歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備
理財智慧
港漂生活情報

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

財智攻略
財智攻略
TEXT:Eunice ChowPHOTO:中銀香港

　　銀行開戶優惠速報！中銀香港FamilyMAX秉持「財富以外，守護更多」的理念，一直以「財富+」定位，為高端家庭客戶提供超越傳統理財的全方位支援，涵蓋子女成長、教育規劃、職涯啟發及身心靈發展。即日起至2026年9月30日，推出FamilyMAX專屬推廣，父母客戶成功成為「中銀理財」2客戶，符合指定條件可享理財增值獎賞及財富產品獎賞，總值高達港幣50,000元。另外，11-17歲青少年開立「自在理財」即有機會贏取總值超過$11,000「開學Ready Set」。

 

　　「財富+」是中銀香港FamilyMAX的核心定位，強調財富的價值從來不止於數字與資產增值，延伸至全面家庭理財方案、身心健康守護、品味生活體驗，以及家庭客戶看重的「世代傳承」。中銀香港特別透過FamilyMAX為第二代打造專屬優越體驗：父母與子女可同享理財優勢，包括優越存款利率及特惠基金認購費等；更不時舉辦涵蓋保育體驗、親子理財工作坊、教育規劃工作坊及青少年生涯規劃等多元活動，從小培養子女正確的金錢觀、價值觀與社會責任感。由0-11歲的「Kiddie Sky」儲蓄賬戶種下理財種子，到11-17歲的「自在理財」協助青少年邁向財務獨立，再到環球升學諮詢支援及「摯愛傳承」計劃。

 

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

 

　　剛剛暑假，中銀香港全力支持由香港科技大學主辦的「HKUST Summer Bootcamp for Polymath」暑期訓練營，為高端家庭客戶子女提供專屬的菁英培育計劃。中銀香港為學員設計一系列獨家體驗，將課堂所學延伸至真實金融場景。中銀香港代表走進科大學園，分享香港人才趨勢、銀行業職場路徑及防欺詐實務，協助學員掌握未來所需的關鍵能力。針對不同成長階段的需要，FamilyMAX持續推出海外升學講座、青少年理財工作坊、體驗營及親子專屬活動。

 

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

學員走進中銀大廈，參與以「Future Banking Forum」為主題的專場，參觀行史陳列室。

 

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

學員更走進中銀大廈，參與以「Future Banking Forum」為主題的專場，與中銀香港各範疇代表探討。

 

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

中銀香港代表走進科大學園，分享香港人才趨勢、銀行業職場路徑及防欺詐實務，協助學員掌握未來所需的關鍵能力。

 

高達港幣50,000元迎新禮遇

 

　　中銀香港即日起至2026年9月30日推出FamilyMAX專屬推廣，父母客戶成功成為「中銀理財」2客戶，符合指定條件可享理財增值獎賞及財富產品獎賞，總值高達港幣50,000元，另有更多FamilyMAX專屬禮遇。除此之外，11-17歲青少年開立「自在理財」即有機會贏取「開學Ready Set」，包括Samsung Galaxy無線降噪耳機、薄型鍵盤皮套、平板電腦、智能手表等，總值超過$11,000。

 

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

銀行開戶優惠︱中銀香港FamilyMAX「財富+」理念守護下一代，中銀理財$50,000迎新禮遇＋青少年開戶贏取智能開學裝備

 

https://www.bochk.com/dam/wm/family-wealth-management/offer_tc.html

 

Tags:#財富管理#中銀香港#理財智慧#財務規劃#港漂生活情報#財智保障#財智攻略
Add a comment ...Add a comment ...
啟德DOUBLE COAST III加推94伙  折實平均呎價$20,268  入場價$461.3萬起 
更多財智攻略文章
啟德DOUBLE COAST III加推94伙  折實平均呎價$20,268  入場價$461.3萬起 

投票區

聯儲局月中議息，雜訊仍多
54
|
0

你認為聯儲局今次會否加息？

26%
不會
63%
不確定
11%
投票期：2026-09-07 ~ 2026-10-07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處