列。

與此同時，華盛頓卻無視北京的核心訴求，不斷向台灣售賣先進武器，一邊賺台灣的錢，一邊鼓勵台灣領導人拒絕承認兩岸同屬一個中國。在國際層面，美國敦促日本和澳洲增加軍費支出，建造更多潛艇和軍艦，配合美國建立海上封鎖鏈，並用軍事援助等手段鼓勵菲律賓在南海給中國製造麻煩。

由於白宮制定了這樣的一套對華政策，美國政府多個部門都在利用各種機會，在國際場合試圖孤立中國，最近就有一個典型的例子。

利用多邊舞台發難，綁架他國對華施壓

20國集團(G20)財長與央行行長會議上周在美國北卡羅來納州阿什維爾市(Asheville)舉行，為12月14至15日在邁阿密舉行的G20峰會作準備，下月還將在亞特蘭大市舉行G20外長會議，繼續敲定領導人峰會的主要議程。今年美國是G20峰會的東道主，在相關會議的議程設定上具有一定的主導權，於是在日前財長與央行行長會議上，美國利用東道主的特權，試圖在會議聯合聲明中夾帶私貨，寫入針對中國的內容。美方明知G20的宗旨是尋求共識，卻故意在大會未正式宣布會議成果之前，以匿名方式向《金融時報》披露會議討論的過程，讓外界形成「中國拒絕合作」的第一印象，藉機抹黑中國。

美國騎劫G20財長與央行行長會議，企圖在聯合聲明中寫入針對中國的內容。(AP)

美方提出在聯合聲明中寫入「各國同意採取措施，消除加劇貿易不平衡的非市場化政策和行為」。其實各成員國在會上並無討論相關議題，更無具體定義甚麼算是「非市場化政策和行為」，所以，這樣的措辭實際上是為美國的「貿易大棒」背書，允許美國用「301條款」等國內貿易法來對抗公認的國際貿易準則、任意限制中國產品對美出口。同時，美方還要求在聯合聲明中寫上，各方同意要「確保全球供應鏈的順暢運作，包括能源、食品、化肥和關鍵礦產」。

寫入保障能源供應，是為了讓G20中能源依靠進口的歐洲部分國家和出口石油天然氣的沙特阿拉伯滿意；納入化肥，是為了讓依賴進口化肥的印度、印尼等國滿意；而所謂的關鍵礦產，一看就知道是美國和日本最想要的稀土產品，完全是針對中國的，因為中國對稀土產品出口實施了審核措施。美國是用滿足不同國家要求的方法來綁架這些國家，試圖用國際壓力來削減中國手上的王牌，這種惡意行為，自然遭到中國的強烈反對。

美方於是對外宣稱，G20中的19國都同意，只因中國反對，會議沒能發表聯合公報。其實，這正是美方處心積慮要達到的目的，用19比1來顯示中國「不遵守國際規則」，強化中國「對外傾銷」的輿論環境。這種雕蟲小技非常卑劣，無疑會對中美雙邊經貿關係構成新障礙，令中美峰會前景更不樂觀。

值得注意的是，在同意美方措辭的18個國家中，不乏金磚成員創始國。在自身利益驅使和美國脅迫的共同影響下，她們這次沒有站在中國一邊，否則就不會有所謂的「19比1」。國際關係就是如此「簡單粗暴」，這樣的場面恐怕也不會是最後一次。

中國稀土資源豐富，而這是美國和日本最想得到的。(AP)

峰會毋須期待突破，國宴規格給足面子

大約一年前的釜山峰會，中美達成諒解，貿易戰不再惡化。但在這一年中，美國將對華產品的限制範圍愈收愈緊，中美貿易額與前幾年相比已大幅下降達20%至30%。美國與中國相互脫勾，不僅體現在經貿領域，美國對中國人赴美求學、旅遊、工作都設置了新障礙，基本上都是「單邊叫停」，而且美國的反華氛圍降低了美國人到中國訪問的意願，因此，中美峰會在幾個關鍵領域料難取得實質進展。

雖然在上述層面的期待值不必太高，但國事訪問的場面還是相當有看頭，特別是歡迎儀式和國宴(State Dinner)，因為其細節往往體現出東道主對來賓的態度。外國領導人訪美，未必能有機會前往白宮橢圓形辦公室與美國總統見面交談，美國不認同「國家不分大小，一律平等」，因此，總統主持大規模的歡迎儀式並設國宴招待，是對來賓的高度尊重，顯示出兩國關係的「熱度」及彼此的地位。美國總統很少為外國來賓在白宮東廳(The East Room)舉行正式國宴，網上資料顯示，特朗普第一個任期4年內只舉行過兩場國宴，分別是歡迎法國總統馬克龍和澳洲總理莫里森。去年第二次入主白宮後，他迄今只為沙特王儲和英王查理斯辦過國宴。特朗普喜歡搞大場面，顯示奢華，他認為白宮東廳太小，不夠氣派，沒法容納幾千人，於是下令在白宮興建一個新的大舞廳(Ballroom)，作為白宮的多功能廳。目前這項工程尚未完工，為習近平主席舉辦的國宴只能在東廳進行。

東廳和北京人民大會堂的東大廳幾乎完全無可比性，它只能容納200到300人，如果是正式宴會，只能坐100到200人，須根據宴會的其他要求來決定。總統有時會邀請藝術家到場表演，為宴會助興，表演者和各種音響、燈光設備會「侵蝕」掉幾張桌子的面積，從而減少幾十位嘉賓。1999年4月8日朱鎔基總理訪美時，克林頓總統為他舉行的國宴，邀請了美籍華裔大提琴家馬友友做表演嘉賓，同時還有一隊音樂家與他一起演奏。2011年1月19日胡錦濤主席訪美時，奧巴馬總統邀請了多位美國知名藝術家到場演奏，當中包括鋼琴家郎朗，他彈奏的是中國名曲《我的祖國》。這種安排體現了主人的心意，也能間接給出兩國關係的「溫度」。特朗普將在本月下旬（預計是9月24日）為習主席舉行國宴，屆時會否安排在中國有一定聲望的藝術家作為表演嘉賓呢？

特朗普為習近平舉辦的國宴，將在白宮東廳進行。(AP)

由於白宮東廳太小，受邀的嘉賓人數非常有限。兩位美國評論員在一檔播客(Podcast)的交談中說，這場國宴，美方邀請的官方人員以外的各界嘉賓限制在30人。我在網上查不到準確資料，美國的兩個AI大模型也幫不上忙，所以不知道這是真是假。但可以肯定的是，想參加這場國宴的美國人太多，其中一些人與特朗普家族成員或白宮高官早有「內部專線」。按這兩位評論員的說法，今後這2、3個禮拜，很多人會走各種門路去搶國宴邀請函，他們開玩笑說，恐怕可以為此搞一場拍賣，要求支付現金或加密貨幣。這笑話又順便抨擊了特朗普，因為在其二次當選後，他的兒子靠他的名氣和地位迅速發行加密貨幣，賺了很多個億，而這早已是公開的秘密。