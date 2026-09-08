銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

銀行開戶優惠速報！中銀香港FamilyMAX秉持「財富以外，守護更多」的理念，一直以「財富+」定位，為高端家庭客戶提供超越傳統理財的全方位支援，涵蓋子女成長、教育規劃、職涯啟發及身心靈發展。即日起至2026年9月30日，推出FamilyMAX專屬推廣，父母客戶成功成為「中銀理財」2客戶，符合指定條件可享理財增值獎賞及財富產品獎賞，總值高達港幣50,000元。另外，11-17歲青少年開立「自在理財」即有機會贏取總值超過$11,000「開學Ready Set」。

「財富+」是中銀香港FamilyMAX的核心定位，強調財富的價值從來不止於數字與資產增值，延伸至全面家庭理財方案、身心健康守護、品味生活體驗，以及家庭客戶看重的「世代傳承」。中銀香港特別透過FamilyMAX為第二代打造專屬優越體驗：父母與子女可同享理財優勢，包括優越存款利率及特惠基金認購費等；更不時舉辦涵蓋保育體驗、親子理財工作坊、教育規劃工作坊及青少年生涯規劃等多元活動，從小培養子女正確的金錢觀、價值觀與社會責任感。由0-11歲的「Kiddie Sky」儲蓄賬戶種下理財種子，到11-17歲的「自在理財」協助青少年邁向財務獨立，再到環球升學諮詢支援及「摯愛傳承」計劃。

剛剛暑假，中銀香港全力支持由香港科技大學主辦的「HKUST Summer Bootcamp for Polymath」暑期訓練營，為高端家庭客戶子女提供專屬的菁英培育計劃。中銀香港為學員設計一系列獨家體驗，將課堂所學延伸至真實金融場景。中銀香港代表走進科大學園，分享香港人才趨勢、銀行業職場路徑及防欺詐實務，協助學員掌握未來所需的關鍵能力。針對不同成長階段的需要，FamilyMAX持續推出海外升學講座、青少年理財工作坊、體驗營及親子專屬活動。

學員走進中銀大廈，參與以「Future Banking Forum」為主題的專場，參觀行史陳列室。

學員更走進中銀大廈，參與以「Future Banking Forum」為主題的專場，與中銀香港各範疇代表探討。

中銀香港代表走進科大學園，分享香港人才趨勢、銀行業職場路徑及防欺詐實務，協助學員掌握未來所需的關鍵能力。

高達港幣50,000元迎新禮遇

中銀香港即日起至2026年9月30日推出FamilyMAX專屬推廣，父母客戶成功成為「中銀理財」2客戶，符合指定條件可享理財增值獎賞及財富產品獎賞，總值高達港幣50,000元，另有更多FamilyMAX專屬禮遇。除此之外，11-17歲青少年開立「自在理財」即有機會贏取「開學Ready Set」，包括Samsung Galaxy無線降噪耳機、薄型鍵盤皮套、平板電腦、智能手表等，總值超過$11,000。

https://www.bochk.com/dam/wm/family-wealth-management/offer_tc.html