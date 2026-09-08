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中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額
美食情報
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中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

搵食地圖
搵食地圖

　　為中秋佳節團圓飯聚而煩惱？香港啟德帝盛酒店推出限時「中秋團圓‧粵饌盛宴」節日菜單，菜單有大虎蝦、蠔皇南非吉品鮑魚、蜜瓜螺頭燉雞湯等滋補豐富美饌。凡於9月17日或之前成功預訂，可享85折優惠，人均$448起！飯後更可直接於戶外平台的巨型發光明月玉兔打卡。寵物主人想與毛孩於中秋節度假，9 月有特別住宿優惠，及送$250餐飲消費額。

 

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

「中秋團圓‧粵饌盛宴」菜單

 

　　為增添節日喜感，香港啟德帝盛酒店特別將2樓戶外平台打造成打卡景點，擺設巨型發光明月和靈動可愛的玉兔，飯後與親友於月光下合照留念應節。 

 

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

 

　　菜單先以清爽的前菜二小碟揭開序幕，香脆的海苔豆腐拼桂花薏米凍柚皮，後者巧妙地選用代表中秋傳統的柚子，傳遞吉祥與福氣，入口散發淡淡的桂花清香，酸甜開胃。接著奉上蜜瓜螺頭燉雞湯，湯頭鮮甜醇厚，螺頭的鮮味與蜜瓜的清潤互相輝映，適合抵禦初秋涼意。
團圓盛宴的主菜有楊桃伴茄汁炒大虎蝦，星形楊桃呼應中秋傳統的星形燈籠，配上爽彈的大虎蝦，酸甜交織，象徵喜慶與活力。另一亮點是奢華的蠔皇南非吉品鮑魚，選用矜貴鮑魚入饌，經慢火細燉，入口軟糯，令人回味無窮。

 

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

楊桃伴茄汁炒大虎蝦

 

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

蠔皇南非吉品鮑魚

 

　　粒粒分明的金沙帶子炒飯充滿鹹蛋黃香以及海洋鮮味，風味層次四溢。最後以經典的紅豆沙湯圓甜蜜收尾，寓意團圓美滿和富足。每位賓客更可獲贈精選紅／白酒、汽水或果汁乙杯，樂享佳節。

 

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

 

中秋團圓‧粵饌盛宴

供應期︰9 月18日至27日

地點︰啟德帝盛酒店啟福樓

用餐時間：中午12時 – 下午2時 | 下午6時 – 下午9時30分

價格︰每位港幣$488；四位港幣$1,888（9 月17日或前預訂享85折早鳥優惠，人均$448）

註︰價格需另加10%服務費。

https://www.dorsetthotels.com/zh-hant/dorsett-kai-tak/deals-offers/mid-autumn-celebration-menu.html

 

九月寵物友善住宿套餐 送$250 餐飲消費額

 

　　想同毛孩一齊過中秋節，可以考慮香港啟德帝盛酒店限定9月「寵」愛計劃限定加碼！凡於9月份入住「毛孩同行‧寵物友善住宿」，即送$250餐飲消費額，可於Siete Ocho、啟福樓或Jin Bo Law空中酒吧盡情享用。

 

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

 

　　即日起至2026年9月30日，尊享寵物入住附加費半價優惠（每隻$250+13%），體重高達35公斤的狗狗亦可入住，並可享用房內柔軟舒適的寵物專屬設施，預訂行政套房更可免費升級至行政露台套房（視乎供應情況）。

 

中秋節美食優惠2026︱每位人均$448！啟德帝盛酒店粵菜鮑魚套餐早鳥85折＋寵物友善住宿送$250餐飲消費額

 

毛孩同行‧寵物友善住宿

•    行政套房免費升級至行政陽台套房（視乎供應情況）

•    Buddy Bites寵物禮遇套裝（濕伴糧＋狗狗零食包）

•    房內寵物設施（多款尺寸狗床、餐具、尿墊）

•    寵物入住附加費半價

•    寵物亦可乘搭酒店提供的免費穿梭巴士往返AIRSIDE及啟德港鐵站（需全程置於寵物袋或專用背袋內）

•    免費使用天際無邊際泳池

•    免費Wi-Fi上網

•    Siete Ocho早餐85折

 

毛孩同行‧寵物友善住宿計劃

有效期限︰即日至 2026年9月30日

每房每晚價格︰$1196.8起

 

香港啟德帝盛酒店

地址：香港九龍啟德承啟道43號

https://www.dorsetthotels.com/dorsett-kai-tak

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#美食情報#美食優惠#港漂生活情報#港漂樂活#中秋節2026#中秋節#啟德#香港啟德帝盛酒店
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