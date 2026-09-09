美聯儲局9月不加息可能性

市場都認定美聯儲局9月會加息，但市場上對這個加息的概率定為58.8%至59.4%之間，為甚麼不是打個70%或更高的？

因為：

雖然市場上對美聯儲局減息的可能性定為0%，但對維持利率不變，即不加息的可能性仍有40+%。

*CME FedWatch（最權威參考）：

9月美聯儲局加息概率為59.4%（是市場上估最高的）。

*Polymarket（預測市場）：

在8月非農數據公布後，也稍偏向加息，估加息在52%，維持不變約48%。

52% vs 48%？這個加息與不加息的估算率的差距看來也不能算是個鴻溝，不可翻盤罷。

作為個炒家/投資者，是不能被傳媒頭條牽著走，除非是已陷絕境，不然總要有個跳出傳媒頭條，獨立思考下。這不是無事找事做，也不是要硬挑戰大趨勢，但52% vs 48%的小差距，總不能不考慮下市場大勢會反艇吧！

非農大增實屬季節性假象

加劇了市場認為9月美儲局會加息的誘因，是8月非農職位增了16.2萬個。這個嚇人的大增幅，筆者在昨天（8日）「講數」一文中，已給這16.2萬個大卸八塊，指出是受季節性調整、暑假延長和世界盃這個絕不會在8月之後再有影響的事件驅動下所增加的。細拆下來還看到3個月平均數計算（這是較準確計算就業數據的方法，亦是全球所有統計數據者所認同的方法），反映8月增長最勁的酒店、休閒業工人其實是整體不大甚麼，只增加了約700個職位。反之一直有穩定增長的醫療業，其職位增速是跌了，而資訊科技業則仍在減員。

就業數據難推升即時通脹

以上這些在昨文已詳述過，如今不贅。如美儲局諸公，會被16.2萬個職位這數字嚇到要加息的話，這班美聯儲局官員應要執包袱了。

非農就業為甚麼對加息的影響大？因為：強勁非農（就業增多、失業率低）→工資壓力上升→可能推高通脹。此中最重要的是工資上升，工人錢多了，買多了貨，而貨源供應不上，商家會加價。這是理論，實際是要看，一個月的職位增加，便會推動工資上升？而工資上升之後，工人不是拿上漲了的工資（工資是否上漲仍存疑）去還信用卡欠款，而是去斬大件叉燒？

政治壓力下儲局傾向忍

所以一個月的職位大增（如上文所言，這次不是大增，是季節性調整所致）就可帶動工人多消費，是否有點跑前了？就算工資真升，還要看工人的欠債情況，上升工資（如果有），如拿去了填債氹，則消費仍不會一下子就火紅起上來。

今時美聯儲局和白宮都是偏向減息的，加息，會刺破美股泡沫。故就算通脹真升，只要不大升，美聯儲局仍是會忍、忍不加息。反正美聯儲局的通脹目標是2%，而美通脹已30多個月企3.5%或以上，忍了30多個月，不妨忍到11月4日的中期選舉後才不忍，加息了。

講完非農就業及其影響，便講CPI，2026年7月CPI：

*整體CPI按年+3.4%（前值3.5%），按月+0.1%；



*核心CPI（剔除食品能源）按年+2.5%（前值2.6%），按月+0.2%；



*主要驅動：能源價格回落（按月-1.5%），但住房仍貢獻較大(+0.1%)。

8月的CPI趨勢將如何，明天（10日）估。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）