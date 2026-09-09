歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
十一月
紅磡香港體育館｜梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站 紅磡香港體育館｜梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站
推介度：
27/11/2026 - 29/11/2026
26
九月
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度：
26/09/2026 - 27/09/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
美聯儲局9月不加息可能性
股市動向

美聯儲局9月不加息可能性

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　市場都認定美聯儲局9月會加息，但市場上對這個加息的概率定為58.8%至59.4%之間，為甚麼不是打個70%或更高的？

 

　　因為：

 

　　雖然市場上對美聯儲局減息的可能性定為0%，但對維持利率不變，即不加息的可能性仍有40+%。

 

　　*CME FedWatch（最權威參考）：

 

　　9月美聯儲局加息概率為59.4%（是市場上估最高的）。

 

　　*Polymarket（預測市場）：

 

　　在8月非農數據公布後，也稍偏向加息，估加息在52%，維持不變約48%。

 

　　52% vs 48%？這個加息與不加息的估算率的差距看來也不能算是個鴻溝，不可翻盤罷。

 

　　作為個炒家/投資者，是不能被傳媒頭條牽著走，除非是已陷絕境，不然總要有個跳出傳媒頭條，獨立思考下。這不是無事找事做，也不是要硬挑戰大趨勢，但52% vs 48%的小差距，總不能不考慮下市場大勢會反艇吧！

 

非農大增實屬季節性假象

 

　　加劇了市場認為9月美儲局會加息的誘因，是8月非農職位增了16.2萬個。這個嚇人的大增幅，筆者在昨天（8日）「講數」一文中，已給這16.2萬個大卸八塊，指出是受季節性調整、暑假延長和世界盃這個絕不會在8月之後再有影響的事件驅動下所增加的。細拆下來還看到3個月平均數計算（這是較準確計算就業數據的方法，亦是全球所有統計數據者所認同的方法），反映8月增長最勁的酒店、休閒業工人其實是整體不大甚麼，只增加了約700個職位。反之一直有穩定增長的醫療業，其職位增速是跌了，而資訊科技業則仍在減員。

 

就業數據難推升即時通脹

 

　　以上這些在昨文已詳述過，如今不贅。如美儲局諸公，會被16.2萬個職位這數字嚇到要加息的話，這班美聯儲局官員應要執包袱了。

 

　　非農就業為甚麼對加息的影響大？因為：強勁非農（就業增多、失業率低）→工資壓力上升→可能推高通脹。此中最重要的是工資上升，工人錢多了，買多了貨，而貨源供應不上，商家會加價。這是理論，實際是要看，一個月的職位增加，便會推動工資上升？而工資上升之後，工人不是拿上漲了的工資（工資是否上漲仍存疑）去還信用卡欠款，而是去斬大件叉燒？

 

政治壓力下儲局傾向忍

 

　　所以一個月的職位大增（如上文所言，這次不是大增，是季節性調整所致）就可帶動工人多消費，是否有點跑前了？就算工資真升，還要看工人的欠債情況，上升工資（如果有），如拿去了填債氹，則消費仍不會一下子就火紅起上來。

 

　　今時美聯儲局和白宮都是偏向減息的，加息，會刺破美股泡沫。故就算通脹真升，只要不大升，美聯儲局仍是會忍、忍不加息。反正美聯儲局的通脹目標是2%，而美通脹已30多個月企3.5%或以上，忍了30多個月，不妨忍到11月4日的中期選舉後才不忍，加息了。

 

　　講完非農就業及其影響，便講CPI，2026年7月CPI：

 

*整體CPI按年+3.4%（前值3.5%），按月+0.1%；
　
*核心CPI（剔除食品能源）按年+2.5%（前值2.6%），按月+0.2%；
　
*主要驅動：能源價格回落（按月-1.5%），但住房仍貢獻較大(+0.1%)。

 

　　8月的CPI趨勢將如何，明天（10日）估。

 

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

美聯儲局9月不加息可能性

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#美聯儲局#利率決定#9月會議#CPI數據#非農就業#通脹#貨幣政策#市場猜測#FedWatch#Polymarket#就業數據#經濟指標#白宮#中期選舉#股市#加息#不加息#工資增長#能源價格#住房成本#季節性調整#聯儲局#美聯儲
Add a comment ...Add a comment ...
貝森特被恩師鬧
更多政政經經文章
貝森特被恩師鬧

投票區

每周股票期權需求崛起：正股擴容與靈活對沖的市場新格局
1
|
0

在過去12個月內，您有否交易過每周股票期權？（單選）

有，經常交易
0%
有，偶爾交易
100%
否，但我有興趣
0%
否，而且不太可能交易
0%
投票期：2026-09-10 ~ 2026-09-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處