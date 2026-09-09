職場女王｜現今職場實況：人渣很多，人手過剩，人才凋零！大家看著辦，自求多福吧！

馬雲將職場人分為「人渣、人員、人手、人才、人物」五類，可謂一針見血。但時移世易，來到今天這個連「鐵飯碗」都隨時被打破、AI科技橫行的年代，我們對這五類人的解讀，絕對要更貼近當下的職場血肉現實。

職場，其實就是江湖。在江湖裏，最讓人頭痛的絕對是那些處於底層的「人渣」。他們不僅僅是工作產出低下，最致命的是滿腹牢騷、無事生非。這類人吃裏扒外，喜歡拉幫結派挑起事端，是標準的職場毒瘤。只要團隊裏有這樣一個負能量發射器，整個團隊的士氣就會被迅速腐蝕。這種破壞分子，在任何公司都絕對是一天都不能留的。

職場中佔大多數的，是平凡的「人員」和「人手」。所謂「人員」，就是那些「人工照逗，準時收工」的打工機器。他們只領工資不愛做事，與自己無關的工作絕對不碰。在今時今日，這種心態說好聽點叫「靜態辭職」（Quiet Quitting），說難聽點就是庸人之列，在經濟逆境或大裁員潮中，往往是最容易成為第一批被無情淘汰的祭品。

而「人手」則稍微勤奮一點，但也極度被動，完全是指令接收器——安排甚麼做甚麼，不安排絕對不做。叫一步走一步，以前這叫聽話，但在今天這個的時代，這叫缺乏生存能力，等order按本子辦事，被科技取代不是早晚，是已經在發生的事。

真正能在職場中穩穩立足的，是「人才」。人才深知「做好工作，受益最大的是自己」這個硬道理。他們發自內心做事，有責任、有思路、有條理。他們不一定對老闆盲目愚忠，但極具職業道德，真心為公司操心，把手頭上的事辦得妥妥當當。這類人懂得為自己打工、不斷自我增值，是公司的中流砥柱，也是市場上最搶手的資源。

但要說到職場的最高境界，那就非「人物」莫屬了。人物是擁有創業家思維的靈魂核心，他們全身心投入，用靈魂去思考和做事，決心要和企業共同成就一番事業。他們不計較個人一時的得失，抗壓能力極強且充滿耐性。在團隊不斷探索新方向的過程中，他們總能精準找到自己的位置，為了新目標不斷學習新事物，真正做到與團隊同心同德、同舟共濟、顧全大局。

馬雲說：人渣不值討論，人員斤斤計較，人手需要引導，人才關注當下，人物放眼未來。要找合作夥伴，必定要找那些能跟著團隊一起成長、看好前景的人。

而在我看來，現今職場實況：人渣很多，人員普遍，人手過剩，人才凋零，人物罕見！大家看著辦，自求多福吧！