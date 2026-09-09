歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
職場女王｜現今職場實況：人渣很多，人手過剩，人才凋零！大家看著辦，自求多福吧！
辦公室求生術
港漂生活情報

職場女王｜現今職場實況：人渣很多，人手過剩，人才凋零！大家看著辦，自求多福吧！

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　馬雲將職場人分為「人渣、人員、人手、人才、人物」五類，可謂一針見血。但時移世易，來到今天這個連「鐵飯碗」都隨時被打破、AI科技橫行的年代，我們對這五類人的解讀，絕對要更貼近當下的職場血肉現實。 

 

　　職場，其實就是江湖。在江湖裏，最讓人頭痛的絕對是那些處於底層的「人渣」。他們不僅僅是工作產出低下，最致命的是滿腹牢騷、無事生非。這類人吃裏扒外，喜歡拉幫結派挑起事端，是標準的職場毒瘤。只要團隊裏有這樣一個負能量發射器，整個團隊的士氣就會被迅速腐蝕。這種破壞分子，在任何公司都絕對是一天都不能留的。 

 

　　職場中佔大多數的，是平凡的「人員」和「人手」。所謂「人員」，就是那些「人工照逗，準時收工」的打工機器。他們只領工資不愛做事，與自己無關的工作絕對不碰。在今時今日，這種心態說好聽點叫「靜態辭職」（Quiet Quitting），說難聽點就是庸人之列，在經濟逆境或大裁員潮中，往往是最容易成為第一批被無情淘汰的祭品。

 

　　而「人手」則稍微勤奮一點，但也極度被動，完全是指令接收器——安排甚麼做甚麼，不安排絕對不做。叫一步走一步，以前這叫聽話，但在今天這個的時代，這叫缺乏生存能力，等order按本子辦事，被科技取代不是早晚，是已經在發生的事。 

 

　　真正能在職場中穩穩立足的，是「人才」。人才深知「做好工作，受益最大的是自己」這個硬道理。他們發自內心做事，有責任、有思路、有條理。他們不一定對老闆盲目愚忠，但極具職業道德，真心為公司操心，把手頭上的事辦得妥妥當當。這類人懂得為自己打工、不斷自我增值，是公司的中流砥柱，也是市場上最搶手的資源。 

 

　　但要說到職場的最高境界，那就非「人物」莫屬了。人物是擁有創業家思維的靈魂核心，他們全身心投入，用靈魂去思考和做事，決心要和企業共同成就一番事業。他們不計較個人一時的得失，抗壓能力極強且充滿耐性。在團隊不斷探索新方向的過程中，他們總能精準找到自己的位置，為了新目標不斷學習新事物，真正做到與團隊同心同德、同舟共濟、顧全大局。

 

　　馬雲說：人渣不值討論，人員斤斤計較，人手需要引導，人才關注當下，人物放眼未來。要找合作夥伴，必定要找那些能跟著團隊一起成長、看好前景的人。

 

　　而在我看來，現今職場實況：人渣很多，人員普遍，人手過剩，人才凋零，人物罕見！大家看著辦，自求多福吧！

 

Tags:#辦公室求生術#職場女王#職場人語#打工仔#職場秘笈#人渣#人才#AI#馬雲#靜態辭職#職場人
Add a comment ...Add a comment ...
職場女王｜職場生存秘笈（下）：不要多管閑事，不要自作聰明，詐傻扮懵識得用好好用！
更多職場女王文章
職場女王｜職場生存秘笈（下）：不要多管閑事，不要自作聰明，詐傻扮懵識得用好好用！

投票區

每周股票期權需求崛起：正股擴容與靈活對沖的市場新格局
6
|
0

在過去12個月內，您有否交易過每周股票期權？（單選）

有，經常交易
0%
有，偶爾交易
17%
否，但我有興趣
66%
否，而且不太可能交易
17%
投票期：2026-09-10 ~ 2026-09-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處